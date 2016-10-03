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Вертолетоносец "Мистраль"

03.10.2016+++ MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 3, 2016: Roman Sushchenko, Ukrainian Defence Ministry's Main Intelligence Directorate officer, detained by the Russian Federal Security Service. Sushchenko has been collecting state secret information on the Russian Armed Forces and the National Guard troops. Screengrab from footage by Russian Federal Security Service/TASS +++ (C) picture-alliance/dpa/Tass

Что известно об арестованном в РФ украинском журналисте Сущенко 03.10.2016

В РФ по обвинению в шпионаже был арестован украинский журналист Роман Сущенко. Что думают об этом его коллеги и знакомые, считают ли они обвинения обоснованными, выясняла DW.

DW Новости за 100 секунд (23.02.2016) 23.02.2016

США и Россия договорились установить перемирие в Сирии. Яшин представил доклад "Угроза национальной безопасности" о главе Чечни. ЕСПЧ усмотрел нарушения в "деле Кировлеса".
A Mistral class amphibious assault ship (L 9013), also known as a helicopter carrier is moored in the military harbor of Toulon, southern France on June 8, 2015. A deal for two ships for the Russian Navy was announced by then French President Nicolas Sarkozy in December 2010, and signed by Russian Deputy Prime Minister Igor Sechin and French Defence Minister Alain Juppe on 25 January 2011. On 3 September 2014, French President François Hollande announced the postponement of delivery of the first warship, Vladivostok, due to the Ukraine-Russia crisis. Photo by Franck Bessiere/ABACAPRESS.COM

Египет получит "Мистрали" к лету 2016 года 17.10.2015

Франция поставит два вертолетоносца Каиру в марте-апреле следующего года, сообщили в DCNS. Сейчас на "Мистралях" ведутся работы по демонтажу российского оборудования.
A photo taken on May 9, 2014 in Saint-Nazaire, western France, shows the Vladivostok warship, a Mistral class LHD amphibious vessel ordered by Russia to the STX France shipyard. The Vladivostok warship is one of two navy ships ordered to France by the Russian army. AFP PHOTO / JEAN-SEBASTIEN EVRARD (Photo credit should read JEAN-SEBASTIEN EVRARD/AFP/Getty Images)

Египет подписал контракт на покупку "Мистралей" у Франции 10.10.2015

Французская делегация заключила в Каире соглашение о продаже Египту двух вертолетоносцев, предназначавшихся для России.
The Vladivostok warship, a Mistral class LHD amphibious vessel ordered by Russia to the STX France shipyard in Saint-Nazaire, western France, leaves for her first trial on March 5, 2014. The Vladivostok warship is one of two navy ships ordered from France by the Russian army and it will take part in a sea trial. AFP PHOTO / FRANK PERRY (Photo credit should read FRANK PERRY/AFP/Getty Images)

Франция продала "Мистрали" Египту 23.09.2015

Елиссейский дворец объявил о продаже Египту двух "Мистралей", предназначавшихся России. Сумма сделки пока не называется.
A photo taken on May 9, 2014 in Saint-Nazaire, western France, shows the Vladivostok warship, a Mistral class LHD amphibious vessel ordered by Russia to the STX France shipyard. The Vladivostok warship is one of two navy ships ordered to France by the Russian army. AFP PHOTO / JEAN-SEBASTIEN EVRARD (Photo credit should read JEAN-SEBASTIEN EVRARD/AFP/Getty Images)

СМИ: Египетская делегация обсуждает покупку "Мистралей" 23.09.2015

Покупку вертолетоносцев "Мистраль" обсуждает во Франции египетская делегация, сообщает газета La Tribune. Заключению сделки мешает слишком высокая цена кораблей.
A photo taken on May 9, 2014 in Saint-Nazaire, western France, shows the Vladivostok warship, a Mistral class LHD amphibious vessel ordered by Russia to the STX France shipyard. The Vladivostok warship is one of two navy ships ordered to France by the Russian army. AFP PHOTO / JEAN-SEBASTIEN EVRARD (Photo credit should read JEAN-SEBASTIEN EVRARD/AFP/Getty Images)

Парламент Франции одобрил компромисс по "Мистралям" 17.09.2015

Нацсобрание утвердило решение о порядке выплат по расторгнутому контракту с РФ.

DW новости за 100 секунд (03.09.2015) 03.09.2015

Франция назвала точную сумму компенсации России за два непоставленных "Мистраля". На Украине приняли новую военную доктрину. Чехия открыла беженцам свободный доступ в Германию. Китай сократит армию на 300 тысяч человек.
A Mistral class amphibious assault ship (L 9013), also known as a helicopter carrier is moored in the military harbor of Toulon, southern France on June 8, 2015. A deal for two ships for the Russian Navy was announced by then French President Nicolas Sarkozy in December 2010, and signed by Russian Deputy Prime Minister Igor Sechin and French Defence Minister Alain Juppe on 25 January 2011. On 3 September 2014, French President François Hollande announced the postponement of delivery of the first warship, Vladivostok, due to the Ukraine-Russia crisis. Photo by Franck Bessiere/ABACAPRESS.COM

Франция выплатит за "Мистрали" меньше миллиарда евро 03.09.2015

Париж должен выплатить Москве почти 950 миллионов евро за непоставленные вертолетоносцы "Мистраль". Россия надеется продать потенциальным покупателям судов свои вертолеты.
A photo taken on May 9, 2014 in Saint-Nazaire, western France, shows the Vladivostok warship, a Mistral class LHD amphibious vessel ordered by Russia to the STX France shipyard. The Vladivostok warship is one of two navy ships ordered to France by the Russian army. AFP PHOTO / JEAN-SEBASTIEN EVRARD (Photo credit should read JEAN-SEBASTIEN EVRARD/AFP/Getty Images)

СМИ: Париж вернул Москве деньги за "Мистрали" 31.08.2015

Общая сумма выплат со стороны Франции составила более одного миллиарда евро. Париж сможет распоряжаться "Мистралями" только после демонтажа всего российского оборудования.
The Vladivostok warship, a Mistral class LHD amphibious vessel ordered by Russia to the STX France shipyard in Saint-Nazaire, western France, leaves for her first trial on March 5, 2014. The Vladivostok warship is one of two navy ships ordered from France by the Russian army and it will take part in a sea trial. AFP PHOTO / FRANK PERRY (Photo credit should read FRANK PERRY/AFP/Getty Images)

Олланд: Франция найдет покупателей для "Мистралей" 06.08.2015

Интерес к покупке французских вертолетоносцев проявили уже несколько стран, заявили в Париже. О каких именно государствах идет речь, не уточнялось.

Геофактор коротко: 06.08.2015 15:00 (мск) 06.08.2015

ИГ угрожает устроить теракты в Германии и Австрии. Обломок с острова Реюньон вероятно принадлежит боингу МН370. В Мьянме около 260 человек пострадали от наводнения. НАСА продлило договор с Роскосмосом. GAMESCOM в Кельне.
The Vladivostok warship, a Mistral class LHD amphibious vessel ordered by Russia to the STX France shipyard in Saint-Nazaire, western France, leaves for her first trial on March 5, 2014. The Vladivostok warship is one of two navy ships ordered from France by the Russian army and it will take part in a sea trial. AFP PHOTO / FRANK PERRY (Photo credit should read FRANK PERRY/AFP/Getty Images)

Франция вернет России за "Мистрали" менее 1,2 миллиарда евро 06.08.2015

Точная сумма выплаты будет обсуждаться в парламенте, который должен ратифицировать достигнутые договоренности, заявил министр обороны Франции.
Bildunterschrift:The Mistral-class assault warship Sevastopol, the second of two mammoth Mistral helicopter carriers, is docked on November 21, 2014 in the western French port of Saint-Nazaire after being taken overnight from its dry dock. The first ship, the Vladivostok, was supposed to be delivered to Russia on November 15, 2014 according to the original deal signed in 2011 and worth 1.2 billion euros ($1.5 billion) for both vessels. Paris was due to hand over the first Mistral-class helicopter carrier in October, but as the Ukraine crisis has deepened into the worst East-West standoff since the Cold War, it has postponed delivery for fear of antagonizing its allies. France however faces huge penalties if it breaches the 1.2 billion euro ($1.5 billion) contract, and last week Russia warned of serious consequences if the first ship did not arrive by the end of November. AFP PHOTO / GEORGES GOBET (Photo credit should read GEORGES GOBET/AFP/Getty Images)

Россия и Франция уладили спор о "Мистралях" 05.08.2015

После переговоров Олланда и Путина было объявлено, что Франция не будет поставлять России заказанные вертолетоносцы, но вернет деньги за них.
ARCHIV - Der französische Hubschrauberträger «Mistral» liegt am 11.04.2010 am Pier im Marinehafen von Wilhelmshaven. Russland kauft zwei französische «Mistral»- Kriegsschiffe und erwirbt damit erstmals Angriffswaffen eines NATO- Mitgliedsstaates. Moskau vergab den Auftrag zum Bau der Hubschrauberträger an ein französisch-russisches Konsortium vergeben, das sich eigens zu diesem Zweck Anfang November gegründet hatte. Das teilte der Kreml am Freitag (24.12.2010) nach Angaben russischer Agenturen mit. Zusätzlich zu den beiden Schiffen wird Russland zwei weitere «Mistral» in Lizenz nachbauen. Wie viel Moskau für das Geschäft bezahlt, wurde nicht bekannt. Schätzungen zufolge kostet eine «Mistral» rund 600 Millionen Euro. Foto: Carmen Jaspersen dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Олланд: Решение о компенсации за "Мистрали" пока не принято 01.08.2015

Франсуа Олланд опроверг информацию о достижении соглашения с Россией по вопросу компенсаций за военные корабли "Мистраль". Президент Франции сообщил, что дискуссии о возмещении ущерба российской стороне еще продолжаются.
Bildunterschrift:The Mistral-class assault warship Sevastopol, the second of two mammoth Mistral helicopter carriers, is docked on November 21, 2014 in the western French port of Saint-Nazaire after being taken overnight from its dry dock. The first ship, the Vladivostok, was supposed to be delivered to Russia on November 15, 2014 according to the original deal signed in 2011 and worth 1.2 billion euros ($1.5 billion) for both vessels. Paris was due to hand over the first Mistral-class helicopter carrier in October, but as the Ukraine crisis has deepened into the worst East-West standoff since the Cold War, it has postponed delivery for fear of antagonizing its allies. France however faces huge penalties if it breaches the 1.2 billion euro ($1.5 billion) contract, and last week Russia warned of serious consequences if the first ship did not arrive by the end of November. AFP PHOTO / GEORGES GOBET (Photo credit should read GEORGES GOBET/AFP/Getty Images)

Олланд обещал принять решение по "Мистралям" в ближайшие недели 28.07.2015

"У нас есть контрактные обязательства. Я должен принять решение и сделаю это в ближайшие недели", - заявил президент Франции, говоря о замороженной поставке России вертолетоносцев.
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