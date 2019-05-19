Велосипедные столицы мира: кто круче?

В воскресенье, 19 мая, в Москве проходит велофестиваль. При этом пока столица России только присматривается к велосипеду как к виду транпорта. А какие города мира лидируют в данной области?
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