 Вернутся ли в Германию лоси? (фото) | Кадр дня | DW | 29.04.2020

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Кадр за кадром

Вернутся ли в Германию лоси? (фото)

Лосей в немецких лесах можно, как говорится, по пальцам пересчитать, но сюда все чаще заходят эти животные из Польши и Чехии.

Этот лось был замечен в бранденбургском районе Барним в 2017 году

Этот лось был замечен в бранденбургском районе Барним в 2017 году

Барним • В немецких лесах, согласно оценкам экспертов, обитает около 2,5 миллиона европейских косуль и примерно 240 тысяч оленей, но практически нет лосей. Они были полностью уничтожены в Германии во время Второй мировой войны. Сейчас в год здесь регистрируется не более четырех десятков сообщений от охотников и других жителей страны, видевших лосей где-то в дикой природе. Отстреливать их не разрешается.

Дрезден, 28.08.2014

В конце августа 2014 года этот молодой лось вызвал переполох в Дрездене. Он разбил стеклянную дверь и проник в один из здешних офисов концерна Siemens. Прибывшие на место ветеринары воспользовались специальным ружьем для дистанционного обездвиживания. Затем лося отвезли обратно в Польшу, где выпустили на свободу

Своей устойчивой популяции лосей в Германии нет, но через границу заходят погостить (вернее - переплывают Одер или Нейсе) лоси из Польши, где сейчас обитает около четырех тысяч этих животных. Уже двадцать лет они находятся там под особой охраной. В свою очередь, в Баварию иногда временно переходят лоси из Чехии. В 2012 году лось стал причиной ДТП на автобане A10 под Берлином.  

Шорфхайде

Эти лоси обитают в Германии не на свободе в лесу, а в парке дикой природы Шорфхайде

По данным властей Бранденбурга, сейчас на территории этой восточногерманской федеральной земли находится, по меньшей мере, три лося. В Германию из Польши или Чехии обычно временно заходят молодые животные в поисках новых территорий обитания. Немецкие экологи из общества NABU предполагают, что рано или поздно некоторые из них останутся здесь и положат начало для создания новой популяции. Во всяком случае, в богатом лесами и малонаселенном Бранденбурге места для них вполне достаточно. 

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    Среди федеральных земель на первом месте по площади лесных массивов находится Бавария (фото) - 2,6 миллиона гектаров или 36,9 процента территории. Однако по второму показателю лидирует Гессен, где они занимают 42,3 процента площади земли. Не удивительно, что именно в дремучих гессенских лесах разыгрываются сюжеты сказок братьев Гримм.

  • Шварцвальд

    Немецкий лес в цифрах

    Немцы бережно относятся к своим лесам - не только заповедным. Руководствуются в Германии при этом принципом продолжительного и неистощимого использования (нем. Nachhaltigkeit). Площади лесов здесь не сокращаются, а увеличиваются. За десять лет - примерно на 50 тысяч гектаров (+0,4 процента). Эта фотография сделана в Шварцвальде.

  • Белые грибы в Бранденбурге

    Немецкий лес в цифрах

    Некоторые леса в Германии находятся в федеральной собственности, некоторые принадлежат землям, общинам или коммунам, но подавляющее большинство составляют частные владельцы - фонды, церковные и прочие организации, фирмы, а также физические лица. Всего в стране насчитывается около двух миллионов собственников лесных угодий.

  • Германия

    Немецкий лес в цифрах

    В частной собственности находится около 48 процентов немецких лесов, включая 70 тысяч гектаров некоммерческого государственного фонда "Природного наследия" - DBU Naturerbe. При этом средняя площадь частных лесных владений составляет всего три гектара. В собственности земель - около 30 процентов, в федеральной - всего 3,5 процента.

  • Гессен

    Немецкий лес в цифрах

    В немецких лесах произрастает около пятидесяти видов деревьев. Об этом свидетельствуют данные последней лесной инвентаризации 2012 года. Немногим более четверти всех деревьев составляют пихты, далее - сосны (23 процента) и буки (16 процентов). Деревья-символы Германии - дубы находятся на четвертом месте (11 процентов). Этот древний дуб растет в Гессене.

  • Осенний буковый лес

    Немецкий лес в цифрах

    Сейчас в Германии преобладают хвойные деревья, но так было не всегда. Раньше здесь было больше лиственных лесов, в которых росло, в частности, много европейских буков (фото), но в Средние века и последующие эпохи до начала XIX столетия многие лиственные леса были вырублены или сильно истощены.

  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    На месте срубленных лиственных деревьев в Германии долгое время предпочитали сажать неприхотливые хвойные породы - европейские ели и обыкновенные сосны, но сейчас во многих местах целенаправленно осуществляют программы, которые должны восстановить баланс. На фотографии - еловый лес в Гарце.

  • Эрфтштадт

    Немецкий лес в цифрах

    Всего в Германии сейчас растет около 90 миллиардов старых и молодых деревьев. Обороты лесной и деревообрабатывающей промышленности составляют около 180 миллиардов евро в год. В этом секторе немецкой экономики занято более миллиона человек. В некоторых местах, чтобы не наносить лишний вред почве, для транспортировки бревен к дорогам вновь используют лошадей.

  • Национальный парк Баварский лес

    Немецкий лес в цифрах

    Около десяти лет назад в немецкие леса начали возвращаться волки - из Польши в Бранденбург и далее в другие земли. Они были истреблены в Германии полтора столетия назад. Сейчас в дикой природе здесь насчитывается, по разным оценкам, уже от 300 до 1000 этих хищников. Далеко не все рады их возвращению, особенно - владельцы овечьих стад, но это - отдельная тема.

  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    В свою очередь, в немецком Гарце предпринимаются целенаправленные попытки вернуть сюда других традиционных обитателей этих мест - рысей, истребленных в Центральной Европе даже раньше волков - двести лет назад. В Гарце уже удалось создать устойчивую популяцию, а здешние рыси даже начинают осваивать соседние регионы.

  • Келлервальд-Эдерзе

    Немецкий лес в цифрах

    В Германии насчитывается 13 лесных национальных парков, а также более 8,5 тысяч разных природоохранных зон и территорий. Старые буковые леса, всего их - пять, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди национальных парков наибольшей популярностью пользуются Баварский лес, Хайних, Гарц, Хунсрюк-Хохвальд, Келлервальд-Эдерзе (фото) и Шварцвальд.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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