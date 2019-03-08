 Вашингтон озабочен реконструкцией ракетного полигона КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.03.2019

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Мир

Вашингтон озабочен реконструкцией ракетного полигона КНДР

По данным американских аналитиков, Пхеньян приступил к восстановительным работам на испытательном полигоне Сохэ. Это может нарушить договоренности между США и КНДР.

Снимки полигона из космоса

Снимки полигона из космоса

США обеспокоены проведением восстановительных работ на испытательном северокорейском полигоне Сохэ на северо-западе страны. Как заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в четверг, 7 марта, американская сторона ясно видит на коммерческих снимках из космоса некоторый уровень изменения состояния объекта.

Подчеркивается, что Вашингтон пока не готов делать выводы о том, почему и для какой цели происходит восстановление. При этом во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что реконструкция Сохэ нарушит договоренности между США и КНДР.

Представитель Госдепа вместе с тем выразил уверенность, что окончательная, полностью проверенная денуклеаризация КНДР возможна еще в период "первого президентского срока" Дональда Трампа.

Аналитики сообщают о восстановлении полигона

О начале восстановительных работ на полигоне сообщил 5 марта интернет-портал 38 North, который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона. Эксперты провели анализ спутниковых снимков и пришли к выводу, что власти КНДР "приступили к восстановительным работам на стартовой площадке и полигоне для испытания ракетных двигателей". "Усилия по восстановлению этих объектов начались примерно между 16 февраля и 2 марта 2019 года", - полагают специалисты. Они напомнили, что обещанный Пхеньяном демонтаж полигона  продлился лишь два месяца и не ведется с августа 2018 года.

Спутниковые снимки, свидетельствующие о строительных работах на полигоне, опубликовал и американский аналитический центр Beyond Parallel при Центре стратегических и международных исследований.

Пусковая площадка в Сохэ ранее использовалась для запуска спутников и была единственным северокорейским космодромом. Здесь же проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

В Ханое 27-28 февраля прошел второй саммит США-КНДР, во время которого обсуждался вопрос денуклеаризации. Однако переговоры президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына завершились без подписания каких-либо документов.

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    Автор: Григорий Аросев


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Ссылки в интернете

Интернет-портал 38 North о восстановлении полигона

Данные аналитического центра Beyond Parallel

Аудио- и видеофайлы по теме

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