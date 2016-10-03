Вертолетоносец "Мистраль"

Что известно об арестованном в РФ украинском журналисте Сущенко

В РФ по обвинению в шпионаже был арестован украинский журналист Роман Сущенко. Что думают об этом его коллеги и знакомые, считают ли они обвинения обоснованными, выясняла DW.