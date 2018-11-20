Век учись: как выглядит Гамбургский университет в 100 лет

Старейшие университеты Германии

Кельнский университет

В период позднего Средневековья многие немецкие университеты основывали церковные или светские правители. Университет в Кельне был создан по инициативе его жителей в 1388 году. Разрушенный во время Второй мировой, он был восстановлен в 1945 году. Сегодня в этом вузе учатся 50 тысяч студентов. От него - рукой подать до Старого города и Кельнского собора.