Вегетарианский ресторан со звездой Мишлена (видео)

Вегетарианскую кухню для гурманов предлагает ресторан "Seven Swans" во Франкфурте-на-Майне. У ресторана уже есть одна звезда Мишлена. Шеф-повар мечтает получить вторую, превратив "Seven Swans" в ресторан для веганов.
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