ВВП в России растет а реальные доходы - нет: на что уходят зарплаты и пенсии?

Согласно представленным Росстатом свежим данным, по итогам первого полугодия 2019 года, ситуация в макроэкономике России стабильна. Регуляторы отчитываются о невысокой инфляции, росте ВВП, зарплат и пенсий. Однако, несмотря на эти успехи, реальные располагаемые денежные доходы - главный показатель, характеризующий уровень Bank Russland благосостояния населения, продолжают снижаться шестой год подряд. Растет число россиян, живущих за чертой бедности, бьет рекорды кредитная нагрузка населения. Почему экономический рост и невысокая инфляция не влекут за собой рост уровня жизни граждан и когда ожидать выхода из шестилетнего пике, выясняла DW.

Зарплаты и пенсии россиян: медленный рост портит статистику

По данным Росстата, инфляция в России летом 2019 года замедлилась. Если в июне она составляла 4,66% в годовом выражении, то по итогам июля - 4,58%, августа - 4,33%. Рост ВВП по итогам полугодия составил 0,7%. Выросли за первые шесть месяцев года (по отношению к аналогичному периоду 2018-го) и зарплаты, и пенсии: реальные начисленные зарплаты - на 1,9%, реальный размер начисленных пенсий - на 0,8%.

Несмотря на рост зарплат и пенсий, реальные доходы россиян не растут

Однако этот рост не обеспечил позитивной динамики реальных располагаемых денежных доходов, сокращающихся в России шестой год подряд. За первое полугодие они снизились на 1,3%. Выросло и число россиян, живущих за чертой бедности (13,5% населения против 13,3% годом ранее).

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в своем ежемесячном мониторинге экономической ситуации в РФ в качестве причин падения реальных доходов приводят замедление роста зарплат (1,9% против 8,5% в первом полугодии 2018 года) и крайне низкий рост размера пенсий, несмотря на индексацию с 1 января 2019 года. Как сообщается в мониторинге, более чем 7-процентная индексация не повлияла на общий размер пенсий, поскольку повышенную страховую часть получили только неработающие пенсионеры. В России же доля трудящихся пенсионеров высока - каждый пятый из состоящих на учете в системе Пенсионного фонда работает.

ВВП растет, реальные доходы россиян уменьшаются - почему?

Тот факт, что при относительно невысокой инфляции и экономическом росте реальные доходы граждан продолжают снижаться, уже не вызывает у экспертов удивления. "0,7% роста ВВП - это очень мало, можно сказать, что это "плюс" в рамках статистической погрешности. Эту эквилибристику Росстата мы понимаем, но также мы понимаем, что рассчитывать при таком скромном росте на то, что будут расти доходы, было бы наивно", - заявил DW директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Карикатура Сергея Елкина

Ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Юрий Данилов уверен в том, что Росстат "откровенно фальсифицирует" данные, что хорошо видно по показателям динамики промышленного производства. Научные центры проводят самостоятельные подсчеты, опираясь на исходные данные о производстве в физических величинах.

"Их результаты оказываются гораздо ближе к реальности, они не противоречат друг другу, как показатели Росстата. Например, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, промышленное производство в июне выросло на 0,2%, в июле - на 1,4%, в августе - на 1,2%. Показатели Росстата - 3,3%; 2,8%; 2,9%. Цифры Росстата абсолютно невероятные", - говорит Данилов. По его убеждению, приукрашены и данные по доходам - реальное снижение, скорее всего, больше.

Кредитов больше - доходов меньше

Одна из причин, тянущих показатель реальных доходов вниз, - закредитованность населения. По данным Центробанка РФ, опубликованным в середине сентября, кредитная нагрузка населения в 75% регионов превысила пик 2013-2014 годов. В 2019 году рост потребительского кредитования может составить еще 20%.

"Как считаются реальные доходы населения? Это все доходы, скорректированные на инфляцию за минусом обязательных выплат. К обязательным выплатам, помимо налогов, относятся и выплаты по кредитам. Таким образом, обратная сторона увеличения кредитования - это уменьшение реальных доходов граждан", - отмечает Игорь Николаев.

Реальные доходы россиян не растут из-за долгов по кредитам

Центробанк готовится ввести меры, ограничивающие возможности гражданбрать потребительские кредиты, в частности, более тщательно отслеживать кредитоспособность заемщиков. Так, регулятор рассчитывает сократить темпы роста потребительского кредитования и растущей долговой нагрузки граждан. Но, как говорит директор Института стратегического анализа ФБК, это "закручивание гаек" может "ударить бумерангом" по уровню внутреннего спроса в стране, который поддерживался кредитами.

Как планировать бюджет россиянам

Юрий Данилов считает, что "у россиян сегодня нет надежных ориентиров в государственной статистике, на которые можно опираться, планируя экономику своих домохозяйств". Такой показатель, как рост ВВП, о котором часто говорят чиновники, не стоит принимать во внимание, поскольку даже его рост не будет гарантией роста доходов граждан.

"В прошлом году рост ВВП России составил 2,3%. Доходы федерального бюджета выросли на 17,2% в реальном выражении, корпоративного секторе - больше чем на 6%, а реальные доходы граждан - на 0,1% (после пересчета показателя Росстатом). Вот так разделилась новая стоимость. Можно так "успешно" организовать дело, что экономический рост вовсе не будет выливаться в рост доходов населения", - отмечает Николаев. По его мнению, если в 2020 году и "нарисуется" какой-то небольшой плюс в уровне реальных доходов, он не будет ощутимым, то есть "перелома ждать не стоит". С этим соглашается и Юрий Данилов.

Эксперт признает, что некоторые возлагают большие надежды на масштабные национальные проекты, финансируемые государством. "Но, зная, насколько неэффективно современное российское государство, особенно при ведении инвестиционной деятельности, я с большим сомнением отношусь к этим надеждам. Без кардинального снижения доли государства в экономике, улучшения инвестиционного и предпринимательского климата нельзя надеяться на преодоление негативных тенденций в развитии России", - заключает он.

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