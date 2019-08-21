 Великобритания и ФРГ выступили против возвращения России в G7 | Новости из Германии о Европе | DW | 21.08.2019

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Европа

Великобритания и ФРГ выступили против возвращения России в G7

Ситуация в Украине и инцидент в Солсбери делают невозможным немедленное присоединение России к G7, заявили канцлер ФРГ Ангела Меркель и британский премьер Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в Берлине 21 августа 2019 года

Борис Джонсон и Ангела Меркель на встрече в Берлине 21 августа 2019 года

Главы правительств Великобритании и ФРГ выступили категорически против возвращения России в состав "большой семерки". О том, что РФ еще рано вернуться в G7, заявила в Берлине в среду, 21 августа, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным, к примеру о выполнении Минских договоренностей, отчасти продвинулись вперед, но причины, по которым Россию исключили из "большой восьмерки", остаются, подчеркнула Меркель, имея в виду аннексию украинского полуострова Крым и вмешательство Москвы в конфликт на востоке Украины.

Джонсон отметил, что поддерживает Меркель в этом вопросе.  "Учитывая то, что случилось в Солсбери и в Украине, я должен сказать, что солидарен с Меркель во мнении, что России пока не время возвращаться в G7", - сказал он.

Тем самым они отклонили предложение вернуть Россию в "Группу семи", сделанное президентом США Дональдом Трампом незадолго до саммита G7, который пройдет с 24 по 26 августа 2019 года под председательством Франции в Биаррице.

На прошлогодней встрече "большой семерки" в Канаде Ангела Меркель также выступила против предложения Трампа вернуть Россию в G7, обосновав свою позицию отсутствием прогресса в мирном урегулировании конфликта в Украине.

ЕС не готов пересматривать договор по "Брекзиту"

Еще одной важной темой переговоров Ангелы Меркель и Бориса Джонсона стали условия выхода Великобритании из состава Евросоюза, запланированного на 31 октября 2019 года.

Меркель вновь призвала к тому, чтобы Великобритания не покидала Евросоюз без договора, который регулировал бы последующие отношения Соединенного Королевства с ЕС, но отметила, что Евросоюз готов и к выходу Великобритании из его состава без сделки.

19 августа Борис Джонсон направил письмо главе Еврокомиссии Дональду Туску с просьбой пересмотреть договор о "Брекзите", согласованный ЕС с правительством его предшественницы на посту премьера Терезы Мэй. В частности, Джонсон предлагал отказаться от механизма "бэкстопа", который помог бы избежать появления жесткой границы между входящей в состав Великобритании Ирландией и членом ЕС Северной Ирландией.

Комментируя это предложение, Меркель сказала, что ЕС готов к поиску практических решений по вопросу ирландской границы, но не будет пересматривать уже заключенное соглашение по "Брекзиту".

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    Автор: Илья Коваль, Хелена Кашель


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