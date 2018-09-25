"Ведомости": Кремль собирается наказать КПРФ и ЛДПР

В ходе региональных выборов партии КПРФ и ЛДПР показали себя в качестве внесистемной оппозиции, а значит не могут рассчитывать на помощь и сотрудничество со стороны Кремля. Этим партиям придется "разделить судьбу" внесистемной оппозиции, пишет в ночь на вторник, 25 сентября, газета "Ведомости", ссылаясь на источник, "близкий к администрации президента".

Особое недовольство, в частности, вызвало поведение кандидата от ЛДПР Сергея Фургала, который сначала обещал не вести избирательную кампанию, потом согласился стать вице-губернатором в Хабаровском крае, а затем отказался от собственных слов. Фургала уверенно победил в своем регионе, набрав во втором туре губернаторских выборов почти 70 процентов голосов.

Кремль, напомнил собеседник издания, может отказать в помощи КПРФ и ЛДПР при прохождении муниципального фильтра на будущих выборах, а также перестать согласовывать с ними региональных кандидатов. Кроме того, ни Владимиру Жириновскому, ни Геннадию Зюганову в ближайшее время не стоит рассчитывать на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

По итогам второго тура выборов в четырех российских регионах ни один из кандидатов "Единой России" не смог добиться победы. В Хабаровском крае и Владимирской области победили представители ЛДПР, в Хакасии второй тур пройдет без кандидата от "Единой России", а в Приморском крае после информации о многочисленных нарушениях состоятся перевыборы.

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Смотреть видео 02:26 Now live 02:26 мин Поделиться Провал ЕР на выборах в регионах - система дает сбой? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/35Q3X Провал ЕР на губернаторских выборах: система Путина дала сбой?