Вашингтон озабочен реконструкцией ракетного полигона КНДР

США обеспокоены проведением восстановительных работ на испытательном северокорейском полигоне Сохэ на северо-западе страны. Как заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в четверг, 7 марта, американская сторона ясно видит на коммерческих снимках из космоса некоторый уровень изменения состояния объекта.

Подчеркивается, что Вашингтон пока не готов делать выводы о том, почему и для какой цели происходит восстановление. При этом во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что реконструкция Сохэ нарушит договоренности между США и КНДР.

Представитель Госдепа вместе с тем выразил уверенность, что окончательная, полностью проверенная денуклеаризация КНДР возможна еще в период "первого президентского срока" Дональда Трампа.

Аналитики сообщают о восстановлении полигона

О начале восстановительных работ на полигоне сообщил 5 марта интернет-портал 38 North, который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона. Эксперты провели анализ спутниковых снимков и пришли к выводу, что власти КНДР "приступили к восстановительным работам на стартовой площадке и полигоне для испытания ракетных двигателей". "Усилия по восстановлению этих объектов начались примерно между 16 февраля и 2 марта 2019 года", - полагают специалисты. Они напомнили, что обещанный Пхеньяном демонтаж полигона продлился лишь два месяца и не ведется с августа 2018 года.

Спутниковые снимки, свидетельствующие о строительных работах на полигоне, опубликовал и американский аналитический центр Beyond Parallel при Центре стратегических и международных исследований.

Пусковая площадка в Сохэ ранее использовалась для запуска спутников и была единственным северокорейским космодромом. Здесь же проходили испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

В Ханое 27-28 февраля прошел второй саммит США-КНДР, во время которого обсуждался вопрос денуклеаризации. Однако переговоры президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына завершились без подписания каких-либо документов.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Ракеты и бомбы Северной Кореи Ракетные запуски в КНДР в последние годы заметно участились. Пхеньян испытывает баллистические ракеты вопреки резолюциям ООН и постепенно ужесточающимся санкциям. Эксперты даже не исключают начала военных действий на Корейском полуострове.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Начало - во времена позднего Ким Ир Сена Хотя количество ракетных испытаний выросло именно в последние четыре года, первые из них были проведены еще в 1984 году - при тогдашнем северокорейском лидере Ким Ир Сене. По данным Nuclear Threat Initiative, за последние 10 лет его правления КНДР провела 15 испытаний, причем с 1986 по 1989 годы включительно запусков не было.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Ким Чен Ир: начало ядерных испытаний Ким Чен Ир, сын Ким Ир Сена, возглавивший страну в июле 1994 года, также не остался в стороне. За 17 лет его правления были проведены 16 ракетных испытаний, хотя почти все они пришлись на два года - 2006-й (7 пусков) и 2009-й (8). Это меньше, чем за первые 8 месяцев 2017 года. Однако именно на правление Ким Чен Ира пришлись два первых испытания Пхеньяном ядерного оружия - в 2006 и 2009 годах.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Ким Чен Ын: небывалая активность При сыне и внуке прежних правителей активность КНДР в ракетной сфере достигла небывалого уровня. За 6 лет Пхеньян осуществил уже 84 запуска баллистических ракет. Не все из них были удачными, в ряде случаев ракеты взрывались на старте или в полете.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов В сторону Гуама В начале августа 2017 года появились сообщения, что армия Северной Кореи разрабатывает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам в Тихом океане. Реакция президента США Дональда Трампа была предсказуемо жесткой и угрожающей.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Над территорией Японии 29 августа 2017 года КНДР произвела очередные испытания, причем на этот раз ракета пролетела над территорией Японии - островом Хоккайдо. Ким Чен Ын заявил, что запуск ракеты в сторону Японии является подготовкой к войне в Тихом океане.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Шестой ядерный Через несколько дней после запуска ракеты над Японией КНДР объявила, что успешно провела испытание ядерного оружия, уточнив, что речь идет о водородной бомбе. Этот был уже шестой подземный ядерный взрыв, проведенный Пхеньяном. Эксперты оценили мощность бомбы примерно в 100 килотонн.

Ракетные и ядерные испытания КНДР: проект трех поколений Кимов Заседания и осуждающие заявления Почти после каждого северокорейского испытания ракетного или ядерного оружия на экстренные заседания собираются советы безопасности разных стран и Совбез ООН. Но эффекта они, как и осуждающие заявления мировых лидеров, пока не приносят. Автор: Григорий Аросев

