 Ведущим компаниям в РФ предлагают вложить в нацпроекты 7 трлн рублей | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2018

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Россия

Ведущим компаниям в РФ предлагают вложить в нацпроекты 7 трлн рублей

Речь идет о компаниях из "списка Белоусова". В представленном перечне содержится более 340 крупных инвестпроектов.

Российские рубли

Власти предложили ряду крупнейших металлургических и нефтехимических компаний России из так называемого "списка Белоусова" перечень из более 340 инвестиционных проектов, которые требуют частных вложений на многие триллионы рублей. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщило агентство РБК со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о компаниях, у которых помощник президента РФ Андрей Белоусов ранее предлагал ежегодно изымать 500 млрд руб. сверхдоходов, поясняет агентство. Это, к примеру, "Норникель", "Алроса", "Сибур", Evraz, "Северсталь", "Полюс", "Мечел" и НЛМК.

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Финансовая оценка проведена примерно по половине инвестпроектов, их общая стоимость - 11 трлн рублей. Из них на долю частных инвестиций приходится 7,1 трлн. Среди запланированных проектов - строительство скоростных железных дорог и создание сетей 5G в городах-миллионниках.

Инвестиции вместо изъятия сверхдоходов

Белоусов предлагал изымать у металлургических и нефтехимических компаний сверхдоходы для выполнения нового "майского указа" Владимира Путина. Эту инициативу раскритиковали, в том числе в правительстве. После встречи с бизнесменами, Белоусов сообщил, что компании предпочитают изъятию сверхдоходов инвестирование в экономику и нацпроекты.

В настоящее время рабочая группа с участием представителей бизнеса и властей занимается формированием критериев отбора приоритетных для инвестиций проектов. Белоусов после первого заседания рабочей группы 6 сентября рассказал, что компании представили инвестпроекты на 6 трлн руб., а портфель приоритетных проектов должен быть готов к середине октября.

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    Автор: Андрей Гурков


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