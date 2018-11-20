 Век учись: как выглядит Гамбургский университет в 100 лет | Учеба и работа в Германии | DW | 29.05.2019

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Учеба и карьера

Век учись: как выглядит Гамбургский университет в 100 лет

В 2019 году Гамбургский университет отмечает свое столетие. Это один из самых молодых и самых больших вузов Германии. DW заглянула в кампус.

  • Университет Гамбурга - главный корпус

    Университет Гамбурга изнутри

    100 лет назад

    Гамбургский университет отмечает свое 100-летие. Он был создан в 1919 году на основе Академической гимназии. Здание для учебных и исследовательских целей пожертвовал бизнесмен Эдмунд Зимерс. Оно было построено в 1911 году и сейчас является главным и старейшим корпусом университета. Внутри расположены семь аудиторий и двадцать кабинетов.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Традиции и новые технологии

    Изначально в университете было только четыре факультета: медицинский, естественнонаучный, философский и юридический. Позже к ним присоединились факультеты экономики и социологии, педагогики, бизнеса, математики и информатики. Быстроразвивающийся вуз успешно сочетает традиции и новые технологии. На фото - здание мультимедийной библиотеки.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Все для учебы

    Помимо центральной университетской библиотеки (Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky) на территории кампуса расположено еще 65 отделений, где можно найти учебные пособия по своей специальности. Фонд центральной библиотеки насчитывает более пяти миллионов книг.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    В полной тишине

    На входе в читальный зал можно приобрести беруши за один евро. Никакого шума и отвлекающих соседей.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Бетонный шарм

    Сегодня один из крупнейших университетов Германии предлагает 70 бакалаврских и 100 магистерских учебных программ. Факультеты и институты разбросаны по всему городу. Это здание университета расположено недалеко от станции метро Dammtor. Серый бетон пока преобладает - многие корпуса были построены в 1960-80-е годы, теперь их постепенно модернизируют.

  • Гамбургский университет

    Университет Гамбурга изнутри

    Обучение на английском

    По почти трем десяткам специальностей в магистратуре обучение проходит только на английском. Среди них - экономика, менеджмент в сфере здравоохранения, физика, математика, журналистика, лесоведение и другие. Весь список можно найти по ссылке: https://bit.ly/30GCGvQ

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Время обеда

    В перерыве между лекциями и семинарами можно подкрепиться в столовой. На территории кампуса университета находится 13 кафе и закусочных на любой вкус. Сегодня в меню: суп из чечевицы, паста с куриной грудкой, стейки из говядины. Обеды для студентов и работников учебного заведения стоят от двух до восьми евро. В хорошую погоду открыта летняя терраса.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Комнаты для домашних заданий

    Вернемся к учебе. Во всех корпусах университета есть комнаты для самостоятельной подготовки к семинарам и экзаменам. Желающие могут прийти сюда и с однокурсниками после занятий.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Под замком

    Чтобы не отвлекаться на звонки и смски во время подготовки, мобильный телефон и ценные вещи можно оставить в специальной камере хранения.

  • Университетская клиника Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Университетская клиника

    Это не только одна из самых крупных больниц в городе. Здесь обучают студентов-медиков и проводят исследовательскую работу по пяти главным направлениям: нейронаука, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, профилактика инфекционных и воспалительных заболеваний. А для максимальной связи теории с практикой для будущих врачей на базе клиники создана уникальная учебная программа iMed.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    На свежем воздухе

    После насыщенного учебного дня можно расслабиться у фонтана, расположенного в самом центре университетского кампуса. Студенты любят собираться перед зданием факультета педагогики.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Парковка для байка

    Велосипед - любимый транспорт студентов. В кампусе университета припарковать свой байк можно у любого корпуса.

  • Гамбургский университет

    Университет Гамбурга изнутри

    Студентам из России

    У университета есть совместные учебные курсы с Санкт-Петербургом - городом-партнером Гамбурга: "Международное экономическое право" (Internationales Wirtschaftsrecht) и "Европейская юриспруденция" (European Legal Studies). Для обучения нужно знание английского языка. Из тех, кто обучается в Гамбургском университете, иностранцы составляют 13 процентов.

    Автор: Ксения Сафронова, Татьяна Вайнман


  • Университет Гамбурга - главный корпус

    Университет Гамбурга изнутри

    100 лет назад

    Гамбургский университет отмечает свое 100-летие. Он был создан в 1919 году на основе Академической гимназии. Здание для учебных и исследовательских целей пожертвовал бизнесмен Эдмунд Зимерс. Оно было построено в 1911 году и сейчас является главным и старейшим корпусом университета. Внутри расположены семь аудиторий и двадцать кабинетов.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Традиции и новые технологии

    Изначально в университете было только четыре факультета: медицинский, естественнонаучный, философский и юридический. Позже к ним присоединились факультеты экономики и социологии, педагогики, бизнеса, математики и информатики. Быстроразвивающийся вуз успешно сочетает традиции и новые технологии. На фото - здание мультимедийной библиотеки.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Все для учебы

    Помимо центральной университетской библиотеки (Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky) на территории кампуса расположено еще 65 отделений, где можно найти учебные пособия по своей специальности. Фонд центральной библиотеки насчитывает более пяти миллионов книг.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    В полной тишине

    На входе в читальный зал можно приобрести беруши за один евро. Никакого шума и отвлекающих соседей.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Бетонный шарм

    Сегодня один из крупнейших университетов Германии предлагает 70 бакалаврских и 100 магистерских учебных программ. Факультеты и институты разбросаны по всему городу. Это здание университета расположено недалеко от станции метро Dammtor. Серый бетон пока преобладает - многие корпуса были построены в 1960-80-е годы, теперь их постепенно модернизируют.

  • Гамбургский университет

    Университет Гамбурга изнутри

    Обучение на английском

    По почти трем десяткам специальностей в магистратуре обучение проходит только на английском. Среди них - экономика, менеджмент в сфере здравоохранения, физика, математика, журналистика, лесоведение и другие. Весь список можно найти по ссылке: https://bit.ly/30GCGvQ

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Время обеда

    В перерыве между лекциями и семинарами можно подкрепиться в столовой. На территории кампуса университета находится 13 кафе и закусочных на любой вкус. Сегодня в меню: суп из чечевицы, паста с куриной грудкой, стейки из говядины. Обеды для студентов и работников учебного заведения стоят от двух до восьми евро. В хорошую погоду открыта летняя терраса.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Комнаты для домашних заданий

    Вернемся к учебе. Во всех корпусах университета есть комнаты для самостоятельной подготовки к семинарам и экзаменам. Желающие могут прийти сюда и с однокурсниками после занятий.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Под замком

    Чтобы не отвлекаться на звонки и смски во время подготовки, мобильный телефон и ценные вещи можно оставить в специальной камере хранения.

  • Университетская клиника Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Университетская клиника

    Это не только одна из самых крупных больниц в городе. Здесь обучают студентов-медиков и проводят исследовательскую работу по пяти главным направлениям: нейронаука, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, профилактика инфекционных и воспалительных заболеваний. А для максимальной связи теории с практикой для будущих врачей на базе клиники создана уникальная учебная программа iMed.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    На свежем воздухе

    После насыщенного учебного дня можно расслабиться у фонтана, расположенного в самом центре университетского кампуса. Студенты любят собираться перед зданием факультета педагогики.

  • Университет Гамбурга

    Университет Гамбурга изнутри

    Парковка для байка

    Велосипед - любимый транспорт студентов. В кампусе университета припарковать свой байк можно у любого корпуса.

  • Гамбургский университет

    Университет Гамбурга изнутри

    Студентам из России

    У университета есть совместные учебные курсы с Санкт-Петербургом - городом-партнером Гамбурга: "Международное экономическое право" (Internationales Wirtschaftsrecht) и "Европейская юриспруденция" (European Legal Studies). Для обучения нужно знание английского языка. Из тех, кто обучается в Гамбургском университете, иностранцы составляют 13 процентов.

    Автор: Ксения Сафронова, Татьяна Вайнман


Смотрите также: 
Старейшие университеты Германии

  • Ростокский университет

    Старейшие университеты Германии

    Ростокский университет

    В 2019 году старейший вуз в регионе Балтийского моря отмечате свое 600-летие. Основан в 1419-м герцогами Иоганном IV Мекленбургским и Альбрехтом V Мекленбургским. Неофициальное название университета в Ростоке - "Маяк севера". Главный корпус (на фото) построен в стиле ренессанса и привлекает туристов со всего мира.

  • Гейдельбергский университет

    Старейшие университеты Германии

    Гейдельбергский университет

    А старейшим на территории современной Германии считается Гейдельбергский университет. Он основан курфюрстом Пфальца Рупрехтом I в 1386 году. Одной из исторических достопримечательностей вуза стал студенческий карцер. В последний раз проштрафившиеся студенты отбывали в нем наказание в 1914 году. Сегодня этот музей. Ежегодно его посещают более 40 тысяч человек. На фото - старый актовый зал.

  • Кельнский университет

    Старейшие университеты Германии

    Кельнский университет

    В период позднего Средневековья многие немецкие университеты основывали церковные или светские правители. Университет в Кельне был создан по инициативе его жителей в 1388 году. Разрушенный во время Второй мировой, он был восстановлен в 1945 году. Сегодня в этом вузе учатся 50 тысяч студентов. От него - рукой подать до Старого города и Кельнского собора.

  • Эрфуртский университет

    Старейшие университеты Германии

    Эрфуртский университет

    В 1392 году в Эрфурте открылся третий по счету университет в Германии. Позже в нем учился великий реформатор Мартин Лютер: в 1505 году он получил степень магистра свободных искусств и продолжил изучать юриспруденцию. В 1816 году Эрфуртский университет был закрыт и открылся после объединения Германии - в середине 1990-х. В его архивах сохранились ценные рукописи Мартина Лютера.

  • Исторические корпуса Вюрцбургского университета

    Старейшие университеты Германии

    Вюрцбургский университет

    Вюрцбургский университет имени Юлиуса и Максимилиана был основан в 1402 году и просуществовал всего 20 лет. Лишь спустя чуть более полутора веков - в 1582 году он продолжил свою работу. В этом баварском вузе в 1895 году профессор Вильгельм Конрад Рентген сделал главное открытие своей жизни - икс-излучение, впоследствии названное его именем.

  • Главный учебный корпус Лейпцигского университета

    Старейшие университеты Германии

    Лейпцигский университет

    Лейпцигский университет был открыт в 1409 году. В нем учился Вольфганг Гете и Фридрих Готлиб Клопшток. Во время Второй мировой войны здания университета были сильно повреждены, а затем восстановлены. Новый главный учебный корпус с интегрированной в нем университетской церковью Святого Павла находится в центре города на площади Augustusplatz рядом с оперным театром.

  • Университет Грайфсвальда

    Старейшие университеты Германии

    Университет Грайфсвальда

    Бургомистр ганзейского Грайфсвальда Генрих Рубенов инвестировал в университет личные сбережения и стал в 1456 году его первым ректором. Этот вуз - второй старейший университет в регионе Балтийского моря. Главный корпус в стиле барокко, где размещена университетская библиотека, был построен во время оккупации территории Швецией послеТридцатилетней войны. Основная часть старинных книг сохранилась.

  • Трирский университет

    Старейшие университеты Германии

    Трирский университет

    Этот университет был основан в 1473 году в старейшем городе Германии. Просуществовав чуть более трех столетий, был закрыт и возобновил свою работу лишь в 1970 году. Здание вуза было существенно модернизировано. Сегодня на шести факультетах обучается более 15 тысяч студентов. В фокусе - гуманитарные и общественные науки, а также исследования в области экологии.

  • Главный корпус университета имени Людвига и Максимилиана в Мюнхене

    Старейшие университеты Германии

    Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана

    Мюнхенский университет имени Людвига и Максимилиана насчитывает свою историю с 1472 года и является вторым старейшим университетом Баварии. Сегодня в этом вузе, входящем в Германии в число элитных, обучается около 50 тысяч студентов. Университет предоставляет образование по 150 различным специальностям на 18 факультетах.

  • Тюбингенский университет

    Старейшие университеты Германии

    Тюбингенский университет

    Тюбингенский университет был создан в 1477 году. Он получил международное признание в области богословия, медицины и общественных наук. Среди выпускников вуза немало лауреатов Нобелевской премии в области медицины и химии. В 2011 года Тюбингенский университет первым в Германии ввел учебный курс по специальности "Исламская теология".

    Автор: Виктор Вайц


 

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