Вблизи Коломны потерпел крушение истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29, разбившийся в Московской области в пятницу, 5 октября, принадлежал летно-исследовательскому институту (ЛИИ) имени Громова из подмосковного города Жуковский.

Как подтвердил DW информированный источник в Жуковском, истребитель МиГ-29 вылетел из города и вскоре после этого потерпел крушение над лесополосой в районе Коломны. Жертв и разрушений нет. Обоим пилотам, находящимся на борту самолета, удалось катапультироваться, однако на данный момент неясно, живы ли они, пояснил собеседник DW. Расследованием причин ЧП занимается на месте комиссия из специалистов ЛИИ имени Громова.

По информации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), возможной причиной аварии могла стать техническая неполадка в системе управления во время тренировочного полета.

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