Вдова Литвиненко не советует Джонсону "дружить" с Путиным

В лондонском театре The Old Vic поставили спектакль "A very expensive poison" ("Очень дорогой яд") по книге журналиста британской газеты The Guardian Люка Хардинга, повествующей об отравлении бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. После просмотра постановки наш лондонский корреспондент Биргит Маас побеседовала с Мариной Литвиненко - вдовой убитого.

Здание театра The Old Vic в Лондоне

DW: Вам понравился спектакль?

Марина Литвиненко: Это сложный вопрос, потому что в моем случае трудно судить категориями "нравится" или "не нравится". Ведь это история моей жизни, это история о том, что с нами произошло. Ощущение во время просмотра было двойственным. Я знала, что это - художественная условность, которую нужно принять. Я не могу сказать, что наслаждалась просмотром. Я так устала, что к антракту у меня началось сильнейшее головокружение. После второго отделения я, конечно, плакала. Люси (Люси Преббл, автор пьесы по роману "Очень дорогой яд". - Прим. ред.) нашла совершенно потрясающие драматургические решения для описания тех событий. Я не ожидала, что это будет такая человечная история. В книге Люка Хардинга речь идет больше о расследовании. И я думала, что спектакль тоже будет об этом. А тут получилась чуть ли не история любви.

- Меня тоже не оставляло ощущение, что речь идет о любви.

- Возможно, такая трактовка помогает лучше понять, что произошло. Это были не политические игры. Это была реальная жизнь.

Актриса МайАнна Бёринг сыграла в спектакле Марину Литвиненко

- Ваш сценический образ в этом спектакле очень похож, на мой взгляд, на реальную Марину Литвиненко. Каково ваше впечатление?

- Мне очень нравится МайАнна (в спектакле "Очень дорогой яд" Марину Литвиненко играет актриса МайАнна Бёринг. - Прим. ред.). Я встречалась с ней дважды до спектакля. Мне она показалась очень глубокой и чуткой, я была уверена, что она отлично справится. Тут как-то неуместно говорить про "хорошую работу". Я зашла к ней после показа, она была совершенно измучена: все прочувствовала, что я чувствовала тогда... Я знаю, как это тяжело.

- Каков был ваш вклад в создание спектакля? Насколько мне известно, вы встречались со всеми актерами, с драматургом.

- Меня представили всему актерскому составу. Встреча проходила до начала репетиций. Это было очень интересно, потому что мы говорили не только о моем личном опыте, но и вообще о политике. Все спрашивали меня о России, о политической системе в России, о том, что с нами произошло, почему мы должны были покинуть Россию. Потом мы встречались еще раз, и затем еще раз, но уже после спектакля. Все были очень взволнованы. Перед самым началом спектакля Люси призналась, что очень нервничает. На мой вопрос, почему, она ответила, что переживает: а вдруг мне не понравится? Да как мне могло не понравиться! Но из актеров никто не знал, что я была в зале. Ведь это был один из предварительных просмотров. Джон (режиссер-постановщик спектакля "Очень дорогой яд" Джон Краули. - Прим. ред.) не хотел, чтобы актеры нервничали.

Актер Том Брук, сыгравший Александра Литвиненко, со своей супругой - актрисой Фионой Глэскотт, 2018 год

- Насколько точно передает спектакль реальные события? Что получилось достоверным?

- Достоверно показали, что Саша был решительно настроен донести до людей правду. Это первое. И, конечно, наши с ним отношения. И еще, что очень важно, спектакль показывает, что собой представляет современная Россия с нынешним ее руководством: когда вы говорите, что это было убийство, а вам отвечают, что нет, когда вы говорите, что это неправильно, а вам говорят, что правильно. И это может быть очень полезно для людей, которые до сих пор не понимают, что на самом деле происходит в России.

- Ваша история, глубоко трагичная, становится на сцене театра своего рода зрелищем. В спектакле есть даже элементы фарса. Как вы к этому относитесь?

- С этим у меня нет никаких проблем. Я прекрасно понимаю, что это - театр, что это даже не документальная драма. Конечно, я не могла знать, что получится в итоге. Но я видела реакцию людей. Конечно, они смеются. Но я считаю, что смех - это лучшее оружие против всего.

- Спектакль показывает, что в России, скажем так, не все "нормально"...

- Спектакль не против России. Я вижу в нем поддержку людей, которые выступают против Путина. Ведь на Западе очень часто можно услышать, что Путин - отличный руководитель, "отец", мол, нам бы такого лидера... Поэтому очень важно показать, что это не так. Люди, выходящие на демонстрации, нуждаются в поддержке. И еще один аспект: например, новому британскому премьер-министру, следует понимать, что не может быть неких "новых" отношений со старым диктатором. Все будет как прежде! Мне бы хотелось, чтобы экс-премьер и нынешний премьер-министр посмотрели эту постановку в Лондоне.

- Какие выводы они бы сделали, как вы думаете?

- Я думаю, что Терезе Мэй было бы немного стыдно, потому что она все знала. А Бориса Джонсона спектакль мог бы заставить пересмотреть свое отношение к России.

- А вам лично тяжело было видеть вашего мужа на сцене... живым?

- Очень тяжело. Но я была готова к этому. В спектакле много документального материала, снятого, когда Саша был еще жив. И даже несколько видеозаписей из больницы. Видеть все это тяжело. Впрочем, возможно, именно эти кадры помогают лучше понять, что может случиться с любым, кто осмелится в России на критику или на свое собственное мнение.

- Ваша жизнь изменилась с момента публикации фотографии вашего мужа в больнице?

- Когда была сделана та фотография, я все еще верила, что Саша выживет. Сделать достоянием общественности нашу историю - идея Саши. И когда он впервые попросил меня встретиться с прессой, мне эта идея не понравилась, но после смерти Саши, когда появилось множество слухов, в большинстве своем ложных и отвратительных, я поняла, что должна обо всем рассказать: о Саше, о том, что произошло. Хотя бы потому, что у нас есть сын, и он заслуживал того, чтобы знать, кем был его отец, чтобы противостоять потоку лжи.

- Ваша миссия в этом смысле еще не закончилась?

- Когда не только журналисты, но и обычные люди говорят мне, как они меня поддерживают, как это важно для них, я понимаю, что это - не только моя жизнь. Очень важно верить в правду, знать, чего ты хочешь достичь, делать то, что должно быть сделано.

- Получается, что вы продолжаете дело вашего мужа?

- Это не то же самое. Но, так или иначе, о торжестве справедливости говорить еще рано. Очень хочется верить, что в один прекрасный день Россия изменится настолько, что мы сможем вести серьезный разговор о том, кто понесет ответственность за совершенное преступление.

"Новичок" и его жертвы Под подозрением - россияне 5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

"Новичок" и его жертвы Путь подозреваемых в Солсбери Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

"Новичок" и его жертвы Тот самый флакон Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

"Новичок" и его жертвы С чего все началось О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

"Новичок" и его жертвы Скрипалей удалось спасти По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

"Новичок" и его жертвы Споры о стране происхождения яда Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

"Новичок" и его жертвы О "Новинчке" рассказал один из его создателей О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

"Новичок" и его жертвы Новый случай отравления под Солсбери 4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

"Новичок" и его жертвы Опять "Новичок" Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

"Новичок" и его жертвы Смерть Дон Стерджес 8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

"Новичок" и его жертвы Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы 9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

"Новичок" и его жертвы Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

"Новичок" и его жертвы 400 предметов для анализа Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

"Новичок" и его жертвы Исполнители преступления известны? 19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

"Новичок" и его жертвы Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля. Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща



