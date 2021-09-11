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Венеция

Город в Италии.

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French director Audrey Diwan acknowledges receiving the Golden Lion for Best Film for L'Evenement (Happening) during the closing ceremony of the 78th Venice Film Festival on September 11, 2021 at Venice Lido. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

"Золотого льва" в Венеции получила французская драма о проблеме аборта 11.09.2021

Главный приз 78-го Венецианского кинофестиваля достался ленте "Событие" француженки Одри Диван. Паоло Соррентино получил гран-при жюри за фильм "Рука Бога", а игра в нем актера Филиппо Скотти признана лучшим дебютом.
Oleh Hennadijowytsch Senzow ist ein ukrainischer Filmregisseur. Portrait und Filmstills Rhino

"Носорог". Бандиты из Украины 1990-х празднуют премьеру в Венеции 09.09.2021

На Венецианском кинофестивале впервые покажут фильм "Носорог". В нем режиссер Олег Сенцов рассказывает о том, как криминальные банды заправляли в Украине после распада СССР.
31/08/2021 Serena Rossi attends the Patroness photocall during the 78th Venice International Film Festival on August 31, 2021 in Venice, Italy. (Photo by Matteo Chinellato/NurPhoto)

Юра, Олег и весь Голливуд: Венеция становится лучшим фестивалем мира 01.09.2021

Пожалуй, можно сказать, что Венецианский - единственный из мировых кинофестивалей, "акции" которого выросли за время пандемии.

File photo dated August 12, 2017 of a cruise ship making its way through the Giudecca Canal in front of Piazza San Marco, Venice, Italy.Italy has banned cruise ships from the Venice lagoon in what appears to be a definitive move welcomed by anti-cruise ship campaigners. Spurred to act quickly after Unesco threatened to put Venice on its endangered list unless Italy permanently banned cruise ships from docking in the world heritage site, the government said on Tuesday that vessels weighing more than 25,000 tonnes would be barred from the lagoon from 1 August. Photo by Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM

В Венеции вступил в силу запрет на вход крупных судов 01.08.2021

Крупные суда, наносившие ущерб фундаментам зданий и экологии Венеции, с 1 августа больше не могут проплывать рядом с площадью Сан-Марко.
Venice, Italy - October 29, 2016: Big cruise ship with tourists leaving the city of Venice Italy in the evening

Большим круизным лайнерам запретят заходить в центр Венеции 13.07.2021

Крупные суда с 1 августа не смогут проплывать рядом с площадью Сан-Марко в Венеции. Они наносили ущерб фундаментам зданий и экологии города.

Пустые гондолы: в Венеции ждут возвращения туристов, но желательно их должно быть меньше, чем раньше (04.06.2021) 04.06.2021

Венеция - один из самых популярных итальянских городов. Раньше жители тут страдали от наплыва гостей, а сейчас переживают, потому что их нет, ведь нет и работы. Однако массовый туризм все равно по душе далеко не всем.
27.05.2019++++++Motiv: Besucher im Arsenale innovative Tendenzen in Architektur und Stadtentwicklung. 15. Architekturbiennale Venedig findet vom 28. Mai (Vernissage am 26. und 27. Mai) bis 27. November 2016 statt. Das Motto der Biennale 2016 lautet: REPORTING FROM THE FRONT. (c) DW/S. Dege

Что показывают в Венеции 25.05.2021

"Как мы будем жить вместе?" - таким вопросом задается самая авторитетная выставка в мире на фоне климатических изменений на планете и других актуальных проблем современности.
Andrea Bunar, Postzustellerin, ist zum Saisonbeginn der Postzustellung per Kahn mit ihrem gelben Postkahn auf einem Fließ (Wasserweg im Spreewald) unterwegs. Die Postzustellerin Andrea Bunar bringt in der Corona-Pandemie ein Stück Normalität in den Spreewald: Seit Mittwoch (14.04.2021) liefert sie mit ihrem Kahn wieder Briefe und Pakete an die Einwohner aus. Die 50-Jährige beliefert 65 Haushalte, ihren Kahn steuert sie auf der etwa acht Kilometer langen Tour allein mit Muskelkraft. (zu dpa: «Briefbotin mit Muskelkraft: Post kommt im Spreewald wieder per Kahn»)

Письмецо на лодке. В Шпревальде снова развозят почту по каналам (фото) 15.04.2021

Начало и окончание сезона доставки почты по каналам в Шпревальде - "Немецкой Венеции" - никогда не обходится без освещения в прессе.
Festival director Dieter Kosslick arrives for the closing ceremony of the 69th Berlinale International Film Festival Berlin at Berlinale Palace on February 16, 2019 in Berlin, Germany. (Photo by Manuel Romano/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Черная шляпа, красный шарф, голливудские звезды. Секрет успеха Берлинале 12.02.2021

Многолетний директор Берлинале Дитер Косслик давно стал легендой, а Берлинский кинофестиваль - третьим в мире по значимости (после Канн и Венеции). Как ему это удалось?
28.10.2020, Bayern, Bamberg: Zwei Frauen stehen auf der Unteren Brücke und blicken auf den Stadtteil Klein Venedig. Foto: Nicolas Armer/dpa | Verwendung weltweit

"Маленькая Венеция" в осеннем Бамберге (фото) 01.11.2020

Баварский город Бамберг входит в число самых популярных туристических направлений в Германии, но сейчас здесь из-за пандемии очень немноголюдно.
15.10.2019, Brandenburg, Lübbenau/Spreewald: Andrea Bunar, Postbotin, ist zum Saisonende der Postzustellung per Kahn mit ihrem gelben Postkahn auf einem Fließ im Spreewald unterwegs und steckt eine Sendung in den Briefkasten am Ufer. Im Spreewald wird die Post vom Frühling bis Herbst auf dem Wasserweg zugestellt. Für ihre Tour ist die Postbotin etwa acht Kilometer auf dem Wasser unterwegs. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Шпревальд: сезон лодочной почты завершен (фото) 17.10.2020

Развозить почту на лодке в немецком регионе Шпревальд начали более 120 лет назад. Сейчас за сезон здешний почтальон Андреа Бунар проплывает по каналам около 1100 километров.

Cate Blanchett President of the Jury during the photocall at the 77th Venice Film Festival, Venice, ITALY-02-09-2020 |

Что надо знать о Венецианском кинофестивале - 2020 03.09.2020

На острове Лидо - необыкновенное оживление. Вчера вечером здесь открылся 77-й Венецианский кинофестиваль. Председатель жюри - Кейт Бланшетт. В конкурсе - фильм Кончаловского "Дорогие товарищи".
Кейт Бланшетт и Альберто Барбера

Венецианский кинофестиваль - 2020 02.09.2020

Этого фестиваля с нетерпением ждали даже те, кто вообще никогда за ним не следил.
epa05530570 Russian director Andrei Konchalovsky (L) and his wife, Russian actress/cast member Julia Vysotskaya arrive for the premiere of 'Planetarium' at the 73rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 08 September 2016. The festival runs from 31 August to 10 September. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Вторая волна пандемии: кто ее не боится? 01.09.2020

Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.
Tourists on a boat make their way through the Spreewald region near Burg, eastern Germany, on May 21, 2012. Meteorologists forecast temperatures up to 30 degrees for the following days in the region, which is protected as a biosphere reserve. AFP PHOTO / PATRICK PLEUL GERMANY OUT (Photo credit should read PATRICK PLEUL/AFP/GettyImages)

Времена года в Шпревальде - "Немецкой Венеции" (фотогалерея) 20.08.2020

Шпревальд - популярный туристический регион под Берлином и биосферный заповедник ЮНЕСКО.

Почтальон на лодке в Шпревальде

Шпревальд - лес на реке Шпрее 20.08.2020

Времена года в "Немецкой Венеции". Фотогалерея DW.
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