Венгерский закон о вузах признан противоречащим законодательству ЕС

Принятый в Венгрии закон об университетах, получающих финансирование из-за границы, нарушает законодательство Евросоюза. Такой вердикт вынес во вторник, 6 октября, суд ЕС в Люксембурге, удовлетворив иск Еврокомиссии.

Согласно решению суда, закон о высшем образовании ставит иностранные университеты в невыгодное положение по сравнению с венгерскими, поскольку будут лишены автономной инфраструктуры, необходимой им для проведения исследований и преподавания. Таким образом, новые нормы могут "поставить под угрозу академическую деятельность", а также академическую свободу, предпринимательскую свободу и свободу учреждения филиалов. Они нарушают ряд документов как ЕС, так и Всемирной торговой организации. Суд счел недостаточными аргументы венгерского правительства, которое объясняло принятие обсуждаемого закона защитой общественного порядка.

В соответствии с законом о высшем образовании, принятом правительством в Будапеште в 2017 году, иностранные вузы, помимо филиала в Венгрии, должны иметь отделение в стране аккредитации. Реформа системы образования, также как и принятый тогда же закон об иностранных НПО, была направлена против деятельности американского мецената Джорджа Сороса, которого венгерский премьер Виктор Орбан обвиняет, в частности, в поддержке нелегальной иммиграции в страну. Основанный Соросом Центрально-Европейский университет (ЦЕУ) оказывался вне закона, поскольку имел статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, при том что единственное его отделение находилось в Будапеште.

За прошедшие три года ЦЕУ практически прекратил работу в Венгрии, перенеся свою учебную деятельность в Вену. В венгерской столице ЦЕУ сохраняет исследовательские центры и архивы Открытого общества; будапештский кампус остается местом проведения публичных лекций и дебатов.

В июне 2020 года суд ЕС признал дискриминирующим венгерский закон об иностранном финансировании НПО.

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Плата за обучение в вузах Европы Нововведение в Германии С учебного года 2017/18 Баден-Вюртемберг ввел плату за образование для студентов из стран, не входящих в ЕС. 1500 евро стоит один семестр для тех, кто осенью начал обучение. В остальных федеральных землях первое высшее образование останется пока бесплатным. Хотя о плате для иностранцев уже подумывают и в Северном Рейне - Вестфалии. А как обстоят дела в других странах Европы?

Плата за обучение в вузах Европы (Не) из ЕС Общих правил на европейском уровне нет. Каждая страна вправе сама решать, брать ли плату со студентов. Единственное законодательное требование - статус учащихся из стран, входящих в ЕС, приравнивается к статусу местных студентов. То есть если в Германии с немцев платы не взимают, ее не взимают и, например, с датчан или французов. Студенты не из ЕС - отдельная категория.

Плата за обучение в вузах Европы Норвегия Одна из немногих стран, которые всем предоставляют возможность бесплатно получить диплом вуза, - Норвегия. Но придется платить регистрационный взнос в районе 300-600 евро в семестр. Эта сумма покрывает затраты вузов на организацию питания для студентов, спортивных секций и языковых курсов. Следует учесть, что расходы на жизнь в этой стране самые высокие по Европе.

Плата за обучение в вузах Европы Франция Во французских государственных вузах со всех студентов в одинаковой мере взимают лишь минимальный семестровый взнос - около 200 евро в год для бакалавров и магистров, 600 евро для будущих инженеров и около 400 евро для участников программ PhD. Не удивительно, что Франция входит в пятерку стран мира с самым большим числом студентов из-за рубежа.

Плата за обучение в вузах Европы Люксембург Эта страна - не только налоговый рай, сберечь свои финансы здесь могут и студенты. Обучение по большинству образовательных программ здесь бесплатное для всех. Обязателен, однако, регистрационный взнос - 100 евро в семестр. Правда, выбор у студентов небольшой: в этой стране один-единственный государственный университет с тремя факультетами.

Плата за обучение в вузах Европы Чехия В чешских государственных вузах не взимают плату за обучение на чешском языке. Студенты англоязычных программ платят до 1000 евро в семестр, в зависимости от выбранной специальности и ступени обучения. Дополнительно вуз может потребовать 20 евро за регистрацию.

Плата за обучение в вузах Европы Греция В Греции плату за обучение с иностранцев не из ЕС взимают лишь некоторые государственные вузы. Это касается как бакалаврских, так и магистерских программ. В таком случае учеба может обойтись в 1500 евро в год. В сочетании с относительно низкими расходами на жизнь учебу в этой стране можно назвать вполне доступной.

Плата за обучение в вузах Европы Финляндия С лета 2017 года эта страна ввела плату за обучение для студентов не из ЕС. От 4 до 20 тысяч евро в год будет стоить первое высшее образование на английском языке. Нововведение не коснется бакалавров и магистров, ранее начавших обучение. Программы на финском или шведском языках остаются бесплатными, как и обучение в аспирантуре. Сами финны и граждане ЕС за учебу в государственном вузе не платят.

Плата за обучение в вузах Европы Австрия Для студентов из стран, не входящих в ЕС, расходы на образование в Австрии составляют примерно 1500 евро в год. Если студент (независимо от гражданства) превышает предусмотренный срок обучения более чем на два семестра, за каждое последующее полугодие придется платить около 360 евро. Обязательной для всех является оплата страхования от несчастных случаев - 20 евро в семестр.

Плата за обучение в вузах Европы Дания Дания - магнит для европейских студентов. Высокие стандарты образования и отсутствие платы за него - аргумент в ее пользу. Но не для учащихся не из ЕС. С них взимается плата, размер которой может достигать 16 тысяч евро в год. Исключение - учащиеся с видом на жительство в Дании. К странам Европы с самой высокой стоимостью обучения (до 20 тысяч и выше) также относятся Швеция и Великобритания.

Плата за обучение в вузах Европы Нидерланды Эта страна также в списке с высокой платой за образование. Голландцы, как и граждане стран ЕС платят ежегодно около 2000 евро. Для студентов из-за пределов Евросоюза взнос в государственных вузах составляет от 5 до 25 тысяч в год.

Плата за обучение в вузах Европы Швейцария На этом фоне высшее образование в Швейцарии кажется вполне доступным. С иностранцев не из стран ЕС за обучение здесь берут плату размером в 750-3500 евро за полугодие. Регистрационный взнос в швейцарских государственных вузах составляет 50-80 евро в семестр. Автор: Татьяна Вайнман

