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Венецианская биеннале

27.05.2019++++++Motiv: Besucher im Arsenale innovative Tendenzen in Architektur und Stadtentwicklung. 15. Architekturbiennale Venedig findet vom 28. Mai (Vernissage am 26. und 27. Mai) bis 27. November 2016 statt. Das Motto der Biennale 2016 lautet: REPORTING FROM THE FRONT. (c) DW/S. Dege

Что показывают в Венеции 25.05.2021

"Как мы будем жить вместе?" - таким вопросом задается самая авторитетная выставка в мире на фоне климатических изменений на планете и других актуальных проблем современности.
Roberto Benigni (49), italienischer Komiker und Oscar-Preisträger, stellt seinen neuesten Film Pinocchio am 4.10.2002 in Rom vor. Zwar läuft sein neuer Film «Pinocchio» erst am 11. Oktober an. Doch bereits im Vorfeld versetzt er seine Fans ins Schwärmen. «Eine anarchistische Marionette», ganz nach dem Geschmack der Italiener, jubeln Zeitungen. «Mich hat das Thema schon seit langem verfolgt, es ist ein echter Traum», meint der Schauspieler zur Geschichte über die kleine Holzpuppe, die den sehnlichen Wunsch hat, zum richtigen Jungen zu werden. Die 40-Millionen-Euro-Produktion startet in über 800 italienischen Kinos. Am 30. Januar 2003 kommt sie nach Deutschland.

Итальянский режиссер получит приз за неуважение традиций 15.04.2021

Роберто Бениньи известен своим нонконформизмом далеко за пределами его родной Италии. В этом году он получит почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

Ausstellung Wand vor Wand von Gregor Schneider in der Bundeskunsthalle Bonn Thema: Gregor Schneider Wand vor Wand in der Bundeskunsthalle Bonn Motiv: Sterbezimmer Datum: 1.12.2016 Ort: Bonn (c) Stefan Dege, DW

Скандальные проекты Грегора Шнайдера 19.11.2020

Сделать экспонатом выставки умирающего человека - чтобы показать "красоту смерти", или превратить снос дома Геббельса в арт-проект. Этот немецкий художник шокирует обывателя.
Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien | Schlingensief – A Voice that Shook the Silence Land: DEU 2020 Regie: Bettina Böhler Bildbeschreibung: Christoph Schlingensief Sektion: Panorama 2020 Datei: 202007336_1 © Filmgalerie 451

Политический провокатор Шлингензиф и гнев послевоенного поколения 21.08.2020

Он считал, что политика становится все театральнее, поэтому грань между искусством и политикой почти стерта. В 1997 году его арестовали за плакат с надписью "Убейте Гельмута Коля".
10.05.2019, Italien, Venedig: Blick auf die Performance «Sun & Sea (Marina)» der litauischen Künstlerinnen Rugile Barzdziukaite, Vaiva Grainyte und Lina Lapelyte. Die Strandoper ist auf der Art Biennale Venedig 2019 zu sehen. Auf einem in einem alten Gebäude der Marine aufgeschütteten Strand liegen Sänger, die unter anderem über den Klimawandel singen. Die internationale Kunstausstellung findet vom 11. Mai bis 24. November statt. Foto: Lena Klimkeit/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Biennale Venedig 2019. | Verwendung weltweit

Главные призы Венецианской биеннале достались Литве и режиссеру из США 11.05.2019

Литовская экспозиция о проблемах климата получила главный приз Венецианской биеннале за лучший национальный павильон. Еще один "Золотой лев" достался американцу Артуру Джафе.
09.05.2019 Anthea Hamilton: A new life

Биеннале для "чайников": что смотреть в Венеции в 2019 году 11.05.2019

В Италии 11 мая стартует один из самых престижных мировых форумов искусства. Венецианская биеннале проводится раз в два года.
Fahrattraktion „Ausfahrt“ in der Autostadt in Wolfsburg Dachkonstruktion und Service-Pavillon Bildnachweise // Credits Fotos // Photos Tobias Hein, Berlin

Архитектурное бюро GRAFT: гламур с эмоциями 29.05.2018

От домиков для жертв урагана до футуристических отелей, - архитектурное бюро GRAFT делает ставку на авангардный междисциплинарный дизайн.
19.04.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Gegenstände, die man während der Perfomance _Rhythm 0_ (1974) an der Künstlerin verwenden konnte, liegen in der Ausstellung Marina Abramovic - The Cleaner in der Bundeskunsthalle auf einem Tisch. Die Bundeskunsthalle zeigt am dem 20. April nach eigenen Angaben die größte euroropäische Retrospektive der Künstlerin mit Wiederaufführungen verschiedener Performaces. Foto: Marius Becker/dpa | Verwendung weltweit

Опасные шедевры Абрамович (фотогалерея) 27.04.2018

Ради своих перформансов югославская художница не раз рисковала жизнью. Теперь действия Марины Абрамович повторяют немецкие артисты.

03 + 04 Hito Steyerl, Still from How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational.Mov File, 2013, HD Video © Hito Steyerl, Courtesy the artist and Andrew Kreps Gallery, New York

Самая влиятельная персона в мировой арт-тусовке 06.11.2017

Рейтинг журнала Art Review - самый авторитетный гид в современном арт-мире и зримый ориентир для ценителей искусства. На сей раз первое место в нем заняла художница из Германии.
Eine Installation der Künstlerin Anne Imhof wird am 09.05.2017 im Deutschen Pavillon in Venedig (Italien) bei einer Pressevorschau der 57. Kunstbiennale von Venedig gezeigt. Seit mehr als 120 Jahren zählt die Biennale von Venedig zu den weltweit bedeutendsten Ausstellungen für moderne Kunst. (zu dpa «Die 57. Kunstbiennale von Venedig» vom 09.05.2017) Foto: Andrea Merola/ANSA/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Немцы забрали всех "Золотых львов" 13.05.2017

Такого не было еще никогда: Германия увозит домой сразу два важнейших трофея главного мирового смотра искусств.
Der Hauptraum im Deutscher Pavillon, der von Anne Imhof unter dem Titel Faust bespielt wird, ist am 09.05.2017 in Venedig (Italien) vor Beginn der 57. Internationale Kunstausstellung, der Biennale (La Biennale di Venezia) zu sehen. Die 57. Kunstbiennale findet vom 13. Mai bis 26. November 2017 statt. Foto: Felix Hörhager/dpa | Verwendung weltweit

Венецианская биеннале: искусство без политики 12.05.2017

В субботу открылась 57-я Венецианская биеннале. Она создавалась при помощи и для художников.
Eine Installation der russischen Künstlerin Sasha Pirogova wird am 09.05.2017 im Russischen Pavillon in Venedig (Italien) bei einer Pressevorschau der 57. Kunstbiennale von Venedig gezeigt. Seit mehr als 120 Jahren zählt die Biennale von Venedig zu den weltweit bedeutendsten Ausstellungen für moderne Kunst. (zu dpa «Die 57. Kunstbiennale von Venedig» vom 09.05.2017) Foto: Andrea Merola/ANSA/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Что показывают на биеннале в Венеции 12.05.2017

57-я Венецианская биеннале проходит под девизом "Viva Arta Viva". Первые впечатления от "живого" современного искусства.
Eliza Douglas in Anne Imhof, Angst II, 2016 aufgeführt im Hamburger Bahnhof, Berlin, 2016 © Foto: Nadine Fraczkowski Courtesy: die Künstlerin, Isabella Bortolozzi Galerie und Galerie Buchholz

12 поводов для арт-путешествия в этом году 05.01.2017

Кинофестиваль Берлинале в Берлине, выставка documenta в Касселе, биеннале в Венеции, арт-ярмарка Art Basel в Базеле, - нынешний год необычайно богат на крупные культурные события.
Oktober 2015 Flüchtlingsheim Marienfelde: Heute wie damals. Zweckmäßig möblierte Wohnungen; Copyright: DW/S. Ballweg

Немцы покажут в Венеции, куда надо селить беженцев 26.04.2016

На открывающейся Венецианской архитектурной биеннале в павильоне Германии будут представлено жилье для беженцев. Речь идет о решении серьезной общественно-политической проблемы.
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Aktion #onvacation Interview mit einer ukrainischen Künstlerin Mariia Kulykivska, die die Biennale in Venedig besucht hat *** Copyright: Dmytro Sergeew

"Зеленые человечки" в павильоне России 12.05.2015

DW пообщалась с украинской художницей, присоединившейся к "арт-захватчикам" – участникам акции "on vacation".
epa04735250 The work 'Untitled Trumpet' by German artist by German artist Katharina Grosse is on display at the Corderie dell'Arsenale as part of the 56th International Art Exhibition in Venice, Italy, 06 May 2015. The Venice Biennale entitled 'All the World's Futures' runs 09 May to 22 November. EPA/ANDREA MEROLA

56-я Венецианская биеннале: Мекка современного искусства 11.05.2015

Работы 163 художников можно увидеть в этом году на престижном арт-фестивале. Они представлены в 89 национальных павильонах. "Золотого льва" за лучший национальный павильон получил павильон Армении.
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