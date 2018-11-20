Век учись: как выглядит Гамбургский университет в 100 лет

В 2019 году Гамбургский университет отмечает свое столетие. Это один из самых молодых и самых больших вузов Германии. DW заглянула в кампус.
Смотрите также:
Старейшие университеты Германии
_____________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp
19 тысяч программ предлагают немецкие вузы. И, тем не менее, каждый год появляются новые. Чаще - в сфере IT и медицины. DW знакомит с ними. (11.04.2019)
От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска - за свои 150 лет Мюнхенский технический университет не раз удивлял мир инновациями. Что немецкий Стэнфорд предлагает студентам? (04.05.2018)
Боннский университет умен, скромен и красив. Предлагаем познакомиться с ним поближе. В эти дни один из лучших вузов Германии отмечает свое 200-летие. (18.10.2018)
"Портовый университет" Гамбурга - HafenCity Universität - единственный вуз в Европе, специализирующийся на развитии мегаполисов. Здесь готовят архитекторов нового поколения. (17.09.2015)
Как и полагается большому портовому городу, Гамбург живет яркой жизнью. Что это значит для студента? DW рассказывает, как не сбиться с курса в море возможностей. (28.07.2015)
Гамбург предлагает много возможностей для трудоустройства иностранных специалистов. Как построить карьеру в этом ганзейском городе? Истории успеха. (11.08.2015)
Раньше акушерскому делу в Германии обучали только в медучилищах. Сейчас можно получить высшее образование. Университет Любека стал первым вузом, готовящим акушеров. (05.05.2019)
Как живут студенты в Германии? DW показывает на примере одного города. Экскурсия по общежитиям Бонна. (05.05.2016)
Вы твердо решили поступать в немецкий вуз, но еще не определились, что хотите изучать? В нашем досье - обзор наиболее популярных специальностей. (17.03.2011)
В интернете есть целый ряд немецкоязычных порталов для поиска подходящего университета в Германии. DW предлагает подборку самых полезных онлайн-путеводителей. (11.04.2016)