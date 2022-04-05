 Великобритания, США и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.04.2022

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Мир

Великобритания, США и Австралия будут вместе разрабатывать гиперзвуковое оружие

Страны начнут новое трехстороннее сотрудничество в области разработки гиперзвукового оружия и способов противодействия ему. Ранее США объявили о проведении успешных испытаний гиперзвуковой ракеты HAWC.

Американская гиперзвуковая ракета HAWC в представлении художника

Американская гиперзвуковая ракета HAWC в представлении художника

Великобритания, США и Австралия во вторник, 5 апреля, договорились о сотрудничестве в области разработки гиперзвукового оружия в рамках военного блока AUKUS. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 5 апреля, на сайте правительства Великобритании.

Как следует из заявления, страны начнут новое трехстороннее сотрудничество в области разработки гиперзвукового оружия и способов противодействия ему, а также расширят обмен информацией и углубят сотрудничество в области оборонных инноваций. “В свете неспровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения России в Украину мы подтвердили нашу непоколебимую приверженность международной системе, которая уважает права человека, верховенство закона и мирное разрешение споров без принуждения”, - отмечается в пресс-релизе.

У США и Австралии уже есть программа гиперзвукового оружия под названием SCIFiRE. Британские официальные лица заявили, что, хотя Великобритания не присоединится к этой программе на данный момент, три страны будут вместе работать над исследованиями и разработками в этой области, чтобы расширить свои возможности.

США провели испытания гиперзвуковой ракеты HAWC

Ранее 5 апреля США сообщили о новых успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Как сообщает CNN, испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HAWC прошли еще в середине марта, то есть спустя несколько дней после применения Россией гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в ходе войны в Украине. Однако, по сведениям американской медиакомпании, эта информация не распространялась, чтобы избежать напряжения в отношениях с Россией.

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    Автор: Николай Пермяков


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