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Город в Италии.
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Главный приз 78-го Венецианского кинофестиваля достался ленте "Событие" француженки Одри Диван. Паоло Соррентино получил гран-при жюри за фильм "Рука Бога", а игра в нем актера Филиппо Скотти признана лучшим дебютом.
На Венецианском кинофестивале впервые покажут фильм "Носорог". В нем режиссер Олег Сенцов рассказывает о том, как криминальные банды заправляли в Украине после распада СССР.
Пожалуй, можно сказать, что Венецианский - единственный из мировых кинофестивалей, "акции" которого выросли за время пандемии.
Крупные суда, наносившие ущерб фундаментам зданий и экологии Венеции, с 1 августа больше не могут проплывать рядом с площадью Сан-Марко.
Крупные суда с 1 августа не смогут проплывать рядом с площадью Сан-Марко в Венеции. Они наносили ущерб фундаментам зданий и экологии города.
Венеция - один из самых популярных итальянских городов. Раньше жители тут страдали от наплыва гостей, а сейчас переживают, потому что их нет, ведь нет и работы. Однако массовый туризм все равно по душе далеко не всем.
"Как мы будем жить вместе?" - таким вопросом задается самая авторитетная выставка в мире на фоне климатических изменений на планете и других актуальных проблем современности.
Начало и окончание сезона доставки почты по каналам в Шпревальде - "Немецкой Венеции" - никогда не обходится без освещения в прессе.
Многолетний директор Берлинале Дитер Косслик давно стал легендой, а Берлинский кинофестиваль - третьим в мире по значимости (после Канн и Венеции). Как ему это удалось?
Баварский город Бамберг входит в число самых популярных туристических направлений в Германии, но сейчас здесь из-за пандемии очень немноголюдно.
Развозить почту на лодке в немецком регионе Шпревальд начали более 120 лет назад. Сейчас за сезон здешний почтальон Андреа Бунар проплывает по каналам около 1100 километров.
На острове Лидо - необыкновенное оживление. Вчера вечером здесь открылся 77-й Венецианский кинофестиваль. Председатель жюри - Кейт Бланшетт. В конкурсе - фильм Кончаловского "Дорогие товарищи".
Этого фестиваля с нетерпением ждали даже те, кто вообще никогда за ним не следил.
Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.
Шпревальд - популярный туристический регион под Берлином и биосферный заповедник ЮНЕСКО.
Времена года в "Немецкой Венеции". Фотогалерея DW.
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