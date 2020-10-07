Вернутся ли в Украину "Адам" и "Ева" Кранаха Старшего?

Диптих "Адам" и "Ева" работы Лукаса Кранаха Старшего, мастера немецкого Возрождения конца XV - середины XVI века, хранится в коллекции музея Нортона Саймона в американской Пасадене. Более десяти лет наследница голландского антиквара Жака Гаудстиккера Марей фон Захер оспаривала право музея на владение этими картинами, пока, наконец, в 2018 году суд не поставил окончательную точку, оставив произведения искусства в собственности музея. Между тем, этот диптих в конце 1920-х годов был вывезен большевиками из СССР за рубеж, а заместительница директора киевского Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко Елена Живкова уверена, что у Украины есть все основания добиваться возвращения шедевра в Киев.

Когда и где обнаружили диптих Кранаха Старшего?

В 1927 году уполномоченный по делам изъятия художественных ценностей в религиозных учреждениях Василий Ищенко, сотрудник Всеукраинского музейного городка - культурно-исторического заповедника, созданного большевиками на территории Киево-Печерской Лавры, обнаружил под лестницей на колокольню Церкви Святой Троицы в Киеве доску с изображением двух стоящих обнаженных фигур - мужской и женской. Картину почистили и выставили в Отделе культов Лаврского музея - в качестве символа антирелигиозной пропаганды.

Киево-Печерская Лавра

Директор музея пригласил взглянуть на находку авторитетного искусствоведа, специалиста по западному искусству, заместителя директора киевского Музея искусств Украинской Академии наук (ныне - музей имени Богдана и Варвары Ханенко) Сергея Гилярова. Осмотрев работу, тот отнес ее как минимум к эпохе немецкого Возрождения. После этого картину передали в Музей искусств, где работал Гиляров. Там ее, прежде всего, отмыли (на это ушло не одно ведро воды, написал Гиляров в опубликованной в 1929 году брошюре, в которой он подробно рассказывал о судьбе найденного диптиха) и приступили к ее изучению и реставрации.

В ходе работ выяснилось, что картина нарисована не на одной, а на двух досках. Их разъединили и продолжили реставрацию. В какой-то момент под слоем лака в углу одной из картин было обнаружено изображение змейки с гребнем на спине - фирменный знак, используемый Лукасом Кранахом Старшим, после чего сомнений в авторстве диптиха больше не оставалось.

Под охраной из Киева в Берлин

Шедевр Кранаха Старшего задержался в Музее искусств ненадолго. В 1929 году диптих изъяли уполномоченные Госторга СССР по скупке и реализации антикварных вещей "Антиквариат" и увезли его в Ленинград. Эти комиссии, рассказывает DW историк Центра изучения проблем возвращения и реституции культурных ценностей Института истории Украины Сергей Кот, занимались тем, что реквизировали высокохудожественные работы из государственных музеев и оценивали их для продажи на аукционах за границей - СССР срочно нуждался в твердой валюте.

"Когда доказали, что это работа Кранаха, - говорит Кот, - продавцы получили дополнительный стимул. Ведь их премии составляли проценты от проданного, и они были кровно заинтересованы, чтобы диптих ушел за границу, как не боролись за него Гиляров с коллегами".

Антиквар Жак Гаудстиккер купил "Адама" и "Еву" Кранаха на аукционе в 1931 году

В 1931 году диптих "Адам" и "Ева" был продан Аукционным домом Рудольфа Лепке в Берлине за 10 тысяч долларов. Покупателем стал известный голландский антиквар Жак Гаудстиккер.

Заместитель директора музея имени Ханенко Елена Живкова рассказывает, что выставленный на аукцион шедевр Кранаха Старшего был заявлен как часть коллекции русских аристократов Строгановых. По словам Живковой, доказательства этому она обнаружила в Мюнхенской библиотеке искусств и в одном из архивов немецкого города Кобленца. "Мы там впервые ознакомились с уникальными документами, - говорит искусствовед. - Я видела каталог аукциона Лепке, где был продан диптих. Продан с особым цинизмом, как часть коллекции Строгановых. Большевики хотели скрыть распродажу из государственных музеев - это запрещено правилами аукционов".

Диптих переходил из рук в руки

Перед тем как оказаться в музее Саймона Нортона, диптих "Адам" и "Ева" еще не раз переходил из рук в руки. В начале Второй мировой войны, убегая из оккупированной нацистами Голландии, еврей Жак Гаудстиккер продает свою коллекцию картин, в числе которых работа Кранаха Старшего, рейхсмаршалу Герману Герингу. В конце Второй мировой войны американцы находят картины в резиденции Геринга и передают их одному из голландских музеев.

В 1960-е году диптих обнаруживает один из наследников Строгановых, князь Щербатов - и подает иск против музея, заявив о своих правах на картины. Суд принимает сторону Щербатова, и работы переходят в его собственность. Спустя непродолжительное время он продает картины американскому коллекционеру Нортону Саймону: в 1970 году "Адама", в 1971 - "Еву". В 1974 году коллекция Нортона Саймона переходит во владение художественного музея в Пасадине, переименованного в честь коллекционера.

Надежда на возвращение шедевра Кранаха

Учитывая факт подлога при первоначальной продаже диптиха, искусствовед Елена Живкова считает, что Украине стоит пробовать вернуть "Адама" и "Еву". Ее уверенность подкрепляется возвращением в Киев нескольких картин из коллекции Богдана и Варвары Ханенко: в 2013 году музею удалось вернуть "Аркадский пейзаж" голландского художника Корнелиса ван Пуленбурга, а летом 2020 года - работу известного французского художника XVIII века Пьера Луи Гудро "Влюбленный взгляд" (другие названия - "Любовники" или "Блудный сын с блудницей" - Ред.). Обе картины во время оккупации Киева были похищены нацистами.

В период Второй мировой войны музей Богдана и Варвары Ханенко потерял около 25 тысяч экспонатов, в их числе много картин, рассказывает Елена Живкова. Считалось, что вывезенные немцами полотна сгорели под Кенигсбергом во время наступления советских войск. Но ей удалось обнаружить "Аркадский пейзаж", и "Влюбленный взгляд" на международных аукционах.

Елена Живкова у картины Гудро "Влюбленный вгляд", возвращенной музей Ханенко

"Вернули две, но я знаю, где могут находиться остальные. Большинство картин из той коллекции впервые всплыли на антикварных торгах Лондона в середине 50-х годов. Я каждый день просматриваю сотни антикварных сайтов, ищу иголку в стоге сена - 471 картину из нашего каталога военных потерь. Я помню их все наизусть", - говорит замдиректора музея имени Ханенко.

Возвратить картины Пуленбурга и Гудро удалось не в последнюю очередь благодаря каталогу потерь музея Ханенко, изданному в 1998 году. Информация о похищенных художественных ценностях есть также на сайте Lost Art. По современным правилам международного арт-рынка, говорит Живкова, перед тем как выставить объект на аукцион, необходимо проверить, не находится ли он в розыске.

"Мы хотим вернуть еще некоторые работы, - делится планами искусствовед. - Нужно хорошо подготовить документацию и очень четко аргументировать, что картины действительно принадлежали нам".

Займется ли Украина вопросом реституции культурных ценностей?

Если украинцы хотят вернуть в страну вывезенные из музеев культурные объекты, руководству страны необходимо проявить политическую волю и заняться вопросами реституции художественных ценностей, считает адвокат Андрей Вдовиченко. Министерство культуры и МИД Украины должны разработать новые нормативные акты. Началом этого процесса можно считать принятие в 1991 году закона "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", говорит Вдовиченко.

"В законе, который осуждает коммунистический режим советского периода истории Украины, есть положение о возвращении имущества пострадавшим, но оно не до конца проработано, - рассказывает юрист. - В 1999 году был принят еще один закон - "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей". Статья 3 определяет, что именно можно считать культурными ценностями Украины, и диптих Кранаха соответствует этому определению. Но и этот закон не идеален".

Чтобы иметь возможность добиваться возвращения культурных ценностей в Украину, необходим новый законодательный акт, основанный на двух предыдущих законах, уверен Вдовиченко. Он также должен соответствовать нормам международного права и быть согласован с законодательством стран, где находится украинское культурное наследие, добавляет адвокат.

"Это могут быть двусторонние соглашения по примеру подписанного Украиной и Венгрией в 1995 году акта "О сотрудничестве по возвращению культурных ценностей, попавших в годы Второй мировой войны и другие годы на территорию другой страны". Если говорить о диптихе Кранаха, то такое соглашение нужно готовить с США", - рассуждает Вдовиченко.

Возвращение "Адама" и "Евы" - "дело перспективное"

Работа над новым законом в сфере культурного наследия ведется, утверждает замминистра культуры Украины Светлана Фоменко в разговоре с DW. "При министерстве создан директорат, работающий над соответствующим законом, который охватит период с 1920 года до начала XXI века. Летом вышел указ президента Украины, где четко сказано: возвращение украинского культурного наследия из заграницы - приоритетное задание", - говорит Фоменко.

Возвращение в Украину "Адама" и "Евы" - дело длительное, но перспективное, считает замминистра. В случае с работой Гудро "Влюбленный взгляд" удалось доказать, что картина принадлежала к довоенной коллекции музея Ханенко, но процесс ее возвращения длился шесть лет. А право на диптих Кранаха Старшего Украине еще нужно доказать, подчеркивает Фоменко.

По словам украинского замминистра культуры, необходимо иметь все надежные первоисточники документов. Это даст Минкульту возможность вести переговоры на дипломатическом уровне и отстаивать свои интересы или в рамках смешанных комиссий, или уже в судебном порядке. "Украина пока не подавала иск о возвращении диптиха Кранаха, - говорит Фоменко. - Но, скажем так, работа в этом направлении ведется".

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