Ведомство по охране конституции взяло на контроль АдГ в Бранденбурге

Деятельность отделения "Альтернативы для Германии" в Бранденбурге классифицирована как правоэкстремистская, уточняет агентство Reuters.
Ведомство по охране конституции ФРГ в федеральной земле Бранденбург взяло под наблюдение земельное отделение правопопулистской партии "Альтернатива для Германии"(АдГ). Об этом сообщил в понедельник, 15 июня, глава бранденбургского министерства внутренних дел Михаэль Штюбген (Michael Stübgen).
По данным агентства dpa, отделение АдГ в Бранденбурге спровоцировало раскол внутри партии, требуя оставить Андреаса Кальбица (Andreas Kalbitz) руководителем земельного подразделения, после того как на федеральном уровне было решено отстранить его. Поводом послужило членство Кальбица в запрещенной в ФРГ правоэкстремистской группировке "Верная родине немецкая молодежь" (Heimattreue deutsche Jugend, HDJ).
Деятельность отделения квалифицирована как правоэкстремистская, уточняет агентство Reuters.
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