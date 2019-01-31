 Венесуэльцы против Мадуро (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 31.01.2019

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Мир

Венесуэльцы против Мадуро (фотогалерея)

В Венесуэле проходят массовые акции протеста. Их участники требуют отставки действующего президента страны Николаса Мадуро. О политическом кризисе в стране - в фотогалерее DW.

  • Николас Мадуро во время военного парада в Каракасе (фото из архива)

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Женщина в толпе целует Хуана Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


  • Николас Мадуро во время военного парада в Каракасе (фото из архива)

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Женщина в толпе целует Хуана Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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Двоевластие в Венесуэле. Выборы президента в Украине. Гоголь-центр в ФРГ. DW Новости

  • Столкновения демонстрантов с полицией в Каракасе 20 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    "Долой диктатуру!"

    "Каприлеса - в президенты!" - требуют демонстранты в городах Венесуэлы. Толчком к началу протестов послужило решение финансового ведомства страны запретить лидеру оппозиции Энрике Каприлесу заниматься политической деятельностью в течение ближайших 15 лет. Многие уверены, что власти хотят от него избавиться, ведь у оппозиционера есть серьезные шансы на победу на президентских выборах в 2018 году.

  • Участник демонстрации в клубах слезоточивого газа

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Плохая видимость

    Слезоточивый газ на улицах Каракаса уже стал обычным явлением: применяя его, силовики пытаются бороться с протестующими. Только в апреле в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли девять человек - в том числе 13-летний подросток и 17-летний студент. 19 апреля на акцию протеста, которую организаторы назвали "Мать всех маршей", вышли сотни тысяч жителей страны.

  • Двое демонстрантов укрываются в канализации

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Убежище в канализации

    Эти двое демонстрантов укрылись от полицейских в канализации. То, что ситуация в стране в ближайшие дни или недели нормализуется, крайне маловероятно. На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен увеличить численность народных дружин со 100 до 500 тысяч человек, причем каждый новый дружинник получит оружие.

  • Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Оружие для 500 тысяч человек

    "Венесуэла нуждается не в оружии, а в продуктах и медикаментах", - заявил лидер оппозиции Энрике Каприлес в ответ на обещание президента Мадуро вооружить 500 тысяч человек. На фото: Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

  • Булочная в Каракасе, разгромленная в ходе акции протеста 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Пустые полки в магазинах

    В Венесуэле уже несколько лет подряд наблюдается дефицит продуктов питания, а также нехватка лекарств и многих других товаров. Эту булочную 19 апреля разгромили протестующие. Между тем жители страны уже давно привыкли к пустым полкам в супермаркетах и длинным очередям.

  • Демонстранты бросают камни в сотрудников полиции, Каракас, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Мадуро: Демонстранты - это террористы

    Большинство жителей Венесуэлы уже сыты такой ситуацией по горло. Однако президент страны, у которой самые крупные запасы нефти на планете, не желает брать на себя ответственность за затяжной экономический кризис. Он утверждает, что Венесуэла стала жертвой заговора, спланированного США, и называет демонстрантов террористами.

  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Призрак социалистической революции

    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


Контекст

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Двоевластие в Венесуэле. Выборы президента в Украине. Гоголь-центр в ФРГ. DW Новости  

Борьба за власть в Венесуэле  

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