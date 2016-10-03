Вертолетоносец "Мистраль"

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В РФ по обвинению в шпионаже был арестован украинский журналист Роман Сущенко. Что думают об этом его коллеги и знакомые, считают ли они обвинения обоснованными, выясняла DW.
США и Россия договорились установить перемирие в Сирии. Яшин представил доклад "Угроза национальной безопасности" о главе Чечни. ЕСПЧ усмотрел нарушения в "деле Кировлеса".
Франция поставит два вертолетоносца Каиру в марте-апреле следующего года, сообщили в DCNS. Сейчас на "Мистралях" ведутся работы по демонтажу российского оборудования.
Французская делегация заключила в Каире соглашение о продаже Египту двух вертолетоносцев, предназначавшихся для России.
Елиссейский дворец объявил о продаже Египту двух "Мистралей", предназначавшихся России. Сумма сделки пока не называется.
Покупку вертолетоносцев "Мистраль" обсуждает во Франции египетская делегация, сообщает газета La Tribune. Заключению сделки мешает слишком высокая цена кораблей.
Нацсобрание утвердило решение о порядке выплат по расторгнутому контракту с РФ.
Франция назвала точную сумму компенсации России за два непоставленных "Мистраля". На Украине приняли новую военную доктрину. Чехия открыла беженцам свободный доступ в Германию. Китай сократит армию на 300 тысяч человек.
Париж должен выплатить Москве почти 950 миллионов евро за непоставленные вертолетоносцы "Мистраль". Россия надеется продать потенциальным покупателям судов свои вертолеты.
Общая сумма выплат со стороны Франции составила более одного миллиарда евро. Париж сможет распоряжаться "Мистралями" только после демонтажа всего российского оборудования.
Интерес к покупке французских вертолетоносцев проявили уже несколько стран, заявили в Париже. О каких именно государствах идет речь, не уточнялось.
ИГ угрожает устроить теракты в Германии и Австрии. Обломок с острова Реюньон вероятно принадлежит боингу МН370. В Мьянме около 260 человек пострадали от наводнения. НАСА продлило договор с Роскосмосом. GAMESCOM в Кельне.
Точная сумма выплаты будет обсуждаться в парламенте, который должен ратифицировать достигнутые договоренности, заявил министр обороны Франции.
После переговоров Олланда и Путина было объявлено, что Франция не будет поставлять России заказанные вертолетоносцы, но вернет деньги за них.
Франсуа Олланд опроверг информацию о достижении соглашения с Россией по вопросу компенсаций за военные корабли "Мистраль". Президент Франции сообщил, что дискуссии о возмещении ущерба российской стороне еще продолжаются.
"У нас есть контрактные обязательства. Я должен принять решение и сделаю это в ближайшие недели", - заявил президент Франции, говоря о замороженной поставке России вертолетоносцев.
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