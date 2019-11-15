 ВВС Израиля наносят ответные авиаудары по сектору Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.11.2019

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Мир

ВВС Израиля наносят ответные авиаудары по сектору Газа

Согласованное ранее перемирие между "Исламским джихадом" и Израилем было нарушено менее чем через сутки. Ранее погибли свыше 30 палестинцев.

Ракетные удары по Израилю (архив)

Ракетные удары по Израилю (архив)

ВВС Израиля возобновили удары по сектору Газа. Об этом сообщается в Twitter армии Израиля в четверг, 14 октября. Цель ударов - объекты радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".

Контекст

Тому, кто думает, что это вопрос из области фантастики, есть что возразить. (08.11.2004)

Еврейские поселенцы считаются одним из самым крепких "орешков", который нужно расколоть на пути к урегулированию палестино-израильского конфликта. Так ли это? (08.11.2004)

По словам израильских военных, удары являются ответом на произведенные ранее ракетные пуски по Израилю.

Крупнейшее обострение конфликта на границах сектора Газа началось в ночь на вторник после ликвидации Израилем командира "Исламского джихада". Стороны нанесли сотни взаимных ударов, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения.

Утром в четверг стороны согласовали режим прекращения огня, однако он продержался менее суток. В ЕС заявили о недопустимости ракетных ударов по мирному населению и призвали стороны к оперативной и полной деэскалации.

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