 Венедиктов ушел из совета директоров ″Эха Москвы″ из-за конфликта интересов | Новости из Германии о России | DW | 30.07.2018

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Россия

Венедиктов ушел из совета директоров "Эха Москвы" из-за конфликта интересов

По словам Алексея Венедиктова, миноритарии выступали против дополнительных кредитов от "Газпром-Медиа Холдинга".

Эмблема радиостанции Эхо Москвы

Эмблема радиостанции "Эхо Москвы"

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов покинул ее совет директоров из-за конфликта интересов по поводу бюджета. Об этом он сообщил в понедельник, 30 июля.

Владелец 18 процентов акций радиостанции пояснил, что представлял в совете интересы миноритариев, у которых по совокупности - 34 процента акций.

По словам Венедиктова, генеральный директор Екатерина Павлова, занимающая этот пост с июня 2015 года по инициативе главного акционера "Газпром-Медиа Холдинг", предложила проект бюджета, "против которого он возражал".

"Большинство одобрило этот бюджет. Я голосовал против", - подчеркнул он.

Против дополнительных кредитов

Алексей Венедиктов напомнил, что во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин обратил внимание на финансирование "Эхо Москвы" "Газпромом".

"Бюджетирует - верно", однако средства - "возвратные - на процентной основе, с двузначной процентной ставкой", отметил он. Миноритарии выступали против дополнительных кредитов, пояснил Венедиктов.

Контекст

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Алексей Венедиктов покидает совет директоров "Эха Москвы". Это произошло после того, как главный акционер "Эха Москвы" холдинг "Газпром-медиа" потребовал досрочной отставки совета директоров радиостанции. (14.02.2012)

"Чтобы избежать конфликта интересов и сосредоточиться на защите интересов редакции, я и покинул совет", - подчеркнул главный редактор радиостанции, добавив, что отныне представлять его будет заместитель Екатерина Годлина.

С 2016 года бюджет радиостанции - дефицитный. В июне 2018 года сооснователь "Эха Москвы" и первый заместитель главного редактора Сергей Бунтман выступил с критикой генерального директора Екатерины Павловой. По мнению Бунтмана, целью деятельности Павловой является банкротство радиостанции.

В феврале 2012 года Венедиктов и его заместитель Владимир Варфоломеев уже покидали совет директоров радиостанции, позднее главред "Эха" в него вернулся. 

"Эхо Москвы" является закрытым акционерным обществом, 66 процентов акций которого принадлежат "Газпром-медиа Холдинг", а 34 процента - журналистам радиостанции. В совет директоров "Эха Москвы" входят четыре директора от "Газпрома", три - от "Эха Москвы" и два независимых директора.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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