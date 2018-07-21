Веймар - тюрингский город немецких классиков (фото)

Здесь жили и работали Гёте и Шиллер, был создан Баухауз и принята конституция первой немецкой республики.
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Туристический маршрут Дорога классиков
Веймарская республика - особенное для Германии время: рушились устои, начиналась новая жизнь, пьянила свобода... Атмосферу "золотых двадцатых" возрождает выставка во Франкфурте.
В этом небольшом городе есть сразу несколько объектов из списка ЮНЕСКО, связанных с немецкой классической литературой и с историей современной архитектуры.
В 2004 году в цитадели духа веймарского классицизма вспыхнул пожар. В пламени погибли десятки тысяч бесценных книг и рукописей. Реставрация поврежденных книг продолжается.
За последние 25 лет своей жизни великий немецкий писатель и поэт собрал более двух тысяч рукописных текстов, писем, партитур, писем и прочих "автографов" знаменитых людей. Выставка в Веймаре.
Создатель бессмертного "Фауста" был одной из самых образованных, одаренных и многогранных личностей всех времен. Свидетельство тому - его богатейшее уникальное наследие.
В немецком городе Веймаре в пятницу, 7 октября, открылся знаменитый Луковый рынок (Zwiebelmarkt) - один из популярных осенних народных праздников восточной Германии.
Они внесли свой вклад в Реформацию и расцвет немецкой литературы - представители эрнестинской линии Веттинов. DW рассказывает о забытой династии, повлиявшей на ход истории Европы.
Легендарный Баухауз готовится к столетнему юбилею и стоит накануне обновления. В Берлине, Дессау и Веймаре уже строятся новые музеи.
В Веймаре после реконструкции открыт дом Шиллера. Поэт и драматург провел в нем годы, которые стали основой целой эпохи, получившей название "веймарский классицизм".
Впервые после Второй мировой войны знаменитая алтарная картина предстала в полном виде в составе престольного изобразительного ансамбля.
27 января 1945 года был освобожден Освенцим. В этот день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма.
Несколько десятилетий назад на ней играл немецкий писатель, автор знаменитого романа "В волчьей пасти" Бруно Апиц, выступавший на подпольных собраниях заключенных лагеря смерти.