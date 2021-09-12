Штайнмайер: Германия не должна забывать о варварстве нацистов

В речи по случаю 76-летия со дня освобождения концлагеря Бухенвальд президент Германии заявил, что каждый, кто считает себя человеком, несет ответственность за то, чтобы не повторились ужасы нацизма.