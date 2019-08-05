 Великобритания присоединилась к миссии по охране Ормузского пролива | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.08.2019

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Мир

Великобритания присоединилась к миссии по охране Ормузского пролива

Лондон объявил о присоединении Великобритании к инициированной США международной коалиции по обеспечению безопасности торгового судоходства в Ормузском проливе.

Американский военный наблюдает за иранским военным кораблем в Оманском заливе

Американский военный наблюдает за иранским военным кораблем в Оманском заливе

Великобритания присоединилась к инициированной США международной военно-морской коалиции для защиты торговых судов в Персидском заливе. "В рамках коалиции британский военно-морской флот будет работать с американским флотом для обеспечения безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе", - говорится в заявлении британского правительства, опубликованном в понедельник, 5 августа.

Контекст

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Лондон дал согласие присоединиться к миссии в Ормузском проливе после "конструктивных дискуссий" на международной конференции, прошедшей в Бахрейне 31 июля, указано в заявлении. "Великобритания решительно настроена гарантировать своим судам защиту от незаконных угроз, - отметил министр обороны Бен Уоллес. - По этой причине мы сегодня присоединились к  новой военно-морской коалиции по обеспечению безопасности в Персидском заливе".

США и Великобритания в поисках союзников

В свою очередь, глава британского МИДа Доминик Рааб подчеркнул необходимость обеспечить всем международным судам свободу передвижения и навигации в Ормузском проливе, "учитывая возросшую угрозу". "Наша цель - обеспечить широчайшую международную поддержку, чтобы сохранить свободу навигации в регионе в соответствии с международным правом", - добавил он.

О намерении США создать военную коалицию для охраны коммерческого судоходства в Ормузском проливе стало известно в начале июля. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд тогда заявил, что Вашингтон ведет переговоры с рядом стран по поводу присоединения к коалиции. 

Другие страны пока не заявили о своей готовностив ней участвовать. "Великобритания и США намерены работать с союзниками и партнерами, чтобы воодушевить других присоединиться", - отметил Рааб.

Точка кипения

Создание международной коалиции для защиты торгового судоходства последовало за серией инцидентов, произошедших в Ормузском проливе. За последние несколько месяцев в проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, был совершен ряд нападений на нефтяные танкеры. США обвиняют в случившемся Иран, Тегеран свою вину отрицает.

По словам Рааба, подход Великобритании к Ирану не изменился. "Мы намерены и дальше работать с Ираном и нашими международными партнерами, чтобы добиться деэскалации ситуации и сохранить ядерную сделку", - заявил он.

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