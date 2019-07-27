Велотуризм - альтернатива для летнего отдыха во время пандемии (фотогалерея)

Из-за коронавируса немцы ищут альтернативы поездкам за границу этим летом. Одна из них - велотуризм. Представляем самые популярные маршруты по Германии.
Сайты велосипедных маршрутов
1. Везерский маршрут - Weser-Radweg
2. Эльбский маршрут - Elbe-Radweg
3. Рурский маршрут - Ruhrtal-Radweg
4. Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg
5. Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königsee-Radweg
6. Майнский маршрут - Main-Radweg
7. Мозельский маршрут - Mosel-Radweg
8. Дунайский маршрут - Donau-Radweg
9. Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg
10. Боденский маршрут - Bodensee-Radweg
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