В Германии популярны короткие имена

Десятка самых популярных имен, которые родители в Германии дают своим детям при рождении, за последние годы особо не изменилась. Но эксперты выявили новые любопытные тенденции.
Общество немецкого языка (GfdS) в Висбадене проанализировало, какие имена родители в Германии давали своим детям в 2019 году. Ханна и Ноа были самыми популярными именами для новорожденных. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщило Общество немецкого языка (GfdS) в Висбадене. Среди имен для девочек на втором месте оказалась Эмма, уступив по популярности лидеру лишь незначительно. Затем следует Миа на третьем месте. В тройке самых популярных имен для мальчиков значатся Бен и Пауль.
Особенно то, как называют девочек, показывает, что родителям нравятся, как и в прошлые годы, благозвучные и мягкие имена, объясняет лингвист и член правления GfdS профессор Дамарис Нюблинг (Damaris Nübling). Так, в первую десятку входят Эмилия (4), Лина (6) и Мила (9). "Имена мальчиков в этом смысле несколько разнообразнее", - сказала Нюблинг информационному агентству dpa. Спектр гласных и согласных в именах для мальчиков значительно богаче. В список самых популярных первых имен в прошлом году в Германии вошли, в частности, Луис (5), Феликс (7) и Финн (10).
В этом году Общество немецкого языка составило рейтинг с учетом только первых имен. Ранее исследователи языка в Висбадене учитывали все имена, которые дети получают при рождении. GfdS опирается на данные 700 центров записи актов гражданского состояния по всей стране, что охватывает 89 процентов всех новорожденных.
В последние годы принципиальных изменений в списках самых популярных имен, по словам языковеда из Висбадена Дамарис Нюблинг, не происходило. Зато совершенно иная картина складывается, если посмотреть на рейтинги прошлых десятилетий.
Имена для мальчиков получили "женское" окончание
В 1950-х и 1960-х годах популярные имена для мальчиков были короткими и имели более жесткое звучание, например Петер, Вернер или Клаус. Напротив, девочек в то время часто называли Габриэлой, Урсулой или Анжеликой, то есть именами более длинными и плавными. С 1970-х годов имена мальчиков тоже стали длиннее и красочнее - Михаэль, Кристиан или Андреас. Новый тренд наметился в 1990-е годы, когда имена мальчиков начали становиться все более женственными, и продолжался вплоть до 2000-х, когда в рейтингах в лидеры вырвались такие имена, как Лука или Ноа. До того гласная "а" в конце имени стояла только в именах для девочек, подчеркивает Нюблинг.
В самом конце актуального рейтинга собрались, по мнению эксперта, будущие фавориты: в список популярных имен для мальчиков уже несколько лет подряд входят Маттео (13), Лиам (20) и Милан (14). Среди женских имен Дамарис Нюблинг видит потенциал у Иды (18), Фриды (13) и Шарлотты (17).
Ребенок или собака?
Общество немецкого языка в Висбадене также выявило тенденцию давать домашним животным человеческие имена. "На детской площадке порой трудно сразу определить, кого зовут, ребенка или собаку", - отмечает Нюблинг. Такие имена как Майя, Эмма или Лилли, а также Пауль, Феликс или Оскар в настоящее время часто дают собакам и кошкам. "Раньше такого не было, - указывает лингвист. - Собак часто называли Белло или независимо от пола Фифи, Люмпи или Рекс".
Смотрите также:
Европа начала выходить из карантина. Жизнь постепенно налаживается. DW cпросила женщин, живущих в четырех разных странах, как они переживают это непростое время. (10.05.2020)
Наличие детей - главный "минус" для карьерного роста и роста зарплаты в Германии, а также при приеме на работу. Для женщин, но не для мужчин. (24.03.2020)
Опасен не только вирус, опасен и страх, которым мы можем заразить наших детей. Как рассказать ребенку о новом вирусе? (13.03.2020)
Тысячи детей в ФРГ родились при помощи доноров спермы. У некоторых возникают серьезные проблемы с самоидентификацией, другие безуспешно пытаются найти своих биологических отцов. (25.05.2019)
Международное исследование сравнило условия жизни детей и подростков во всем мире. Лидирует Норвегия. Но и в богатых странах не все совсем благополучно. (21.02.2020)
Почти половина женщин в Германии рожает своего первенца в возрасте тридцати лет, а то и старше. Растет и количество бездетных. (13.12.2019)