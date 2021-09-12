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Веймар

14.05.2019, Thüringen, Weimar: Vor der Wiedereröffnung ist das Haus Am Horn zu sehen. Es zählt zum Unesco-Kulturerbe und ist die einzige in der Gründungsstadt der berühmten Designschule realisierte Bauhaus-Architektur. Mit dem Musterhaus «Am Horn» in Weimar demonstrierten die Bauhäusler, wie sie sich 1923 modernes Wohnen vorstellten. Nun wird das wieder eingerichtete Gebäude für Besucher zugänglich gemacht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Хаус-ам-Хорн - самый первый дом легендарного Баухауса 12.09.2021

Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования?
Vorderseite mit dem Exlibris der Brüder Schmidt von 1672 und dem zentralen Memento mortis (Hirschkäfer und Totenkopf) hinter Glas

Ядовитое содержание. Что прятали в книжных тайниках XVII века 10.05.2021

Такие книжные тайники были популярны в эпоху барокко. В них хранили не только любовные письма и драгоценности.
German President Frank-Walter Steinmeier delivers a speech during the 76th anniversary of the liberation of the Buchenwald concentration camp, at the German National Theatre in Weimar, Germany April 11, 2021. Ronny Hartmann/Pool via REUTERS

Штайнмайер: Германия не должна забывать о варварстве нацистов 11.04.2021

В речи по случаю 76-летия со дня освобождения концлагеря Бухенвальд президент Германии заявил, что каждый, кто считает себя человеком, несет ответственность за то, чтобы не повторились ужасы нацизма.
ARCHIV - 10.10.2009, Thüringen, Weimar: Kleine Zwiebelienchen lachen auf dem Weimarer Zwiebelmarkt an einem Stand (zu dpa «Beginn 366. Weimarer Zwiebelmarkt») Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Луковый рынок в Веймаре - народный праздник, который любил Гёте (фото) 11.10.2019

В тюрингском городе немецких литературных классиков открылся очередной традиционный Луковый рынок - Weimarer Zwiebelmarkt.

Schwarzburg (Thüringen): Luftaufnahme von Schloss Schwarzburg im Kreis Saalfeld-Rudolstadt am 11.07.2003, im Vordergrund das Kaisersaalgebäude der Schlossanlage. Als einziger Teil der Anlage ist er für die Öffentlichkeit zugängig. Wesentliche Teile des Schlosses sind nur als Ruine erhalten. Der Ort im ostthüringischen Schwarzatal ist idealer Ausgangspunkt für Wanderungen in das Thüringer Schiefergebirge. Bekannt ist Schwarzburg durch sein als Ruine erhaltenes Schloss, weniger bekannt ist, dass in Schwarzburg am 11. August 1919 vom damaligen Reichspräsidenten Friedrich Ebert die Verfassung des Deutschen Reiches ausgefertigt wurde. (GER461-150703)

В Германии отметили столетие Веймарской конституции 11.08.2019

11 августа года исполнилось 100 лет со дня подписания первой демократической конституции Германии. "Она научила нас, что каждый несет ответственность за демократию", - подчеркнула министр по делам семьи и молодежи.

ARCHIV - 06.02.1919, Thüringen, Weimar: Am 6. Februar 1919 tritt die Verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung in Weimar erstmalig zusammen, die Eröffnungsrede hält der Volksbeauftragte Friedrich Ebert. Höhepunkt ist ein Festakt der Bundesrepublik am 6. Februar in Weimar. Foto: dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

100 лет Веймарской конституции: история и ошибки (фото) 31.07.2019

Берлин после революции 1918 года был охвачен беспорядками, поэтому конституцию новой республики разработали и приняли в более спокойном Веймаре.
28.05.2019, Thüringen, Weimar: Eine Rose blüht vor Schloss Belvedere. Die Ausstellung Tasting tomorrow – Porzellan, Bauhaus und Kulinarik“ wird hier bis 26. Oktober präsentiert. Es sind die Ergebnisse des siebten internationalen Porzellanworkshops Kahla kreativ, der im Sommer 2018 in den Werkshallen der Kahla/Thüringen Porzellan GmbH stattfand. Zu sehen sind die Objekte ab dem 29. Mai. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Веймар - город Гёте (видео) 12.06.2019

Этот город любили Гёте и Шиллер. В 1998 году он получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Классический Веймар 12.06.2019

В 1998 году этот город получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Portrait de Johann Wolfgang Von Goethe en 1775 en regardant la silhouette de Charlotte von Stein (1749 - 1832) peinture de Georg Melchior Kraus (1737 - 1806).Stiftungen Weimarer Klassik und Kunstsammlungen, Goethe-Nationalmuseum. ©Mella/MP/Leemage pixel

Мир великого Гёте: ищите женщину 04.06.2019

Выдающийся немецкий поэт, драматург, мыслитель, государственный деятель Иоганн Вольфганг фон Гёте многим обязан не только своим универсальным талантам, но и своим музам.
Deutschland Thueringen Weimar - Ansichtskarten von Goethe und Schiller in einem Postkartenstaender - 14.02.2009 ullstein bild - JOKER/Haefele

Всемирное наследие в Веймаре - городе Гёте, Шиллера и Баухауса 12.04.2019

В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО. В 2019 году здесь широко отмечают 100-летний юбилей Баухауса.
Weimar, Goethehaus / Stahlstich um 1850 Weimar, Goethehaus am Frauenplan (Barockbau von 1709; Wohnhaus von Johann Wolfgang v.Goethe 1782 bis zu seinem To- de 1832). - Das Goethehaus. - Stahlstich, um 1850, von G.Brinckmann nach Photographie von C.Schaufuss. 12,5 x 18,4 cm. Berlin, Slg.Archiv f.Kunst & Geschichte. |

Веймар - тюрингский город немецких классиков 23.07.2018

Здесь жили и работали Гёте и Шиллер, был создан Баухаус и принята конституция первой немецкой республики.
Vor dem Nationaltheater in Weimar steht das bekannte Goethe- und Schiller Denkmal von Ernst Rietschel. Seit 1998 gehört das klassische Weimar zum Unesco Weltkulturerbe. (Undatierte Aufnahme), Before the national theater in Weimar, Germany, the known Goethe and Schiller monument of Ernst Rietschel is standing. The classic Weimar belongs to the Unesco world cultural heritage since 1998. (undated picture)

Дорога классиков - по местам Гёте, Шиллера и Баха 03.04.2018

По этой федеральной земле проложен туристический маршрут Дорога классиков. Он проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие старые тюрингские города.
ARCHIV 2005 *** Das Rathaus mit dem Neptunbrunnen in Weimar, aufgenommen am 27.12.2005. Erstmals wurde das Rathaus 1396 erwähnt, durch Brände mehrfach vernichtet und 1841 im neugotischen Stil gebaut Foto: Martin Schutt +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Премию города Веймара получил уйгурский правозащитник 10.12.2017

Китайский профессор экономики Ильхам Тохти стал лауреатом правозащитной премии города Веймара. Три года назад суд в Китае приговорил Тохти к пожизненному заключению за выступления в защиту прав уйгурского меньшинства.
Goethe Medallie 2017 - Irina Scherbakowa

Историку Ирине Щербаковой вручат медаль имени Гете 19.06.2017

Ирине Щербаковой в этом году вручат медаль имени Гете. Одна из основателей "Мемориала" "мужественно и открыто высказывается о табуированных темах".
Eine Goethe-Medaille liegt am 28.08.2013 während der Verleihung der vom Goethe-Institut vergebenen Auszeichnung im Stadtschloss Weimar (Thüringen) auf einer Mappe mit der Aufschrift Goethe-Medaille 2013. Foto: Candy Welz/dpa

Украинского писателя Юрия Андруховича наградили медалью имени Гёте 28.08.2016

Медалями имени Гёте в 2016 году награждены украинский писатель Юрий Андрухович, грузинский археолог Давид Лордкипанидзе и фотограф из Нигерии Акинбоде Акинбий.
Portrait of Queen Victoria. Found in the collection of Musée de l'Histoire de France, Château de Versailles. © picture-alliance/Heritage Images/Fine Art Images

Немецкая королевская династия: Эрнестины и их след в Европе 19.04.2016

Они внесли свой вклад в Реформацию и расцвет немецкой литературы - представители эрнестинской линии Веттинов. DW рассказывает о забытой династии, повлиявшей на ход истории Европы.
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