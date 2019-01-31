Венесуэльцы против Мадуро (фотогалерея)

В Венесуэле проходят массовые акции протеста. Их участники требуют отставки действующего президента страны Николаса Мадуро. О политическом кризисе в стране - в фотогалерее DW.
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