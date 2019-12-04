В Германии популярны короткие имена

Общество немецкого языка (GfdS) в Висбадене проанализировало, какие имена родители в Германии давали своим детям в 2019 году. Ханна и Ноа были самыми популярными именами для новорожденных. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщило Общество немецкого языка (GfdS) в Висбадене. Среди имен для девочек на втором месте оказалась Эмма, уступив по популярности лидеру лишь незначительно. Затем следует Миа на третьем месте. В тройке самых популярных имен для мальчиков значатся Бен и Пауль.

Особенно то, как называют девочек, показывает, что родителям нравятся, как и в прошлые годы, благозвучные и мягкие имена, объясняет лингвист и член правления GfdS профессор Дамарис Нюблинг (Damaris Nübling). Так, в первую десятку входят Эмилия (4), Лина (6) и Мила (9). "Имена мальчиков в этом смысле несколько разнообразнее", - сказала Нюблинг информационному агентству dpa. Спектр гласных и согласных в именах для мальчиков значительно богаче. В список самых популярных первых имен в прошлом году в Германии вошли, в частности, Луис (5), Феликс (7) и Финн (10).

Самые популярные имена в Германии: Ханна - для девочки, Ноа - для мальчика

В этом году Общество немецкого языка составило рейтинг с учетом только первых имен. Ранее исследователи языка в Висбадене учитывали все имена, которые дети получают при рождении. GfdS опирается на данные 700 центров записи актов гражданского состояния по всей стране, что охватывает 89 процентов всех новорожденных.

В последние годы принципиальных изменений в списках самых популярных имен, по словам языковеда из Висбадена Дамарис Нюблинг, не происходило. Зато совершенно иная картина складывается, если посмотреть на рейтинги прошлых десятилетий.

Имена для мальчиков получили "женское" окончание

В 1950-х и 1960-х годах популярные имена для мальчиков были короткими и имели более жесткое звучание, например Петер, Вернер или Клаус. Напротив, девочек в то время часто называли Габриэлой, Урсулой или Анжеликой, то есть именами более длинными и плавными. С 1970-х годов имена мальчиков тоже стали длиннее и красочнее - Михаэль, Кристиан или Андреас. Новый тренд наметился в 1990-е годы, когда имена мальчиков начали становиться все более женственными, и продолжался вплоть до 2000-х, когда в рейтингах в лидеры вырвались такие имена, как Лука или Ноа. До того гласная "а" в конце имени стояла только в именах для девочек, подчеркивает Нюблинг.

В самом конце актуального рейтинга собрались, по мнению эксперта, будущие фавориты: в список популярных имен для мальчиков уже несколько лет подряд входят Маттео (13), Лиам (20) и Милан (14). Среди женских имен Дамарис Нюблинг видит потенциал у Иды (18), Фриды (13) и Шарлотты (17).

Ребенок или собака?

Общество немецкого языка в Висбадене также выявило тенденцию давать домашним животным человеческие имена. "На детской площадке порой трудно сразу определить, кого зовут, ребенка или собаку", - отмечает Нюблинг. Такие имена как Майя, Эмма или Лилли, а также Пауль, Феликс или Оскар в настоящее время часто дают собакам и кошкам. "Раньше такого не было, - указывает лингвист. - Собак часто называли Белло или независимо от пола Фифи, Люмпи или Рекс".

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