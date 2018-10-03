 Вашингтон денонсировал договор о дружбе с Ираном 1955 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.10.2018

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Мир

Вашингтон денонсировал договор о дружбе с Ираном 1955 года

Решение о выходе из договора о дружбе с Ираном необходимо было принять еще 39 лет назад, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Майк Помпео

Майк Помпео

После удовлетворения Международным судом ООН ходатайства Тегерана о введении временных мер в отношении США на время проведения судебного разбирательства между двумя странами Вашингтон выступил с заявлением о выходе из договора о дружбе с Ираном. О денонсации заключенного в 1955 году соглашения сообщил в среду, 3 октября, в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео.

"Давно назревшее решение"

"По правде говоря, это решение следовало бы принять 39 лет назад", - заявил он. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Иран уже много лет использует договор с США не по назначению так же, как он использует в своих политических и пропагандистских целях Международный суд ООН.

Контекст

Действия Тегерана являются попыткой избежать санкций США, подчеркнул Помпео. При этом, по его мнению, решение Международного суда ООН стало "поражением для Тегерана", поскольку судьи не удовлетворили большинство требований. Одновременно госсекретарь указал, что США и до решения гаагского суда прилагали усилия для оказания гуманитарной помощи Ирану и будут делать это и впредь.

Суд ООН удовлетворил ходатайство Тегерана

Ранее в тот же день Международный суд ООН в Гааге предписал США отменить санкции против Ирана, имеющие отношение к импорту гуманитарной продукции, а также к товарам и услугам, связанным с безопасностью гражданской авиации. В предварительном постановлении указывается, что Вашингтон должен "отменить любым способом по своему выбору все ограничения", проистекающие от восстановления санкций на поставки Ирану медикаментов и медицинской аппаратуры, продовольствия и сельскохозяйственных товаров, а также запчастей и оборудования, необходимого для обеспечения безопасности гражданской авиации.

Президент США Дональд Трамп объявил о восстановлении санкций против Ирана в мае 2018 года после одностороннего выхода из международной атомной сделки с Тегераном. Иран в июле подал жалобу на США в Международный суд, обосновав свои претензии тем, что США, восстановив санкции против Тегерана, нарушили условия американо-иранского договора о дружбе от 1955 года.

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    Автор: Илья Коваль


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