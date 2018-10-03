Верховная рада Украины продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная Рада Украины поддержала президентскую законодательную инициативу о продлении особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) до 31 декабря 2019 года. За принятие соответствующего законопроекта за основу и в целом проголосовали 245 депутатов, участвовавших в пленарном заседании парламента в четверг, 4 октября. По сообщению агентства РБК, голосование сопровождалось выкриками "Позор!"

Действие закона об особом статусе Донбасса должно было закончиться 10 октября. К пролонгации данного документа призывали и украинские, и иностранные политики. Так, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко и глава МИД Украины Павел Климкин подчеркивали, что продление действия закона необходимо для продолжения санкций против Москвы, которая оказывает поддержку сепаратистам на востоке Украины.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер неоднократно предупреждал, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса. К пролонгации документа Киев также призывали в диппредставительствах Евросоюза и США в Украине.

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