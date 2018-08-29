Венецианский кинофестиваль-2018: премьеры, фавориты, скандалы

Старейший в мире кинофестиваль предпочитает превосходную степень не только в эпитетах по отношению к своему почтенному возрасту. В этом году программу 75-го по счету киносмотра в Венеции открывает фильм самого молодого кинематографиста, когда-либо получавшего "Оскар" в категории "лучший режиссер": Дэмьен Шазелл представляет свой новый фильм "Человек на Луне" (First Man). Удастся ли режиссеру повторить свой успех двухгодичной давности, когда его романтическая трагикомедия "Ла-Ла Ленд" (La La Land) также в Венеции отправилась в триумфальное шествие по миру?

Кадр из фильма "First Man"

Биографическая драма "Человек на Луне" основана на книге Джеймса Р. Хэнсена "Первый человек: Жизнь Нила О. Армстронга" и повествует о судьбе американского астронавта. Роль легендарного покорителя космоса играет Райан Гослинг - один из самых популярных голливудских актеров своего поколения.

С претензией на Голливуд

Венеция стала трамплином, от которого "отталкиваются" фавориты гонки за престижными голливудскими трофеями. Об этом на фестивальном Лидо разговоры идут уже не первый год. Старейший фестиваль мира нашел для себя новое амплуа и новую функцию, весьма немаловажную в контексте глобальной киноиндустрии. Кстати, американская фэнтезийная мелодрама "Форма воды" (The Shape of Water ), получившая четырех "Оскаров" в прошлом сезоне, также впервые была представлена на Лидо.

В том, что в Венеции проходят премьерные показы фильмов с участием голливудских звезд, есть как плюсы, так и минусы. Преимуществом является то, что в программе кинофестиваля появляются картины таких всемирно любимых режиссеров, как Пол Гринграсс, Джулиан Шнабель и братья Коэны. Менее приятным побочным эффектом "оскаропомешательства" Венеции можно считать то, что заслуженного внимания лишаются неамериканские картины, если они не считаются потенциальными претендентами на "Оскара" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

Немецкий участник конкурса в Венеции-2018

В этой связи очень радостным является тот факт, что в этом году в конкурсной программе значится Флориан Хенкель фон Доннерсмарк (Florian von Donnersmarck). Немецкий режиссер аристократического происхождения, постановщик триллера "Жизнь других" (Das Leben der Anderen), получившего "Оскар" в 2007 году, представляет в Венеции свой новый фильм "Работа без авторства" (Werk ohne Autor).

За свою 45-летнюю жизнь фон Доннерсмарк снял всего три полнометражных фильма. Его дебютная картина "Жизнь других", рассказывающая о тотальном государственном контроле во времена ГДР, стала обладателем премии "Оскар" в категории "лучший фильм на иностранном языке". Вторым фильмом режиссера была романтическая комедия "Турист" с Джонни Деппом и Анджелиной Джоли, вышедшая на экраны в 2010 году и не вызвавшая большого фурора. И вот теперь - снова немецкая тема: третий полнометражный игровой фильм фон Доннерсмарка обращается к истории Германии. В основу сюжета положена вымышленная биография деятеля культуры, родившегося в 1930-е годы. Через его судьбу фильм рассказывает об отголосках нацистского прошлого Германии в повседневной послевоенной жизни ГДР и ФРГ.

Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Еще один участник гонки за "Золотым львом" на Лидо - венгр Ласло Немеш. Он автоматически входит в число фаворитов. Режиссер драмы о Холокосте "Сын Саула"(Saul fia), выигравшей "Оскар" в "иностранной номинации" в 2016 году, представляет в Венеции свой новый фильм "Закат" (Sunset).

В конкурсе фигурирует всего одна женщина-режиссер - Дженнифер Кент из Австралии с фильмом "Соловей" (The Nightingale). При этом на Лидо представлено шесть фильмов Netflix, причем три картины претендуют на "Золотого льва". После того, как Каннский кинофестиваль закрыл свой конкурс для потокового производителя фильмов и сериалов, их появление на Лидо вызвало громкие споры.

Работ российских авторов в этом году в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля нет.

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