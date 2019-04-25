Вашингтон осуждает Москву за выдачу российских паспортов в Донбассе

Госдепартамент США осуждает указ президента России Владимира Путина, упрощающий процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Провокационное действие" России "усиливает ее нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины", говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в среду, 24 апреля. Подписанный Путиным документ "создает серьезное препятствие для осуществления минских соглашений и реинтеграции Донбасса", подчеркивают в Вашингтоне.

В указе президента РФ, размещенном ранее в этот же день на сайте Кремля, отмечается, что право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина" лицам, постоянно проживающим на территории самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Сам Путин назвал выдачу паспортов вопросом "чисто гуманитарного характера".

Украина обратилась в СБ ООН

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с действиями российской стороны. Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал "незаконную выдачу паспортов РФ по так называемому югоосетинскому и приднестровскому сценарию" попыткой "оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса".

В свою очередь, в команде Владимира Зеленского, одержавшего победу на выборах президента Украины, заявили, что Москва указом о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса признала свою ответственность в качестве государства-агрессора.

Глава МИД Украины Павел Климкин осудил указ президента России, назвав решение "о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях продолжением агрессии и вмешательства в наши внутренние дела". Он призвал украинцев, проживающих в самопровозглашенных республиках, не подавать заявлений о выдаче им российских паспортов.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Прошитые пулями Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Брошенные дома Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Аварийный ремонт Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Оставаться или бежать? На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Пришла зима В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Жизнь на чемоданах Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях. Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов

