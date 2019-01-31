Венесуэльцы против Мадуро (фотогалерея)

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

Более 40 погибших

По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

Автор: Александра Елкина