 Вашингтон осуждает Москву за выдачу российских паспортов в Донбассе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.04.2019

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Мир

Вашингтон осуждает Москву за выдачу российских паспортов в Донбассе

Указ Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" мешает осуществлению минских соглашений, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Российский паспорт

Госдепартамент США осуждает указ президента России Владимира Путина, упрощающий процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. "Провокационное действие" России "усиливает ее нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины", говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в среду, 24 апреля. Подписанный Путиным документ "создает серьезное препятствие для осуществления минских соглашений и реинтеграции Донбасса", подчеркивают в Вашингтоне.

В указе президента РФ, размещенном ранее в этот же день на сайте Кремля, отмечается, что право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина" лицам, постоянно проживающим на территории самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Сам Путин назвал выдачу паспортов вопросом "чисто гуманитарного характера".

Контекст

Поводом для преследования со стороны пророссийских сепаратистов может стать принадлежность и к какому-либо религиозному меньшинству, и ЛГБТ-сообществу, и проукраинская позиция. (16.02.2019)

В 2018 году гуманитарные организации, работающие в Донбассе под эгидой ООН, получили менее половины необходимого финансирования. DW побеседовала об этом с координатором гумпрограмм ООН в Украине. (23.02.2019)

Большинство украинцев по-прежнему отвергают идею особого статуса Донбасса, говорится в исследовании берлинского центра ZOiS. Но за год возросло число опрошенных, готовых рассмотреть варианты автономии региона. (06.12.2018)

Украина обратилась в СБ ООН

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с действиями российской стороны. Действующий президент Украины Петр Порошенко назвал "незаконную выдачу паспортов РФ по так называемому югоосетинскому и приднестровскому сценарию" попыткой "оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса".

В свою очередь, в команде Владимира Зеленского, одержавшего победу на выборах президента Украины, заявили, что Москва указом о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса признала свою ответственность в качестве государства-агрессора.

Глава МИД Украины Павел Климкин осудил указ президента России, назвав решение "о выдаче паспортов на оккупированных украинских территориях продолжением агрессии и вмешательства в наши внутренние дела". Он призвал украинцев, проживающих в самопровозглашенных республиках, не подавать заявлений о выдаче им российских паспортов.

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