Вернутся ли в Германию лоси? (фото)

Барним • В немецких лесах, согласно оценкам экспертов, обитает около 2,5 миллиона европейских косуль и примерно 240 тысяч оленей, но практически нет лосей. Они были полностью уничтожены в Германии во время Второй мировой войны. Сейчас в год здесь регистрируется не более четырех десятков сообщений от охотников и других жителей страны, видевших лосей где-то в дикой природе. Отстреливать их не разрешается.

В конце августа 2014 года этот молодой лось вызвал переполох в Дрездене. Он разбил стеклянную дверь и проник в один из здешних офисов концерна Siemens. Прибывшие на место ветеринары воспользовались специальным ружьем для дистанционного обездвиживания. Затем лося отвезли обратно в Польшу, где выпустили на свободу

Своей устойчивой популяции лосей в Германии нет, но через границу заходят погостить (вернее - переплывают Одер или Нейсе) лоси из Польши, где сейчас обитает около четырех тысяч этих животных. Уже двадцать лет они находятся там под особой охраной. В свою очередь, в Баварию иногда временно переходят лоси из Чехии. В 2012 году лось стал причиной ДТП на автобане A10 под Берлином.

Эти лоси обитают в Германии не на свободе в лесу, а в парке дикой природы Шорфхайде

По данным властей Бранденбурга, сейчас на территории этой восточногерманской федеральной земли находится, по меньшей мере, три лося. В Германию из Польши или Чехии обычно временно заходят молодые животные в поисках новых территорий обитания. Немецкие экологи из общества NABU предполагают, что рано или поздно некоторые из них останутся здесь и положат начало для создания новой популяции. Во всяком случае, в богатом лесами и малонаселенном Бранденбурге места для них вполне достаточно.

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