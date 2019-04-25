Вашингтон осуждает Москву за выдачу российских паспортов в Донбассе

Указ Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" мешает осуществлению минских соглашений, говорится в заявлении Госдепартамента США.
Госдепартамент США осуждает указ президента России Владимира Путина, упрощающий процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Провокационное действие" России "усиливает ее нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины", говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в среду, 24 апреля. Подписанный Путиным документ "создает серьезное препятствие для осуществления минских соглашений и реинтеграции Донбасса", подчеркивают в Вашингтоне.
В указе президента РФ, размещенном ранее в этот же день на сайте Кремля, отмечается, что право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина" лицам, постоянно проживающим на территории самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Сам Путин назвал выдачу паспортов вопросом "чисто гуманитарного характера".
Украина обратилась в СБ ООН
Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с действиями российской стороны. Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал "незаконную выдачу паспортов РФ по так называемому югоосетинскому и приднестровскому сценарию" попыткой "оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса".
В свою очередь, в команде Владимира Зеленского, одержавшего победу на выборах президента Украины, заявили, что Москва указом о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса признала свою ответственность в качестве государства-агрессора.
Глава МИД Украины Павел Климкин осудил указ президента России, назвав решение "о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях продолжением агрессии и вмешательства в наши внутренние дела". Он призвал украинцев, проживающих в самопровозглашенных республиках, не подавать заявлений о выдаче им российских паспортов.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: