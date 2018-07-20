 Вероятные убийцы казахстанского фигуриста Тена арестованы на два месяца | Казахстан | DW | 20.07.2018

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Казахстан

Вероятные убийцы казахстанского фигуриста Тена арестованы на два месяца

В Алма-Ате задержаны оба предполагаемых убийцы бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. Суд санкционировал их арест на два месяца.

Денис Тен

Денис Тен

Районный суд Алма-Аты арестовал на два месяца двух мужчин, подозреваемых в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 20 июля, начальник городского департамента внутренних дел Серик Кудебаев. По его словам, задержанные "не знали, на кого нападали". О личности жертвы они "узнали из соцсетей, когда уже были в бегах", отметил Кудебаев.

Контекст

За месяц до начала Олимпиады в Сочи мы публикуем серию статей, посвященных легендарным немецким чемпионам. И наша первая героиня - знаменитая фигуристка, выступавшая за ГДР. (08.01.2014)

Бронзовый медалист сочинской Олимпиады Денис Тен стал жертвой нападения автомобильных воров. (19.07.2018)

Схватка с автомобильными ворами

25-летний Денис Тен скончался накануне в больнице от ножевого ранения. Бронзовый призер зимней Олимпиады 2014 года в Сочи стал жертвой нападения автомобильных воров. Тен застиг двух неизвестных, которые пытались украсть зеркала с его машины. В результате завязавшейся драки он получил ножевое ранение бедра.

Фигурист поступил в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии. Хотя врачи начали экстренную операцию, фигурист скончался от сильной потери крови.

В 2013 году Денис Тен стал серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию, в 2015 году - бронзовым. С 10 лет он тренировался в России, его тренерами были Елена Буянова и Татьяна Тарасова. Тен - единственный спортсмен за всю историю Казахстана, ставший медалистом в одиночном фигурном катании.

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    Алена Савченко уже в шестой раз завоевала звание чемпионки мира среди спортивных пар - на этот раз с Бруно Массо. И никогда еще ни она сама со своим партнером, ни другие фигуристы до нее не получали такие высокие оценки - в общей сложности, 245,84 балла. Это мировой рекорд! На чемпионате мира в Милане судьи 22 раза дали немецким фигуристам высшую оценку - 10 баллов.

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    Чемпионка мира и Олимпийских Игр Алена Савченко родилась в городе Обухов Киевской области. Она начала свою спортивную карьеру еще на родине, выступала за Украину на Олимпиаде в 2002 году с фигуристом Станиславом Морозовым, заняв тогда 15 место. В 2003 году, после переезда в Германию, Савченко начала тренироваться у бывшего фигуриста Инго Штойера (Ingo Steuer).

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    Золото Германии

    В 2003 году партнером Алены Савченко стал немец Робин Шолковы (Robin Szolkowy), который до этого полтора года искал партнершу. Уже в первом сезоне пара выиграла золото на чемпионате Германии, всего этот титул они завоевывали пять раз.

  • Фигуристка Алена Савченко и тренер Инго Штойер

    Алена Савченко: путь к золоту

    Олимпиада в Турине

    В конце 2005 года Савченко получила немецкое гражданство и смогла выступить за Германию в Турине (2006 год). Олимпиада стала сложной не только для спортсменов: их тренеру Инго Штойеру хотели отказать в участии из-за связей со "штази" во времена ГДР. Пара все-таки выступила и показала шестой результат. По слухам, на протяжении нескольких лет Савченко и Штойера связывали не только рабочие отношения.

  • Алена Савченко

    Алена Савченко: путь к золоту

    Олимпиада в Ванкувере

    На Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году Савченко и Шолковы получили бронзовые медали. Этот же результат они показали и через четыре года - в Сочи.

  • Алена Савченко и Робин Шолковы

    Алена Савченко: путь к золоту

    Уход из спорта

    После Олимпиады 2014 года Робин Шолковы заявил о своем уходе из большого спорта. Алена Савченко начала искать не только партнера, но и нового тренера - она больше не могла работать с Инго Штойером из-за конфликта интересов.

  • Бруно Массо и Алена Савченко

    Алена Савченко: путь к золоту

    Новый партнер

    До встречи с Аленой Савченко француз Бруно Массо тренировался с другой украинской фигуристкой - Дарьей Поповой. Так же, как и Савченко, Массо в свое время принял немецкое гражданство для участия в Олимпиадах от Германии. В 2015 году Массо начал работаь с Савченко под руководством тренера Александра Кёнига (Alexander König).

  • Алена Савченко и Бруно Массо

    Алена Савченко: путь к золоту

    Золото в Пхёнчхане

    На Олимпийских играх в Южной Корее пара установила мировой рекорд в произвольной программе: Массо и Савченко получили 159,31 балла. С победой немецких фигуристов поздравили их возлюбленные (справа - супруг Савченко).

  • Алена Савченко

    Алена Савченко: путь к золоту

    Семейная жизнь

    В 2016 году фигуристка вышла замуж за британца Лиама Кросса. Сейчас спортсменке 34 года и о завершении карьеры она пока не заявила.

    Автор: Ксения Сафронова


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Алена Савченко: путь к золоту

Немецкая фигуристка, уроженка Украины Алена Савченко стала шестикратной чемпионкой мира. А незадолго до этого завоевала олимпийское золото в Пхенчхане. На какие жертвы спортсменка пошла ради этой победы? (15.02.2018)  

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