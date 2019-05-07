Вдова Джона Леннона в Лейпциге

Видеоинсталляции, фильмы, скульптуры, сольные альбомы, а также крайне редко прежде экспонировавшиеся рисунки - на трех этажах общей площадью в более две тысячи квадратных метров, - столько места занимает новая выставка Йоко Оно в Лейпцигском музее изобразительных искусств. Столь масштабная экспозиция, отражающая творчество этой 86-летней американо-японской авангардной художницы за период с 1960-х годов до наших дней, не разворачивалась в Германии еще никогда.

Мировая известность

Всемирную славу Йоко Оно приобрела благодаря роману и заключенному в 1969 году браку с "битлом" Джоном Ленноном, хотя состоявшимся художником, хорошо известным в авангардных кругах американского андеграунда, она стала задолго до знакомства с гитаристом. Между прочим, как поклонники The Beatles, так и музыкальные критики по сей день обвиняют вдову Леннона в том, что именно она расколола легендарную ливерпульскую четверку. Но выставка в Лейпциге - не об этом.

Настоящим гвоздем экспозиции стали фрагменты утраченного документального фильма, рассказывающего о продолжавшемся целую неделю знаменитом демарше Йоко Оно и Джона Леннона "В постели за мир" (на титульном фото), который эта пара, в знак протеста против войны во Вьетнаме, устроила после своей свадьбы во время медового месяца - в снятом ею номере в амстердамском отеле Hilton. Пленка, на которой запечатлены эпизоды этой акции, была случайно обнаружена в одном частном архиве лишь недавно.

Выставка "YOKO ONO. PEACE is POWER"

Йоко Оно родилась 18 февраля 1933 года в Токио в очень обеспеченной семье. Йоко (к слову, это японское имя означает "дитя океана и солнца") росла в достатке и роскоши. В великолепном доме, где она жила, было 30 человек прислуги. Ее отец занимал руководящую должность в американском представительстве Bank of Japan в Сан-Франциско. Можно сказать, что для Йоко настоящее знакомство с ним состоялось, когда ей исполнилось два года: к тому времени ее мать вместе с детьми переехала в США.

Йоко Оно была ребенком, когда во время Второй мировой войны Япония нанесла неожиданный удар по военно-морской базе США в Перл-Харборе, превратив в одночасье райский уголок на Гавайских островах в кромешный ад. Эта трагедия сильно потрясла девочку и впоследствии сыграла значимую роль в ее становлении как активного борца за мир.

После Второй мировой войны Йоко Оно заканчивает престижную школу в Японии, где среди ее одноклассников были сыновья 124-го императора Японии Хирохито.

Среди нью-йоркской богемы

В 1952 году Йоко Оно возвращается в США и поступает в нью-йоркский колледж Сары Лоуренс, где посвящает себя изучению музыки. Три года спустя появляются первые композиции ее собственного сочинения. Ну, а в 1959 году Йоко бросает учебу и с головой окунается в жизнь нью-йоркской богемы.

Юная Йоко начинает заниматься экспериментальным кино и новаторской музыкой и включается в международное течение "Флуксус", противостоявшее академическому и коммерческому искусству. Свои первые шаги тут она делает под влиянием художника-дадаиста Марселя Дюшана и композитора-авангардиста Джона Кейджа. К слову, в 1952 году Оно сопровождала Кейджа во время его японского турне, где не только принимала участие в его выступлениях, но и выступала в качестве переводчика.

С самого начала Йоко позиционирует себя в качестве транснационального художника-акциониста, а своим коньком делает работу с обнаженными телами и провокационные акции, выступая тем самым против дискриминации женщин. Так, в 1970 году она снимает 23-минутное арт-видео "Rape", на протяжении которого муха ползает по обнаженному женскому телу.

В 1966 году на своей выставке в Лондоне Йоко Оно знакомится с гитаристом The Beatles Джоном Ленноном. По рекомендации Пола Маккартни он пришел познакомиться с творчеством необычной художницы и пришел в восторг - как от ее работ, так и от нее самой. Три года спустя Йоко и Джон становятся мужем и женой. Пара выпускает несколько успешных совместных альбомов пацифистской направленности. А композиция "Give Peace a Chance" ("Дайте миру шанс"), написанная Джоном Ленноном во время в соавторстве с Оно, стала мировым хитом.

Вдова Джона Леннона в Лейпциге

Когда Леннон переживал творческий кризис и вел замкнутый образ жизни, Йоко Оно взяла на себя управление бизнесом и решение финансовых вопросов, а после убийства мужа в 1980 году она стала активно участвовать в управлении его наследием. Сегодня Оно входит в число богатейших женщин в США. В то же время, она завоевала репутацию "самой ненавистной женщины в истории рок-музыки". В ее адрес сыплются обвинения в том, что она использовала в меркантильных целях популярность покойного мужа. Йоко даже называют "леди Драконом".

Лишь 25 лет спустя после гибели Джона Леннона был положен конец вражде Йоко Оно и Пола Маккартни, на протяжении многих лет упрекавших и оскорблявших друг друга. Формальным поводом для примирения стала премьера спектакля на музыку The Beatles, где собрались практически все, кто имел отношение к легендарным "битлам" - в том числе, их жены и дети. "Воссоединение большой семьи" состоялось.

Вновь выставляться после долгой паузы Йоко Оно впервые начала в 1995 году у себя на родине в Японии. В 2008-2009 году в ряде музеев Германии и Великобритании проходят ретроспективы ее работ. В 2009 году за свой вклад в искусство Йоко удостоена высшей награды венецианской Биеннале - "Золотого льва". В 2012 году в Вене она становится лауреатом премии Оскара Кокошки, одной из крупнейших наград в области современного искусства в Австрии. В 2014 году разворачивается крупная ретроспективная выставка Йоко Оно во франкфуртском музее Schirn.

Выставка в Лейпцигском музее изобразительных искусств работает до 7 июля 2019 года. Затем она отправится в мировое турне.

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