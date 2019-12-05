 Верховная рада Украины продлила закон об особом статусе Донбасса | Новости из Германии об Украине | DW | 12.12.2019

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Украина

Верховная рада Украины продлила закон об особом статусе Донбасса

Срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО продлен до конца 2020 года. Тем самым Украина выполнила одну из договоренностей "нормандского саммита".

Верховная рада Украины

Верховная рада Украины в четверг, 12 декабря, продлила срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до конца 2020 года. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 320 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Содержание закона никак не изменилось по сравнению с первоначальной редакцией, принятой 16 сентября 2014 года. Закон об особом статусе сепаратистских регионов Донбасса продлен в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Париже на саммите "нормандской четверки" (Россия, Украина, ФРГ и Франция).

Согласно закону, особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей) вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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Фракция Порошенко против, но проголосовала "за"

По данным электронного табло Верховной рады, в поддержку продления срока действия закона проголосовали 220 депутатов от партии "Слуга народа", 34 - от ОПЗЖ и 23 - от "Евросолидарности". Резолюцию также поддержали фракции 16 членов фракции "За будущее", 14 членов фракции "Доверие" и 13 независимых депутатов.

"Против" принятия законопроекта проголосовали 18 депутатов фракции "Голос" и один - от "Батькивщины". Воздержались 15 нардепов от "Батькивщины", по одному депутату от "Слуги народа" и депутатской группы "Доверие", а также 2 независимых. Еще 22 депутата не участвовали в голосовании.

Бывший президент Украины Петр Порошенко перед началом голосования сказал, что у его фракции "Евросолидарность" есть основания голосовать против продления закона об особом статусе Донбасса, но фракция все равно его поддержит. "Путин мечтает об отклонении закона об особом статусе Донбасса. Голосование же "за" помогает нашей армии держать оборону с меньшими потерями. Дипломатам - продолжать сохранения коалиции. Мы государственники. Мы не меняем принципов. Поэтому голосуем "за", - пояснил Порошенко.

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    Автор: Николай Бердник


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