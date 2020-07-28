Великобритания поддержит велосипедистов миллиардными инвестициями

Власти Великобритании инвестируют 2 млрд фунтов стерлингов (в пересчете - 2,19 млрд евро) в продвижение среди сограждан поездок на велосипедах. Амбициозный план, обнародованный в понедельник, 27 июля, предполагает прокладку тысяч километров велодорожек, пересмотр стандартов велоинфраструктуры, доступные каждому программы обучения езде, расширение доступа к электровелосипедам, а также приобретение велосипедов по рецептам врачей общей практики. Кроме того, обладателям старых велосипедов будут предоставлены ваучеры в размере 50 фунтов (55 евро) на ремонт своего транспорта.

Соединенное Королевство хочет стимулировать здоровый образ жизни и стать первым в мире государством, где появится город с нулевыми выбросами вредных веществ в транспортной сфере. "Езде на велосипеде и пешим прогулкам предстоит сыграть огромную роль в борьбе с некоторыми из крупнейших вызовов в сферах здравоохранения и защиты окружающей среды", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Борьба с избыточным весом и запрет рекламы фастфуда

Правительство Великобритании в тот же день развернуло широкую кампанию против избыточного веса среди населения на фоне пандемии заболевания COVID-19. В сообщении британского кабмина ожирение было названо "бомбой замедленного действия". Среди прочего, запрещена реклама фастфуда по телевидению и в интернете до 21.00, а сети ресторанов и кафе с более чем 250 сотрудниками обязаны указывать количество калорий в меню. Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско ранее выяснили, что пациенты с сахарным диабетом в 12 раз чаще умирают от COVID-19 и в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации при инфицировании.

Смотрите также:

200 лет велосипеду: история в картинках Скрывая тормоза Этот рисунок-чертеж своей "беговой машины" немецкий изобретатель Карл Дрез сделал специально для популярной брошюры, в которой рекламировал свое изобретение. Опасаясь плагиаторов, он нарисовал его так, чтобы левая нога "наездника" скрывала тормоза.

200 лет велосипеду: история в картинках Крути педали! Педали появились у велосипеда в 1860-х годах. Их поставил на переднее колесо французский инженер Пьер Мишо. Считается, что и слово "велосипед" придумал именно он. Такая модель Мишо с деревянными колесами (1868 год) весила 26 килограммов.

200 лет велосипеду: история в картинках Колеса большие и маленькие Чтобы облегчить езду на тяжелом велосипеде, переднее колесо увеличивали в диаметре, достигавшем полутора метров! Но позже переднее колесо снова уменьшили в размерах - до стандарта, гениально предугаданного Карлом Дрезом. В "переходный" период, как показывает, например, этот снимок общества велосипедистов немецкого города Эхингена 1895 года, ездили и с большими, и с нормальными колесами.

200 лет велосипеду: история в картинках На высоте положения Педали уже есть, но переднее колесо еще гигантское. Модель 1885 года.

200 лет велосипеду: история в картинках Равнение на велосипед После Всемирной выставки в Париже в 1878 и 1889 годах велосипеды стали настоящим хитом продаж. Проводились даже показательные парады велосипедистов.

200 лет велосипеду: история в картинках Пять сыновей Опеля Знаменитый сегодня автомобильный концерн Opel с 1867 года выпускал и велосипеды. Этот был сделан, конечно, в рекламных целях. На нем - пять сыновей основателя концерна Адама Опеля.

200 лет велосипеду: история в картинках Пикник на обочине Новое средство передвижения пришлось по душе и женщинам. "Пикник велосипедисток" - так назвал в 1897 году свой рисунок для газеты Allgemeine Illustrierte Zeitung художник Эммануэль Бахрах.

200 лет велосипеду: история в картинках На работу Копенгаген в часы пик в 1925 году.

200 лет велосипеду: история в картинках Спустя два столетия, во времена "короны" Без велосипеда сегодня никак не обойтись. Он позволяет прекрасно соблюдать дистанцию в во времена "короны". И даже помогает брачующимся. Вот так они едут в ЗАГС. Автор: Ефим Шуман

