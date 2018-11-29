 ВВС Бельгии перехватили над Балтикой российские военные самолеты | Новости из Германии о Европе | DW | 30.11.2018

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Европа

ВВС Бельгии перехватили над Балтикой российские военные самолеты

По данным Минобороны Бельгии, российские истребители Су-27 пытались пролететь над Балтийским морем без плана полета. В 2018 году ВВС стран НАТО неоднократно вылетали для сопровождения самолетов РФ.

Истребитель Су-27 (фото из архива)

Истребитель Су-27 (фото из архива)

Истребители ВВС Бельгии перехватили над Балтикой российские военные самолеты. Об этом бельгийское министерство обороны сообщило в четверг, 29 ноября. По информации Брюсселя, российские истребители Су-27 (по обозначению НАТО - Flanker) пытались пролететь над Балтийским морем "без представления плана полета". ВВС Бельгии опубликовали видео инцидента, который произошел накануне, 28 ноября, в своем микроблоге в Twitter.

Контекст

В связи с конфликтом на Украине Литва опасается за свою безопасность и рада тому, что ее воздушное пространство охраняют партнеры по НАТО. Репортаж DW с авиабазы в Шяуляе. (11.03.2015)

Немецкие эксперты из Федеральной академии политики безопасности проанализировали возможности российской армии. DW - об их выводах. (21.03.2018)

Истребители НАТО сотни раз в год вылетают для контроля и сопровождения российских самолетов в международном пространстве. По данным агентства dpa, за первые восемь месяцев 2018 года самолеты альянса совершили 180 таких вылетов.

В 2004 году в связи с расширением НАТО на восток Североатлантический альянс взял на себя обязательства осуществлять патрулирование воздушного пространства всех независимых государств-участников организации, нуждающихся в такой поддержке. 31 августа 2018 года Бельгия возглавила программу по защите воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии. Четыре истребителя F-16 бельгийских ВВС размещены на авиабазе в районе литовского города Шауляй.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

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    Автор: Михаил Бушуев


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НАТО укрепляет восточные рубежи

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Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

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