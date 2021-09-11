Пустые гондолы: в Венеции ждут возвращения туристов, но желательно их должно быть меньше, чем раньше (04.06.2021)

Венеция - один из самых популярных итальянских городов. Раньше жители тут страдали от наплыва гостей, а сейчас переживают, потому что их нет, ведь нет и работы. Однако массовый туризм все равно по душе далеко не всем.