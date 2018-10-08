"Ведомости" узнали о прекращении разработки крупнейшего беспилотника РФ

Минобороны России прекратило разработку крупнейшего в России военного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Альтаир". Об этом во вторник, 9 октября, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к ведомству источник и двоих собеседников в оборонной промышленности.

Над созданием аппарата класса HALE (способного работать продолжительное время на большой высоте) работало казанское опытное конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова. На его разработку, конкурс на которую ОКБ выиграло в 2011 году, было потрачено свыше 3 млрд рублей, отмечает издание. В апреле "Ведомости" сообщили о нехватке средств на продолжение работ над аппаратом. В 2017 году правительство Татарстана запрашивало в Минпромторге дополнительные 2 млрд рублей для разработки гражданской версию БПЛА, говорится в статье.

Собеседник издания не исключил передачи наработок по беспилотнику Уральскому заводу гражданской авиации. В данный момент предприятие собирает адаптированную для РФ версию израильского БПЛА Searcher. В свою очередь, источник информагентства "Интерфакс" заявил о "задаче довести работу до конца". "Речи о полной заморозке проекта нет", - подчеркнул он.

В апреле 2018 года гендиректора ОКБ Александра Гомзина арестовали по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств. Следствие подозревало Гомзина в хищении 900 млн рублей. Работники ОКБ написали коллективное письмо в его защиту, утверждая, что целью давления на гендиректора является рейдерский захват предприятия. В мае Гомзин был освобожден под подписку о невыезде и вернулся к своей работе.

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