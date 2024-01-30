Коррупционный индекс TI: Россия стремится ко дну

Новый год - новый антирекорд. В ежегодном Индексе восприятия коррупции за 2023 год, опубликованном во вторник, 30 января, Россия побила собственный отрицательный показатель. Что, впрочем, характерно для немалого числа стран Восточной Европы и Центральной Азии. "Печальной" называют ситуацию авторы показателя в разделе, посвященном этому региону.

Индекс восприятия коррупции составляет Transparency International, международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Берлине. Она основана в 1993 году с целью борьбы с коррупцией и профилактики связанных с ней преступлений. Авторы подчеркивают, что речь идет именно о восприятии коррупции, то есть субъективном ощущении. В списке из 180 стран Россия занимает 141-е место. Тройка лидеров этого года - Дания, Новая Зеландия и Финляндия.

Как указано в докладе, откат от демократии и ослабление судебной системы сводят на нет борьбу с коррупцией, поскольку полиция, прокуратура и суды не в состоянии привлечь виновных к ответственности. Среди стран, побивших собственные антирекорды, кроме России оказались Турция, Сербия и Таджикистан.

Национальное антикоррупционное бюро Украины Фото: Olena Perepadya

Зато Украина поднялась в рейтинге на 10 пунктов (104-е место в индексе). Эстония тоже существенно улучшила показатели, поднявшись на 12-ю строку. Как говорят в Transparency, обе страны делают ставку на цифровые инструменты государственного управления и борьбы с коррупцией. Киев подстегнула и перспектива переговорного процесса о вступлении в Евросоюз, один из акцентов которого - борьба с коррупцией, пишут авторы доклада.

Восприятие коррупции в России: опять "двойка"

Директор российского подразделения Transparency International Илья Шуманов в интервью Deutsche Welle сказал, что негативная динамика в России прослеживалась давно, однако из-за давления на прессу и прежде всего войны РФ против Украины все государственные меры борьбы с коррупцией потеряли эффект. "Последний год стал и для экспертов, и для профессионального сообщества сигналом о том, что в России ситуация с коррупцией гораздо хуже, чем была последние десять лет", - заявил Шуманов.

В России все государственные меры борьбы с коррупцией потеряли эффект. Фото: Sergei Karpukhin/Tass/dpa/picture alliance

Индекс составлен на основании экспертных оценок из 13 источников, среди которых - Всемирный банк и Всемирный экономический форум, а также еще десять консалтинговых компаний и аналитических центров, в том числе Африканский банк развития, Фонд Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), а также американская неправительственная организация Freedom House, которая объявлена в России "нежелательной". Таким же статусом в 2023 году наделена в РФ и сама Transparency International.

Глобальный тренд: авторитаризм стимулирует коррупцию

Логотип организации Transparency International Фото: Soeren Stache/picture alliance/dpa

По словам исполнительного директора Transparency International Александры Херцог (Alexandra Herzog), рейтинг возглавляют страны с сильными демократическими институтами, а ограничения свободы прессы и общественной деятельности в авторитарных странах, напротив, осложняют борьбу с коррупцией. Представитель TI утверждает, что есть связь между Индексом восприятия коррупции и правовым государством. В странах, где структуры правового государства слабы, уровень коррупции высок - и наоборот. Это показательно на примере Турции (115-е место в индексе) и Венгрии (76-я позиция, худший показатель среди стран-членов ЕС). Эти две страны - антилидеры рейтинга. С 2012 года их позиции ухудшились сильнее всего.

Другой глобальный тренд - так называемая "стратегическая коррупция", подкуп политических деятелей в Европе как инструмент внешней политики и как шанс получить рычаг влияния на политические процессы. "Нам срочно нужно укреплять нашу политическую систему от незаконного влияния извне", - сказала Херцог.

Один из примеров так называемой "стратегической коррупции" - скандал с подкупом политиков в Европе правительством Азербайджана. В понедельник, 29 января, стало известно о предъявлении обвинений двум бывшим депутатам германского бундестага, которых обвиняют в получении взяток от властей этой закавказской республики.

Лидеры: Северная Европа и Новая Зеландия

В лидерах рейтинга традиционно находятся скандинавские страны и далекая Новая Зеландия. Причем государства Северной Европы отличаются не только самым низким уровнем коррупции в мире, но и самым высоким уровнем подоходного налога - его ставка может достигать 53 процентов. Есть ли здесь взаимосвязь?

Как считает Илья Шуманов, существует прямая взаимосвязь с тем, является ли гражданин налоговым агентом, то есть, сам ли он сдает налоговые декларации, видит ли он тот объем отчислений, которые идут у него из кармана в бюджет, либо это делает за него предприятие, работодатель, и человек не воспринимает это как дополнительную форму обременения. "В этом смысле в Скандинавии совокупность высоких налогов с нетерпимостью к коррупции и этическими стандартами и формируют среду, в которой коррупция невозможна", - указывает эксперт.

По словам Шуманова, коррупция - один из ключевых триггеров антиправительственных протестов по всему миру. "Есть целые исследования о связи протестной активности и уровня коррупции в стране. И там прослеживается четкая связь между вспышками протеста и коррумпированностью, который, собственно, является индикатором несправедливости в обществе", - говорит он.

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