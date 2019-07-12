 Венесуэла проводит крупномасштабные военные учения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Венесуэла проводит крупномасштабные военные учения

Перед началом очередных маневров власти Венесуэлы заявили, что хотят "защитить страну от постоянной агрессии".

Члены боливарианской национальной милиции во время военных учений в Венесуэле 15 февраля 2020 года

В нынешних маневрах в Венесуэле задействованы около 2,4 млн человек

В Венесуэле в воскресенье, 16 февраля, начались военные учения, они проходят на всей территории страны, сообщает агентство EPD. В маневрах будут задействованы около 2,4 млн военнослужащих и гражданских лиц. "Мы устанавливаем перед нашим Отечеством щит против непрекращающейся агрессии", - заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Накануне глава Венесуэлы Николас Мадуро пояснил в эфире государственного телеканала VTV, что эти учения направлены на то, чтобы противостоять "агрессивным планам" США, Колумбии и Бразилии. Ранее Мадуро, как пишет колумбийское онлайн-издание La opinion, заявил, что "в Бразилии находятся террористические группы, готовящие атаки в Венесуэле". До этого он же обвинил Бразилию и Колумбию в причастности к нападению на венесуэльскую казарму на границе с Бразилией 22 декабря 2019 года, в результате которого погиб один венесуэльский военнослужащий. И президент Бразилии Жаир Болсонару, и глава колумбийского государства Иван Дуке отрицают подобные обвинения.

Последние крупные военные учения Венесуэла проводила в конце сентября 2019 года. Тогда Николас Мадуро отправил несколько десятков тысяч солдат на границу с Колумбией, протяженность которой составляет 2200 километров. 

Колумбия считается одним из главных союзников лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который более года назад провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и с тех пор борется за власть с Николасом Мадуро. Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы уже около 50 государств, в том числе Германия.

11 февраля Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу из трехнедельной поездки в Европу и США. Сразу после этого он призвал венесуэльцев к новым протестам против Николаса Мадуро.

Смотрите также:

  • Перекрытый мост между Венесуэлой и Колумбией

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Граница на замке

    23 и 24 февраля обстановка в Венесуэле серьезно обострилась. Глава страны Николас Мадуро закрыл границы Венесуэлы с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Мадуро категорически отказывается уступить требованиям оппозиции и принять помощь от США, считая ее лишь прикрытием для подготовки военного вторжения в страну.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Слезоточивый газ против гумпомощи

    Приказ Николаса Мадуро не пропускать в страну грузовики с гуманитарной помощью привел к массовым беспорядкам на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией. Пытаясь предотвратить доставку помощи, подконтрольные Мадуро вооруженные отряды применили слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границах были убиты минимум пять человек, более 300 получили ранения.

  • Хуан Гуайдо, а также президенты Чили и Колумбии Себастьян Пинера и Иван Дуке на концерте в поддержку Венесуэлы

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Гуайдо запрещено покидать страну

    22 февраля временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Aid Live и встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

  • На концерте Venezuela Aid Live

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Благотворительный концерт

    Концерт Venezuela Aid Live был организован по инициативе британского миллиардера, основателя группы компаний Virgin Ричарда Брэнсона. Согласно плану организаторов, собранные средства должны быть потрачены на организацию доставки международной гуманитарной помощи населению Венесуэлы.

  • Фестиваль, организованный венесуэльским правительством

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Руки прочь от Венесуэлы"

    Тем временем по другую сторону границы венесуэльское правительство организовало трехдневный фестиваль под девизом "Руки прочь от Венесуэлы". На мероприятие, проводимое под усиленной охраной на расстоянии всего 300 метров от оппозиционного концерта, собралось около 2,5 тыс человек, отмечает агентство AFP.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Мадуро - нелегитимный президент?

    Одним из катализаторов нынешних протестов стали президентские выборы, прошедшие в Венесуэле в мае 2018 года. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран отозвали своих послов из Каракаса, а Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций США в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от диктатуры. В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Всеобщая поддержка

    На сегодняшний день временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали более 50 стран, в том числе США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия и большинство стран Евросоюза, включая Германию.

  • Добыча нефти в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства направляются на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны нет.

  • Один из демонстрантов спорит с венесуэльскими военными

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Дни Мадуро на посту президента сочтены?

    ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 14:44

Операция "Свобода" в Венесуэле: начало конца режима Николаса Мадуро? DW Новости

Контекст

FAZ: Российские военные в Венесуэле - сигнал Путина Трампу

Отправка российских военных в Венесуэлу - всего лишь сигнал США. Каракас, в первую очередь, нуждается в деньгах, которые Россия не может ему предложить, считает обозреватель FAZ. (26.03.2019)  

Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

В Венесуэле усиливается противостояние между властями страны и оппозицией. Приказ Мадуро не впускать в страну грузовики с гумпомощью привел к массовым беспорядкам на границах.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Гуайдо против Мадуро: сто дней двоевластия в Венесуэле  

Пахнет дебатами. Готовим Венесуэлу правильно. Жирный олигарх закончился! – "Заповедник", выпуск 70  

Также по теме

Venezuela Juan Guaido Nicolas Maduro

Сторонники Мадуро и Гуайдо анонсировали четвертый раунд переговоров 12.07.2019

По данным Норвегии, оказывающей посредничество в диалоге, стороны проведут подготовительные консультации. Как отмечает AP, обсуждение вопроса выборов в Венесуэле перенесено ближе к концу переговорного процесса.

Venezuela, Caracas: Oppositionsführer Juan Guaido besucht ein Treffen mit Anhängern

Мадуро и Гуайдо призвали венесуэльцев к демонстрациям 30.03.2019

Временный президент Венесуэлы Гуайдо и глава Венесуэлы Мадуро обратились к своим сторонникам с призывом выйти на улицы. Красный Крест заявил о прибытии в страну в скором времени гуманитарной помощи.

Oslo - Stadtzentrum mit Tram

Переговоры по урегулированию в Венесуэле будут продолжены в Осло 25.05.2019

Представители Николаса Мадуро и Хуана Гуайдо прилетят в Осло на следующей неделе, сообщили в МИД Норвегии.

Реклама

Самые читаемые

Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира  

Айсултан Назарбаев: кто он на самом деле?  

Дебют Зеленского в Мюнхене: пришел, увидел, удивил  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно