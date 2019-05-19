 Велосипедные столицы мира: кто круче? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 19.05.2019

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Культура и стиль жизни

Велосипедные столицы мира: кто круче?

В воскресенье, 19 мая, в Москве проходит велофестиваль. При этом пока столица России только присматривается к велосипеду как к виду транпорта. А какие города мира лидируют в данной области?

  • Гронинген

    Велосипед вместо машины

    Гронинген

    В этом городке с 200-тысячным населением на севере Нидерландов проблему трафика решили еще в 1970-е, отдав центр пешеходам и велосипедистам. Сегодня более 60 процентов транспортных потребностей этого компактного университетского города решают велосипеды. Поэтому из всех нидерландских городов самый чистый воздух именно в Гронингене.

  • Утрехт

    Велосипед вместо машины

    Утрехт

    По статистике, велосипед есть у каждого жителя Нидерландов. В Утрехте, четвертом по величине городе страны, для велосипедистов и пешеходов построены озелененные мосты-бульвары. А у вокзала построена подземная велосипедная парковка: 3-этажный гараж с местами для 13 с половиной тысяч велосипедов является крупнейшим сооружением такого рода в мире.

  • Лиллестрём

    Велосипед вместо машины

    Лиллестрём

    Стильной и практичной парковкой для двухколесных может похвастаться Лиллестрём - норвежская столица велосипедистов. Гараж вмещает около 400 штук. Впрочем, называют здесь эту парковку не "гараж", а "отель для велосипедов". Отобранное у города пространство "отель" компенсирует своей футуристической архитектурой и озелененной смотровой площадкой на крыше.

  • Копенгаген

    Велосипед вместо машины

    Копенгаген

    Столица Дании перепроектировала под нужды велосипедистов и пешеходов целые районы. Решающую роль сыграло подключение общественного транспорта к велосипедной инфраструктуре. Провоз велосипеда в пригородных поездах - бесплатный. Теперь каждый третий в Копенгагене передвигается на велосипеде, каждый пятый - пешком или на общественном транспорте.

  • Карлсруэ

    Велосипед вместо машины

    Карлсруэ

    Велосипедной столицей Германии остается университетский город Мюнстер. Но и другие немецкие города пересаживаются на велосипед. Так, в Карлсруэ, где 200 лет тому назад Карл Дрез изобрел велосипед (без педалей), городская перепланировка проводится так, чтобы жители на велосипеде за пять минут могли выполнять все свои повседневные дела и обязанности.

  • Барселона

    Велосипед вместо машины

    Барселона

    Велосипед стал своего рода сейсмографом урбанизма! Современный город, заботящийся о благополучии своих жителей, просто обязан учитывать потребности велосипедистов. В Барселоне, например, велосипедные дорожки на бульварах отделены от проезжей части, что повышает комфорт и безопасность.

  • Окленд

    Велосипед вместо машины

    Окленд

    В одном из крупнейших городов Новой Зеландии перепрофилировали под велосипедную трассу часть скоростных автомобильных дорог. Выкрашенная в яркие краски трасса с двусторонним движением позволяет быстро проехать на велосипеде, самокате или скейте из одной части Окленда в другую.

  • Портленд

    Велосипед вместо машины

    Портленд

    Не так давно велосипед в американских мегаполисах был экзотикой. Но ситуация меняется. Американцы тоже оценили достоинства "безмоторной машины" и начали создавать соответствующую инфраструктуру. В авангарде - Портленд в штате Орегон. Здесь для велосипедистов созданы тепличные условия.

  • Хьюстон

    Велосипед вместо машины

    Хьюстон

    Вдоль судоходного канала в Хьюстоне (штат Техас) тянется прогулочный променад, соединяющий центр города с парковой зоной. В парке, украшенном произведениями искусства, проложены многочисленные дорожки для велосипедистов и пешеходов.

  • Москва

    Велосипед вместо машины

    Москва

    Москве до звания "велосипедной столицы мира" еще очень и очень далеко. Зато велофестиваль в этом году пройдет аж три раза: 19 мая - весенний, 13 июля - ночной, 15 сентября - осенний.

    Автор: Элла Володина


  • Гронинген

    Велосипед вместо машины

    Гронинген

    В этом городке с 200-тысячным населением на севере Нидерландов проблему трафика решили еще в 1970-е, отдав центр пешеходам и велосипедистам. Сегодня более 60 процентов транспортных потребностей этого компактного университетского города решают велосипеды. Поэтому из всех нидерландских городов самый чистый воздух именно в Гронингене.

  • Утрехт

    Велосипед вместо машины

    Утрехт

    По статистике, велосипед есть у каждого жителя Нидерландов. В Утрехте, четвертом по величине городе страны, для велосипедистов и пешеходов построены озелененные мосты-бульвары. А у вокзала построена подземная велосипедная парковка: 3-этажный гараж с местами для 13 с половиной тысяч велосипедов является крупнейшим сооружением такого рода в мире.

  • Лиллестрём

    Велосипед вместо машины

    Лиллестрём

    Стильной и практичной парковкой для двухколесных может похвастаться Лиллестрём - норвежская столица велосипедистов. Гараж вмещает около 400 штук. Впрочем, называют здесь эту парковку не "гараж", а "отель для велосипедов". Отобранное у города пространство "отель" компенсирует своей футуристической архитектурой и озелененной смотровой площадкой на крыше.

  • Копенгаген

    Велосипед вместо машины

    Копенгаген

    Столица Дании перепроектировала под нужды велосипедистов и пешеходов целые районы. Решающую роль сыграло подключение общественного транспорта к велосипедной инфраструктуре. Провоз велосипеда в пригородных поездах - бесплатный. Теперь каждый третий в Копенгагене передвигается на велосипеде, каждый пятый - пешком или на общественном транспорте.

  • Карлсруэ

    Велосипед вместо машины

    Карлсруэ

    Велосипедной столицей Германии остается университетский город Мюнстер. Но и другие немецкие города пересаживаются на велосипед. Так, в Карлсруэ, где 200 лет тому назад Карл Дрез изобрел велосипед (без педалей), городская перепланировка проводится так, чтобы жители на велосипеде за пять минут могли выполнять все свои повседневные дела и обязанности.

  • Барселона

    Велосипед вместо машины

    Барселона

    Велосипед стал своего рода сейсмографом урбанизма! Современный город, заботящийся о благополучии своих жителей, просто обязан учитывать потребности велосипедистов. В Барселоне, например, велосипедные дорожки на бульварах отделены от проезжей части, что повышает комфорт и безопасность.

  • Окленд

    Велосипед вместо машины

    Окленд

    В одном из крупнейших городов Новой Зеландии перепрофилировали под велосипедную трассу часть скоростных автомобильных дорог. Выкрашенная в яркие краски трасса с двусторонним движением позволяет быстро проехать на велосипеде, самокате или скейте из одной части Окленда в другую.

  • Портленд

    Велосипед вместо машины

    Портленд

    Не так давно велосипед в американских мегаполисах был экзотикой. Но ситуация меняется. Американцы тоже оценили достоинства "безмоторной машины" и начали создавать соответствующую инфраструктуру. В авангарде - Портленд в штате Орегон. Здесь для велосипедистов созданы тепличные условия.

  • Хьюстон

    Велосипед вместо машины

    Хьюстон

    Вдоль судоходного канала в Хьюстоне (штат Техас) тянется прогулочный променад, соединяющий центр города с парковой зоной. В парке, украшенном произведениями искусства, проложены многочисленные дорожки для велосипедистов и пешеходов.

  • Москва

    Велосипед вместо машины

    Москва

    Москве до звания "велосипедной столицы мира" еще очень и очень далеко. Зато велофестиваль в этом году пройдет аж три раза: 19 мая - весенний, 13 июля - ночной, 15 сентября - осенний.

    Автор: Элла Володина


Смотрите также:

Немцы и их велосипеды

  • Велосипедисты

    Немцы и велосипеды

    Около 72 миллионов велосипедов насчитывается в Германии - почти по одному на каждого жителя страны. В городах и сельской местности проложены велосипедные дорожки и специальные туристические маршруты для велосипедистов. По данным Федерального туристического объединения Германии DTV, их общая протяженность составляет 75 тысяч километров.

  • На снимке: одна из винтажных моделей, предназначенная для поездок по городу.

    Немцы и велосипеды

    Многообразию типов и моделей велосипедов в Германии нет границ. Есть дорожные, горные, шоссейные, городские... Есть такие, на которых можно ездить лежа, есть велосипеды "под старину"... На снимке: одна из таких винтажных моделей, предназначенная для поездок по городу.

  • Шлем м нашлемник.

    Немцы и велосипеды

    В Германии ношение шлема во время езды на велосипеде не является обязательным. Лишь каждый восьмой немец считает, что это надо изменить. Но детям подавляющее большинство родителей всегда надевает шлемы. Именно поэтому выбор велосипедных шлемов для детей в Германии огромен. Есть даже специальные "нашлемники", вроде этой кепки.

  • Складывающийся велосипед

    Немцы и велосипеды

    Складывающиеся велосипеды сегодня делаются из таких материалов, что их можно не только возить с собой (например, в багажнике автомобиля), но и носить с собой. Кстати, за обычный велосипед в общественом транспорте нужно платить, за этот - нет, ведь в сложенном виде он меньше чемодана.

  • Велосипед из бамбука.

    Немцы и велосипеды

    А этот велосипед - из бамбука. Карина и Тим Позер (на фото) проехали на нем 12 тысяч километров: из Гамбурга в китайский Чэнду. При этом велосипед не подвел их ни разу.

  • Воскресная прогулка с дочкой Никой.

    Немцы и велосипеды

    Воскресная прогулка с дочкой Никой. Папа Гельмут берет ее велосипед "на прицеп". С такой конструкцией не страшно, если четырехлетняя Ника устанет.

  • В таком фургоне можно перевозить до четырех маленьких детей.

    Немцы и велосипеды

    В таком "фургоне" можно перевозить до четырех маленьких детей. Так няня Ева возит их на прогулку и развозит по домам.

  • Одноколесный велосипед давно перестал быть лишь цирковым атрибутом.

    Немцы и велосипеды

    Одноколесный велосипед давно перестал быть лишь цирковым атрибутом. Сегодня навыки балансирования оттачиваются на школьном дворе, в парке или, например, на набережных Рейна. А любители острых ощущений даже занимаются своеобразным велоальпинизмом.

  • Веломотокросс (BMX)

    Немцы и велосипеды

    Веломотокросс или BMX появился как альтернативный вид спорта, так сказать, "в пику" мотокроссу, не доступному подросткам. Велосипеды переоборудуют, ставят, в частности, более широкие колеса. Многие трассы-паркуры появились в бывших карьерах. С 2008 года эта спортивная дисциплина стала олимпийской.

    Автор: Зильке Вюнш, Инга Ваннер


Как в Германии ездить на велосипеде

Смотреть видео 02:52

Как в Германии ездить на велосипеде

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Контекст

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В этом году велосипеду исполнилось двести лет. Изобрел его первый прототип, кстати говоря, немец, Но вовсе не только поэтому велосипеды так популярны сегодня в Германии. (11.07.2017)  

Ссылки в интернете

Сайт велофестиваля в Москве

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Велосипед вместо лыж  

200 лет двухколесному другу (12.06.2017)  

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