 Веймар - тюрингский город немецких классиков (фото) | Советы туристам в Германии | DW | 23.07.2018

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Туристу на заметку

Веймар - тюрингский город немецких классиков (фото)

Здесь жили и работали Гёте и Шиллер, был создан Баухауз и принята конституция первой немецкой республики.

  • Рыночная площадь, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    Нашу прогулку по Веймару начнем на Рыночной площади около этого дома с бело-зеленым фасадом - памятника ренессансного стиля. Некоторое время в здании заседал городской совет, позже стали проводить балы и давать концерты. Здесь бывали Ференц Лист, Гофман фон Фаллерслебен и многие другие известные жители и гости Веймара.

  • Городской дворец, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    Этот дворец был резиденцией герцогов Саксен-Веймара. Великий герцог Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский (1757-1828) привлек в город многих поэтов, художников, музыкантов и мыслителей. Известной покровительницей науки и искусств также была его мать - герцогиня Анна Амалия. Сейчас во дворце находится экспозиция, посвященная веймарским памятникам Всемирного наследия.

  • Садовый домик Гёте, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    В 1775 году по приглашению великого герцога в Веймаре поселился молодой поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте, получивший здесь должность государственного советника. Сначала ему был предоставлен этот садовый домик в парке на берегу реки Ильм, а затем большой дом в городе, в котором он прожил почти полвека.

  • Рабочая комната в Доме-музее Шиллера, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    Фридрих Шиллер впервые побывал в Веймаре в 1787 году, но окончательно поселился здесь в 1799 году при содействии Гёте. Здесь он провел последние годы своей жизни. Несколько лет Гёте и Шиллер вместе руководили Веймарским театром, в котором проходили премьеры всех поздних драм Шиллера - за исключением "Орлеанской девы". Этот период вошел в историю литературы как Веймарский классицизм.

  • Библиотекой герцогини Анны Амалии, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    Перед нами - одна из первых немецких княжеских библиотек, открытых для доступа общественности. Долгое время Библиотекой герцогини Анны Амалии, под которую был отдан один из веймарских дворцов, руководил Гёте. Она считается одной из самых известных в Германии и вместе с другими памятниками эпохи Веймарского классицизма имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Немецкий национальный театр, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    В этом здании располагается Немецкий национальный театр, а перед ним установлен памятник Гёте и Шиллеру. В 1919 году здесь проходили заседания парламента первого немецкого демократического государства - Веймарской республики. Конституционное собрание было перенесено сюда из Берлина, так как в столице бывшей империи тогда сложилась напряженная и нестабильная обстановка.

  • Баухауз, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    В этом же году в Веймаре под руководством Вальтера Гропиуса была создана Высшая школа строительства и художественного конструирования - Баухауз, оказавшая революционное влияние на архитектуру и дизайн XX века. В число преподавателей Баухауза входили также Василий Кандинский, Пауль Клее, Лионель Фейнингер и многие другие знаменитые художники и архитекторы. Позже Баухауз переехал в Дессау.

  • Мемориал в бывшем концентрационном лагере Бухенвальд

    Достопримечательности Веймара

    Веймарская республика существовала до 1933 года, когда власть в стране захватили национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером. Около Веймара находится одно из трагических мест, напоминающих о чудовищных преступлениях времен "третьего рейха". В 1937 году около этого города был создан один из нацистских концлагерей - Бухенвальд, в котором погибло 56 тысяч человек.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Рыночная площадь, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    Нашу прогулку по Веймару начнем на Рыночной площади около этого дома с бело-зеленым фасадом - памятника ренессансного стиля. Некоторое время в здании заседал городской совет, позже стали проводить балы и давать концерты. Здесь бывали Ференц Лист, Гофман фон Фаллерслебен и многие другие известные жители и гости Веймара.

  • Городской дворец, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    Этот дворец был резиденцией герцогов Саксен-Веймара. Великий герцог Карл Август Саксен-Веймар-Эйзенахский (1757-1828) привлек в город многих поэтов, художников, музыкантов и мыслителей. Известной покровительницей науки и искусств также была его мать - герцогиня Анна Амалия. Сейчас во дворце находится экспозиция, посвященная веймарским памятникам Всемирного наследия.

  • Садовый домик Гёте, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    В 1775 году по приглашению великого герцога в Веймаре поселился молодой поэт Иоганн Вольфганг фон Гёте, получивший здесь должность государственного советника. Сначала ему был предоставлен этот садовый домик в парке на берегу реки Ильм, а затем большой дом в городе, в котором он прожил почти полвека.

  • Рабочая комната в Доме-музее Шиллера, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    Фридрих Шиллер впервые побывал в Веймаре в 1787 году, но окончательно поселился здесь в 1799 году при содействии Гёте. Здесь он провел последние годы своей жизни. Несколько лет Гёте и Шиллер вместе руководили Веймарским театром, в котором проходили премьеры всех поздних драм Шиллера - за исключением "Орлеанской девы". Этот период вошел в историю литературы как Веймарский классицизм.

  • Библиотекой герцогини Анны Амалии, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    Перед нами - одна из первых немецких княжеских библиотек, открытых для доступа общественности. Долгое время Библиотекой герцогини Анны Амалии, под которую был отдан один из веймарских дворцов, руководил Гёте. Она считается одной из самых известных в Германии и вместе с другими памятниками эпохи Веймарского классицизма имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Немецкий национальный театр, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    В этом здании располагается Немецкий национальный театр, а перед ним установлен памятник Гёте и Шиллеру. В 1919 году здесь проходили заседания парламента первого немецкого демократического государства - Веймарской республики. Конституционное собрание было перенесено сюда из Берлина, так как в столице бывшей империи тогда сложилась напряженная и нестабильная обстановка.

  • Баухауз, Веймар

    Достопримечательности Веймара

    В этом же году в Веймаре под руководством Вальтера Гропиуса была создана Высшая школа строительства и художественного конструирования - Баухауз, оказавшая революционное влияние на архитектуру и дизайн XX века. В число преподавателей Баухауза входили также Василий Кандинский, Пауль Клее, Лионель Фейнингер и многие другие знаменитые художники и архитекторы. Позже Баухауз переехал в Дессау.

  • Мемориал в бывшем концентрационном лагере Бухенвальд

    Достопримечательности Веймара

    Веймарская республика существовала до 1933 года, когда власть в стране захватили национал-социалисты во главе с Адольфом Гитлером. Около Веймара находится одно из трагических мест, напоминающих о чудовищных преступлениях времен "третьего рейха". В 1937 году около этого города был создан один из нацистских концлагерей - Бухенвальд, в котором погибло 56 тысяч человек.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
Туристический маршрут Дорога классиков 

  • Садовый домик Гёте, Веймар (1890 год)

    Немецкая дорога классиков

    По Тюрингии

    300-километровый маршрут Дорога классиков (Klassikerstraße) проложен по Тюрингии и напоминает на карте восьмерку. Он проходит по здешним местам, связанным с именами поэтов и писателей, ученых, философов, композиторов и других выдающихся личностей. Среди них - Шиллер, Бах, Лист, Лютер и Святая Елизавета. На этом снимке - Садовый домик Гёте в Веймаре, но мы стартуем в Айзенахе.

  • Гравюра 1880 года

    Немецкая дорога классиков

    Дом-музей Баха в Айзенахе

    В этом тюрингском городе родился Иоганн Себастьян Бах (1685-1750). В 1907 году здесь открыли Дом-музей Баха - первый в мире, посвященный этому великому немецкому композитору. Находится он в одном из старейших жилых зданий Айзенаха - в котором, как ошибочно предполагалось раньше, он родился.

  • Айзенах

    Немецкая дорога классиков

    Дом Лютера в Айзенахе

    В 1498-1501 годах в Айзенахе посещал школу Мартин Лютер. В доме, где он жил, в 1956 году был открыт музей, посвященный основоположнику Реформации в Германии.

  • Комната Мартина Лютера в замке Вартбург

    Немецкая дорога классиков

    Вартбург

    Над Айзенахом возвышается замок Вартбург. В XII веке здесь проходили турниры миннезингеров, которым позже Рихард Вагнер посвятил своего "Тангейзера". В 1221-1227 годах жила Святая Елизавета. В 1521-1522 под именем Юнкер Йорг скрывался Мартин Лютер. На фотографии - комната, в которой он перевел на немецкий язык Новый завет.

  • Фриденштайн

    Немецкая дорога классиков

    Гота

    Символом Готы является раннебарочный замок-дворец Фриденштайн, построенный в XVII веке. В нем расположено несколько музеев, а также находится Театр Экгофа, в котором сохранилось до сих пор функционирующее оборудование для сцены барочных времен - самое старое в мире.

  • Фрагмент картины Влюбленная пара из Готы

    Немецкая дорога классиков

    Художественная коллекция

    Жемчужиной художественной коллекции замка Фриденштайн является эта картина - "Влюбленная пара из Готы" (Gothaer Liebespaar). Она считается первым крупноформатным двойным портретом в истории немецкой станковой живописи, написанным не на религиозную тему. Он был создан неизвестным художником около 1480 года.

  • Эрфуртский собор и церковь Святого Северина, Эрфурт

    Немецкая дорога классиков

    Эрфурт

    Следующая остановка на Дороге классиков - в столице Тюрингии Эрфурте, основанном в 742 году. В Средние века принадлежал к числу самых богатых в Европе, о чем сейчас напоминают Старый город со знаменитым Мостом лавочников, Эрфуртский собор и церковь Святого Северина (фото), а также университет, основанный более шести веков назад.

  • Августинский монастырь, Эрфурт

    Немецкая дорога классиков

    Августинский монастырь

    Десять лет своей жизни в Эрфурте провел Мартин Лютер. Здесь он посещал университет и позже стал монахом. На фотографии - внутренний двор католического Августинского монастыря, в котором будущий отец немецкого протестантизма изучал теологию. В историю города также вписаны имена Гёте, Гердера, Шиллера и Баха.

  • Мост лавочников (Кремербрюке), Эрфурт

    Немецкая дорога классиков

    Кремербрюке

    Мост лавочников - Кремербрюке - считается самым длинным застроенным мостом в Европе. Первый был деревянным. Каменный возвели в 1325 году. В расположенном здесь доме "У черного коня" жил двоюродный дедушка Иоганна Себастьяна Баха - Иоганн Бах (1604-1673), считающийся первым композитором в истории этой знаменитой музыкальной династии.

  • Памятник Гёте и Шиллеру перед Национальным театром, Веймар

    Немецкая дорога классиков

    Веймар

    Этот небольшой город расположен в самом сердце Германии. С 1775 года и до своей смерти в 1832 году в Веймаре жил Иоганн Вольфганг фон Гёте. Фридрих Шиллер, скончавшийся в 1805 году, провел здесь последние шесть лет своей жизни. Они похоронены на городском кладбище в Княжеском склепе, а этот памятник установлен перед Национальным театром.

  • Веймар

    Немецкая дорога классиков

    Город знаний и искусств

    Вот дом Гёте в Веймаре на гравюре 1850 года. Однако история города связана не только с классиками немецкой литературы, но и с Веймарской республикой и Баухаузом. Среди других знаменитостей, оставивших свой след в истории города, значатся имена Лукаса Кранаха Старшего, Фридриха Ницше и Мартина Гропиуса.

  • Библиотека Анны Амалии, Веймар

    Немецкая дорога классиков

    Библиотека Анны Амалии

    Особое место среди достопримечательностей Веймара занимает историческая Библиотека Анны Амалии - одна из наиболее известных библиотек в Германии. Герцогиня Анна Амалия Брауншвейгская (1739-1807) особенно заботилась о процветании наук и искусств в этом тюрингском городе. Частыми собеседниками герцогини были Гёте и Шиллер. Под библиотеку она отдала один из своих дворцов.

  • Выставка в Йенском университете имени Фридриха Шиллера

    Немецкая дорога классиков

    Йена

    Город Йена известен во всем мире благодаря высококачественной оптике. Решающую роль в развитии этой отрасли сыграли труды Эрнста Аббе в области физики и Карла Цейса в сфере точной механики, позволившие кардинально улучшить качество микроскопов. Позже к ним присоединился химик Отто Шотт - основатель Йенского стекольного производства. Также в здешнем университете преподавали Гёте и Шиллер.

  • Рудольштадт

    Немецкая дорога классиков

    Рудольштадт

    В Рудольштадте, который также называют "Малым Веймаром", в 1788 году произошла первая встреча Гёте и Шиллера. Шиллер влюбился здесь в Шарлотту фон Лангенфельд. Сейчас в их доме в Рудольштадте работает музей. Здесь сохранилось много зданий домов эпохи Ренессанса, а над городом возвышается барочный княжеский замок Хайдексбург.

  • Охотничий дом Габельбах, Ильменау

    Немецкая дорога классиков

    Ильменау

    Серебро и медь в Ильменау начали добывать, предположительно, еще в XIII веке. В 1776 году сюда прибыл советник герцога Иоганн Вольфганг фон Гёте с поручением восстановить горное дело, простаивавшее несколько десятилетий. Однако его попытки результатов не принесли. На фотографии - охотничий дом Габельбах, в котором он часто бывал.

  • Театральный музей, Мейнинген

    Немецкая дорога классиков

    Мейнинген

    Название этого города вошло в историю театрального искусства. Последний здешний правитель - герцог Саксен-Мейнингена Георг II (1826-1914) увлекался театром и даже был прозван "театральным герцогом". Он стал инициатором революционных изменений - впервые выдвинул принцип подчинения всех компонентов спектакля единому замыслу. На фотографии - городской Театральный музей.

  • Старый город, Арнштадт

    Немецкая дорога классиков

    Арнштадт

    Путешествие по Дороге классиков завершим в Арнштадте - старейшем городе Тюрингии. Он славится своей фахверковой архитектурой, а на центральной площади установлен памятник Иоганну Себастьяну Баху. Именно в здешней городской церкви, носящей сейчас его имя, он в 18-летнем возрасте получил свою первую должность органиста.

    Автор: Максим Нелюбин


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Здесь жили и работали Гёте и Шиллер, был создан Баухауз и принята конституция первой немецкой республики. (23.07.2018)  

Немецкая дорога классиков  

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