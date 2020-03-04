 Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля на посту премьера | Новости из Германии о Европе | DW | 04.03.2020

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Европа

Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля на посту премьера

Перед утверждением Дениса Шмыгаля на посту главы правительства рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука с этой должности.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Верховная рада Украины в среду, 4 марта, поддержала назначение члена пропрезидентской партии "Слуга народа", вице-премьера Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра страны. Ранее в тот же день украинские парламентарии проголосовали за отставкуАлексея Гончарука с поста главы кабинета министров.

Вечером 3 марта, после того как заявление об отставке Гончарука поступило в Верховную раду, президент Украины Владимир Зеленский на заседании парламентской фракции партии "Слуга народа" предложил кандидатуру Шмыгаля на должность нового премьер-министра.

Что известно о новом премьере Украины Денисе Шмыгале

Денису Шмыгалю 44 года. Он родился во Львове. В 1997 году окончил экономический факультет львовского Политеха по специальности "менеджмент в производственной сфере". С августа 2019 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую областную государственную администрацию. 4 февраля 2020 года он был назначен на должности вице-премьер-министра, а также министра развития общин и территорий.

В речи, предшествовавшей голосованию в Раде по его кандидатуре на пост премьер-министра, Шмыгаль заявил, что собирается пересмотреть государственный бюджет на 2020 год. По его словам, сильная гривна стала причиной ухудшения экспортных показателей в стране.

С 2017 по 2019 годы Шмыгаль работал в компаниях, связанных с бизнесменом Ринатом Ахмедовым, и занимал должности заместителя гендиректора компании ДТЭК "Западэнерго", был директором Бурштынской ТЭС, являющейся частью холдинга ДТЭК, и консультантом в ДТЭК "Востокэнерго". При этом, по собственным словам Шмыгаля, с Ахметовым он лично не знаком, а в холдинг ДТЭК попал по открытому конкурсу.

Перестановки в правительстве Украины

Отставка Алексея Гончарука повлекла за собой ряд перестановок в украинском правительстве. 4 марта в Верховной раде были зарегистрированы представления президента страны Владимира Зеленского на назначение Андрея Тарана на должность министра обороны и Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел страны. Ожидается, что голосование по кандидатурам новых министров пройдет в среду вечером пакетом.

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