 Великобритания планирует рассмотреть законопроект о ″Брекзите″ до Рождества | Новости из Германии о Европе | DW | 15.12.2019

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Европа

Великобритания планирует рассмотреть законопроект о "Брекзите" до Рождества

Экс-посол Великобритании при ЕС предсказывает Лондону жесткие переговоры с Брюсселем по зоне свободной торговли.

Флаги Великобритании и ЕС

Британское правительство хочет еще до католического Рождества 25 декабря представить на рассмотрение парламента законопроект о выходе страны из состава Евросоюза. Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил член Палаты общин от Консервативной партии и главный секретарь казначейства (министерства финансов) Великобритании Риши Сунак.

"По итогам выборов мы получили основной мандат, который заключается в том, что мы должны завершить работу над "Брекзитом", - подчеркнул он. "Мы покинем Евросоюз через несколько недель, к концу января. Наше намерение заключается в том, чтобы вернуть законопроект о выходе (Лондона из ЕС. - Ред.) в парламент до Рождества", - добавил Сунак.

По его словам, после этого правительство Бориса Джонсона сможет представить законодателям новый проект бюджета. 

Переговоры о зоне свободной торговли

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Между тем бывший посол Великобритании при ЕС Иван Роджерс высказал мнение, что у Лондона и Брюсселя впереди - жесткие переговоры о зоне свободной торговли.

По оценкам Рождерса, премьер Джонсон просто "скажет европейцам: если вы предъявите слишком много условий к соглашению, я могу заключить сделку" с президентом США Дональдом Трампом. "Не удивлюсь, если Джонсон отдаст приоритет переговорам с США. Он обожает театральные эффекты", - добавил Роджерс в интервью немецкой газете Das Handelsblatt, которое она опубликовала 15 декабря.

Британская газета The Sunday Times, в свою очередь, сообщила, что после завершения "Брекзита" премьер-министр Джонсон может осуществить масштабные перестановки в правительстве и заменить до трети министров.

Так, на смену министерству по вопросам выхода Великобритании из ЕС, возможно, придет новое ведомство - по проблеме границ и иммиграции.

Убедительная победа тори

По итогам внеочередных парламентских выборов 12 декабря Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона одержала убедительную победу. Тори получили абсолютное большинство мест в Палате общин и способны править страной самостоятельно, без партнеров. 

Благодаря этому согласованный с Брюсселем договор об условиях и порядке выхода Великобритании из состава ЕС возможно теперь провести через парламент. Лондон планирует осуществить "Брекзит" 31 января.

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