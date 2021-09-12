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Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования?
Такие книжные тайники были популярны в эпоху барокко. В них хранили не только любовные письма и драгоценности.
В речи по случаю 76-летия со дня освобождения концлагеря Бухенвальд президент Германии заявил, что каждый, кто считает себя человеком, несет ответственность за то, чтобы не повторились ужасы нацизма.
В тюрингском городе немецких литературных классиков открылся очередной традиционный Луковый рынок - Weimarer Zwiebelmarkt.
11 августа года исполнилось 100 лет со дня подписания первой демократической конституции Германии. "Она научила нас, что каждый несет ответственность за демократию", - подчеркнула министр по делам семьи и молодежи.
Берлин после революции 1918 года был охвачен беспорядками, поэтому конституцию новой республики разработали и приняли в более спокойном Веймаре.
Этот город любили Гёте и Шиллер. В 1998 году он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В 1998 году этот город получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Выдающийся немецкий поэт, драматург, мыслитель, государственный деятель Иоганн Вольфганг фон Гёте многим обязан не только своим универсальным талантам, но и своим музам.
В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО. В 2019 году здесь широко отмечают 100-летний юбилей Баухауса.
Здесь жили и работали Гёте и Шиллер, был создан Баухаус и принята конституция первой немецкой республики.
По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
Китайский профессор экономики Ильхам Тохти стал лауреатом правозащитной премии города Веймара. Три года назад суд в Китае приговорил Тохти к пожизненному заключению за выступления в защиту прав уйгурского меньшинства.
Ирине Щербаковой в этом году вручат медаль имени Гете. Одна из основателей "Мемориала" "мужественно и открыто высказывается о табуированных темах".
Медалями имени Гёте в 2016 году награждены украинский писатель Юрий Андрухович, грузинский археолог Давид Лордкипанидзе и фотограф из Нигерии Акинбоде Акинбий.
Они внесли свой вклад в Реформацию и расцвет немецкой литературы - представители эрнестинской линии Веттинов. DW рассказывает о забытой династии, повлиявшей на ход истории Европы.
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