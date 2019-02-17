 Венесуэла отказала во въезде депутатам Европарламента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.02.2019

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Мир

Венесуэла отказала во въезде депутатам Европарламента

Пять европарламентариев были приглашены в Венесуэлу временным президентом страны Хуаном Гуайдо. Погранслужба забрала у них паспорта и заставила вернуться в Европу.

Депутат Европарламента Эстебан Гонсалес Понс

Депутат Европарламента Эстебан Гонсалес Понс

Погранслужба Венесуэлы не пропустила в страну делегацию из пяти депутатов Европарламента. "У нас забрали паспорта, нас выдворяют из Венесуэлы", - написал испанский евродепутат Эстебан Гонсалес Понс в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 17 февраля, в аэропорту Каракаса. Он отметил, что пограничники не объяснили евродепутатам причин отказа во въезде в Венесуэлу.

Пять евродепутатов приехали в Венесуэлу по приглашению парламента и временного президента этой страны Хуана Гуайдо. Им пришлось вернуться в Европу еще 17 февраля. Гуайдо написал в Twitter, что евродепутатов выслал "изолированный и все более иррациональный режим".

Контекст

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции Николаса Мадуро, который за последние годы получил немало кредитов и инвестиций из РФ. (24.01.2019)

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

В состав делегации, помимо Гонсалеса Понса, входили его соотечественники Хосе Инасио Салафранка и Габриэль Мато Адровер, нидерландка Эстер де Ланге, а также португалец Пауло Ранжел.

В Венесуэле не утихает борьба за власть. Председатель парламента Гуайдо 23 января объявил себя временным президентом. С тех пор его признали в этой функции более 40 государств, в их числе США и Германия. Россия, Китай и целый ряд других стран по-прежнему считают легитимным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Армия и силовые структуры Венесуэлы также находятся на стороне Мадуро.

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    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

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    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

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    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

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    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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03:18 мин

Хуан Гуайдо в интервью DW: Время играет против режима Мадуро, остановить перемены невозможно

 

Контекст

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

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