 Вдова Джона Леннона в Лейпциге | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.05.2019

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Культура и стиль жизни

Вдова Джона Леннона в Лейпциге

Ее обвиняют в распаде The Beatles. Крупная ретроспективная выставка в Лейпциге знакомит с Йоко Оно совсем с другой стороны.

Йоко Оно

Видеоинсталляции, фильмы, скульптуры, сольные альбомы, а также крайне редко прежде экспонировавшиеся рисунки - на трех этажах общей площадью в более две тысячи квадратных метров, - столько места занимает новая выставка Йоко Оно в Лейпцигском музее изобразительных искусств. Столь масштабная экспозиция, отражающая творчество этой 86-летней американо-японской авангардной художницы за период с 1960-х годов до наших дней, не разворачивалась в Германии еще никогда.

Мировая известность

Всемирную славу Йоко Оно приобрела благодаря роману и заключенному в 1969 году браку с "битлом" Джоном Ленноном, хотя состоявшимся художником, хорошо известным в авангардных кругах американского андеграунда, она стала задолго до знакомства с гитаристом. Между прочим, как поклонники The Beatles, так и музыкальные критики по сей день обвиняют вдову Леннона в том, что именно она расколола легендарную ливерпульскую четверку. Но выставка в Лейпциге - не об этом.

Настоящим гвоздем экспозиции стали фрагменты утраченного документального фильма, рассказывающего о продолжавшемся целую неделю знаменитом демарше Йоко Оно и Джона Леннона "В постели за мир" (на титульном фото), который эта пара, в знак протеста против войны во Вьетнаме, устроила после своей свадьбы во время медового месяца - в снятом ею номере в амстердамском отеле Hilton. Пленка, на которой запечатлены эпизоды этой акции, была случайно обнаружена в одном частном архиве лишь недавно.

Выставка YOKO ONO. PEACE is POWER

Выставка "YOKO ONO. PEACE is POWER"

Йоко Оно родилась 18 февраля 1933 года в Токио в очень обеспеченной семье. Йоко (к слову, это японское имя означает "дитя океана и солнца") росла в достатке и роскоши. В великолепном доме, где она жила, было 30 человек прислуги. Ее отец занимал руководящую должность в американском представительстве Bank of Japan в Сан-Франциско. Можно сказать, что для Йоко настоящее знакомство с ним состоялось, когда ей исполнилось два года: к тому времени ее мать вместе с детьми переехала в США.

Йоко Оно была ребенком, когда во время Второй мировой войны Япония нанесла неожиданный удар по военно-морской базе США в Перл-Харборе, превратив в одночасье райский уголок на Гавайских островах в кромешный ад. Эта трагедия сильно потрясла девочку и впоследствии сыграла значимую роль в ее становлении как активного борца за мир.

После Второй мировой войны Йоко Оно заканчивает престижную школу в Японии, где среди ее одноклассников были сыновья 124-го императора Японии Хирохито.

Среди нью-йоркской богемы

В 1952 году Йоко Оно возвращается в США и поступает в нью-йоркский колледж Сары Лоуренс, где посвящает себя изучению музыки. Три года спустя появляются первые композиции ее собственного сочинения. Ну, а в 1959 году Йоко бросает учебу и с головой окунается в жизнь нью-йоркской богемы.

Юная Йоко начинает заниматься экспериментальным кино и новаторской музыкой и включается в международное течение "Флуксус", противостоявшее академическому и коммерческому искусству. Свои первые шаги тут она делает под влиянием художника-дадаиста Марселя Дюшана и композитора-авангардиста Джона Кейджа. К слову, в 1952 году Оно сопровождала Кейджа во время его японского турне, где не только принимала участие в его выступлениях, но и выступала в качестве переводчика.

С самого начала Йоко позиционирует себя в качестве транснационального художника-акциониста, а своим коньком делает работу с обнаженными телами и провокационные акции, выступая тем самым против дискриминации женщин. Так, в 1970 году она снимает 23-минутное арт-видео "Rape", на протяжении которого муха ползает по обнаженному женскому телу.

В 1966 году на своей выставке в Лондоне Йоко Оно знакомится с гитаристом The Beatles Джоном Ленноном. По рекомендации Пола Маккартни он пришел познакомиться с творчеством необычной художницы и пришел в восторг - как от ее работ, так и от нее самой. Три года спустя Йоко и Джон становятся мужем и женой. Пара выпускает несколько успешных совместных альбомов пацифистской направленности. А композиция "Give Peace a Chance" ("Дайте миру шанс"), написанная Джоном Ленноном во время в соавторстве с Оно, стала мировым хитом.

Вдова Джона Леннона в Лейпциге

Когда Леннон переживал творческий кризис и вел замкнутый образ жизни, Йоко Оно взяла на себя управление бизнесом и решение финансовых вопросов, а после убийства мужа в 1980 году она стала активно участвовать в управлении его наследием. Сегодня Оно входит в число богатейших женщин в США. В то же время, она завоевала репутацию "самой ненавистной женщины в истории рок-музыки". В ее адрес сыплются обвинения в том, что она использовала в меркантильных целях популярность покойного мужа. Йоко даже называют "леди Драконом".

Контекст

Далеко не всем известно, что истоки всемирной славы рок-группы The Beatles - не в Англии, а в Германии. Первый большой успех пришел к The Beatles в 1960 году после гастролей в Гамбурге. (20.04.2010)

В команде Beatles было, как известно, четыре музыканта. Других - тех, кто, бывало, выступал вместе с легендарной четверкой, - подзабыли. И все же есть человек, имеющий неоспоримое право на звание "пятого". (29.04.2018)

Сохранившийся в архивах документ выставлен на аукцион в США. Леннон написал это письмо в ответ на послание жены Пола Маккартни, которое она отправила в 1971 году. (17.11.2016)

Невероятно, но факт: Йоко Оно исполнилось 80 лет. К этой дате во Франкфурте открыли выставку, представляющую все грани ее творчества. На ней побывал корреспондент DW. (06.03.2013)

Лишь 25 лет спустя после гибели Джона Леннона был положен конец вражде Йоко Оно и Пола Маккартни, на протяжении многих лет упрекавших и оскорблявших друг друга. Формальным поводом для примирения стала премьера спектакля на музыку The Beatles, где собрались практически все, кто имел отношение к легендарным "битлам" - в том числе, их жены и дети. "Воссоединение большой семьи" состоялось.

Вновь выставляться после долгой паузы Йоко Оно впервые начала в 1995 году у себя на родине в Японии. В 2008-2009 году в ряде музеев Германии и Великобритании проходят ретроспективы ее работ. В 2009 году за свой вклад в искусство Йоко удостоена высшей награды венецианской Биеннале - "Золотого льва". В 2012 году в Вене она становится лауреатом премии Оскара Кокошки,  одной из крупнейших наград в области современного искусства в Австрии. В 2014 году разворачивается крупная ретроспективная выставка Йоко Оно во франкфуртском музее Schirn.

Выставка в Лейпцигском музее изобразительных искусств работает до 7 июля 2019 года. Затем она отправится в мировое турне.

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    Автор: Элла Володина


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Контекст

Йозеф Бойс: когда идеи потрясают мир

30 лет назад умер Йозеф Бойс - художник в самом широком смысле слова, теоретик постмодернизма и политический активист, идеи которого оставили уникальный след в философии искусства. (23.01.2016)  

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