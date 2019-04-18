Верховная рада Украины одобрила закон об украинском языке

Депутаты Верховной рады Украины в четверг, 25 апреля, большинством голосов одобрили во втором чтении законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Принятие закона поддержали 278 парламентариев, против проголосовали 38, семеро воздержались

Новый закон приравнивает попытки введения в Украине официального многоязычия к свержению конституционного строя. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком приравнивается к надругательству над государственными символами Украины и наказывается по закону.

Согласно новому законодательству, госслужащие должны проходить сертификацию уровня владения украинским языком, которой будет заниматься Национальная комиссия по стандартам украинского языка. Чтобы получить украинское гражданство, необходимо будет продемонстрировать определенный уровень знания языка. Государство обязано предоставлять взрослым возможности посещать курсы украинского языка. Создается должность уполномоченного по защите государственного языка, которого назначает правительство.

Обслуживание - на украинском

В законопроекте указывается, что его действие не распространяется на сферу частного общения и осуществления религиозных обрядов. В то же время предприятия и организации всех форм собственности, которые работают с клиентами и потребителями, должны обслуживать на украинском языке. Запрещается принуждать использовать другой язык кроме украинского во время пребывания на работе, за исключением обслуживания иностранцев. Обслуживание на другом языке возможно только по просьбе клиентов.

В сфере телевидения и радиовещания предлагается установить нормы, согласно которым в общем недельном объеме вещания передачи и фильмы на украинском языке должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в большинстве эфирных промежутков. Печатные СМИ должны издаваться на украинском языке, при этом газеты и журналы могут издаваться в дополнительных языковых версиях. Книгоиздательства должны будут издавать не менее половины своей продукции на украинском языке, кроме издания продукции на языках коренных народов. Интернет-СМИ будут обязаны иметь украинскую версию, при этом она должна загружаться по умолчанию.

Закон вступит в силу через два месяца после публикации.

После победы во втором туре президентских выборов 21 апреля Владимира Зеленского, действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал, что до его ухода с должности в мае будет принят закон об украинском языке. В первом чтении законопроект был принят еще 4 октября 2018 года.

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