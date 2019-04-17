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Ваххабизм

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FILE - In this Tuesday, March 26, 2019 file photo, supporters of presidential candidate Prabowo Subianto cheer during his campaign rally in Bali, Indonesia. Nearly 193 million Indonesians are eligible to vote in presidential and legislative elections on Wednesday. President Joko Widodo, the first Indonesian president from outside the Jakarta elite, is competing against Prabowo Subianto, a former special forces general from the era of authoritarian rule under military dictator Suharto. (AP Photo/Firdia Lisnawati, File) |

Выборы президента в Индонезии: уживутся ли вместе ислам и реформы? 17.04.2019

Индонезия выбирает нового президента. Большое влияние на предвыборную борьбу оказала растущая исламизация жителей страны. Несет ли она в себе опасность для демократических реформ?
Saudi Defense Minister and Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman arrives for a press conference in Riyadh, on April 25, 2016. The key figure behind the unveiling of a vast plan to restructure the kingdom's oil-dependent economy, the son of King Salman has risen to among Saudi Arabia's most influential figures since being named second-in-line to the throne in 2015. Salman announced his economic reform plan known as Vision 2030. / AFP / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

Мечты саудовского принца: от ваххабизма - к модернизированной монархии 03.11.2017

Наследный принц Саудовской Аравии намерен модернизировать страну. Масштабные экономические проекты - лишь часть программы. Обещания общественных реформ звучат еще фантастичнее.
ARCHIV - Der damalige saudische Vize-Kronzprinz und Verteidignungsminister Mohammed bin Salman al-Saud, aufgenommen am 08.12.2016 im Palast Divan in Riad (Saudi-Arabien). Saudi-Arabiens König Salman hat seinen erst 31 Jahre alten Sohn Mohammed bin Salman zum neuen Kronprinzen des Landes erklärt. (Zu dpa König von Saudi-Arabien macht seinen Sohn zum Kronprinzen vom 21.06.2017) Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Саудовская Аравия: новый принц, прежний стиль 23.06.2017

Новым кронпринцем Саудовской Аравии объявлен Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. У него уже есть немалый внешнеполитический опыт, но с новаторскими идеями он пока не выступал.
Russian police patrol in a car near accommodation sites and venues in the Olympic Park in Adler near Sochi, December 31, 2013. President Vladimir Putin on Tuesday vowed to annihilate terrorists following two deadly bomb attacks in less than 24 hours in the southern Russian city of Volgograd that raised security fears ahead of the Winter Olympics. REUTERS/Maxim Shemetov (RUSSIA - Tags: POLITICS SPORT OLYMPICS)

Неизвестные расстреляли двух полицейских в Астрахани 04.04.2017

Двух полицейских в Астрахани расстреляли злоумышленники. Губернатор Астраханской области заявил, что за убийством стоит группа исламистов-ваххабитов.
4th May 2015 Policemen guarding the road leading towards the Red Square as a military personel carrier rolling into the square where the main parade will take place on 9th May. - Russian military hardwares including the latest developed T-14 tank participated in the 70th Victory day parade rehearsal. 4th May 2015 (Photo by Geovien So / Pacific Press) (c) picture-alliance/Pacific Press Agency/

В Москве и Подмосковье задержаны десятки подозреваемых в терроризме 07.12.2016

Более 20 человек, подозреваемых в пособничестве террористам и связях с ваххабитским подпольем, задержаны в Москве и области. Большинство из них - выходцы из стран бывшего СССР.
Polizei-Einheiten in Almaty wurden gegen Teilnehmer von Protestdemo eingesetzt, am 21.05.2016 in Almaty, Kasachstan Foto: Anatoli Weiskopf / DW

Атаки в Актобе: "черный лебедь" для Казахстана? 07.06.2016

За вооруженным нападением на воинскую часть в Актобе последовало заявление властей о раскрытии попытки госпереворота. Является ли это случайным совпадением, разбиралась DW.
Aljazi al-Hussaini, a candidate for the municipal council in the town of Diriyah, on the outskirts of the Saudi capital Riyadh, shows an electoral campaign license issued by the central municipal elections committee on November 29, 2015. Women in Saudi Arabia begin their first-ever electoral campaign on November 29, a step forward for both womens rights and the kingdoms slow democratic process. Hundreds of Saudi women began campaigning for public office, in a first for women in the conservative Muslim kingdom's slow reform process even as two activists were disqualified. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE / AFP / FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

Комментарий: Женщины против фундаментализма 13.12.2015

В Саудовской Аравии прошли муниципальные выборы, в которых впервые в истории страны приняли участие женщины. Это хороший шаг по многим причинам, считает обозреватель Керстен Книпп.
A house in the Bosnian village of Gornja Maoca decorated with Islamic State flags February 4, 2015. Police in Bosnia arrested several people in 2014 on suspicion of fighting alongside Islamist militants in Syria and Iraq or recruiting and raising money for such groups. Bosnia also introduced jail terms of up to 10 years for Bosnians who fight or recruit for groups abroad such as Islamic State. Hundreds are thought to have joined the wars in Syria and Iraq, along with other Muslims from across the Balkans. Most Bosnian Muslims, who account for around 45 percent of the population and are known as Bosniaks, are secular or practice a moderate form of Islam. More radical strains have taken root since Bosnia's 1992-95 war, fueled in part by poverty and unemployment. REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

"Исламское государство" на Балканах: страх оправдан? 24.03.2015

Балканы вновь в поле зрения борцов с терроризмом. Особую тревогу вызывают так называемые "деревни салафитов" в Боснии и Герцеговине. Оправдан ли страх перед ИГ?
People chant slogans during a demonstration against the satirical French weekly Charlie Hebdo's cartoons of Prophet Mohammad, in front of the French embassy in Kabul January 22, 2015. French satirical magazine Charlie Hebdo published a picture of Mohammad weeping on its cover last week after gunmen stormed its offices in Paris, killing 12 people. The signs read, Mohammad. REUTERS/Omar Sobhani (AFGHANISTAN - Tags: RELIGION CIVIL UNREST MEDIA)

Эксперт: Публикацию карикатур на пророка в Казахстане не одобряют 23.01.2015

Как в Центральной Азия отреагировали на парижскую демонстрацию в защиту свободы прессы и на митинг в Грозном против оскорбления пророка Мохаммеда, DW объяснил Сейтказы Матаев.

Откуда в Германии сторонники "ИГ"? (14.10.2014) 14.10.2014

В Германии группировка "Исламское государство" запрещена. Предварительное следствие ведется в отношении более чем 200 предполагаемых сторонников и боевиков "ИГ". Под подозрением и мечеть в Лейпциге.
A man reads the Koran at a mosque during the Muslim holy fasting month of Ramadan in Sanaa, July 10, 2013. Muslims in Yemen begin fasting on Wednesday. REUTERS/Mohamed al-Sayaghi (YEMEN - Tags: RELIGION SOCIETY)

Чем ваххабиты отличаются от салафитов? 14.01.2014

Понятия ваххабизм и салафизм нередко используют как синонимы. Между этими течениями ислама имеется, однако, существенная разница, указывает эксперт по исламу Мухаммад Гарабей.
Mosque with minaret, Khojand, Tajikistan, Central Asia

Исламский фундаментализм проникает в Центральную Азию 09.01.2014

Ислам в Центральной Азии меняется под влиянием ультраконсервативных доктрин из стран Персидского залива. Эксперты ожидают новой волны активности фундаменталистов.
Interior Ministry members stand guard as muslims attend an Eid al-Adha mass prayer in Moscow, October 15, 2013. Muslims around the world celebrate Eid al-Adha to mark the end of the haj pilgrimage by slaughtering sheep, goats, camels and cows to commemorate Prophet Abraham's willingness to sacrifice his son, Ismail, on God's command. REUTERS/Sergei Karpukhin (RUSSIA - Tags: RELIGION SOCIETY)

Россия опасается неизвестного ей ваххабизма 03.01.2014

Ничто не вызывает у россиян такого страха, как угроза распространения исламского фундаментализма. При этом алармисты говорят, что в стране - уже почти один миллион радикальных мусульман.
Russian policemen at the site of an explosion outside a cultural center in Stavropol, southwestern Russia, 26 May 2010. More than 40 people were hospitalized in Stavropol on 25 May after an explosion near the concert hall in the city center that killed at least six people. EPA/STRINGER Schlagworte Treppe, Eingang, Stufen, Gebäude, Bombenanschlag, Politik, Sicherheit, Katastrophen, Kulturzentrum, Terrorismus, Polizisten, Explosionen, Polizei, Anschläge, Uniform

"Русского ваххабита" осудили на 23 года колонии строгого режима 24.05.2012

Приверженец радикального ислама Виктор Двораковский получил тюремный срок - суд в Ставрополе приговорил его к 23 годам колонии строгого режима. Осужденный отказался признать вину в подготовке к совершению теракта.
Fabian Schmidt (4631, Bosnische Redaktion, Fabian.Schmidt@dw-world.de) wuenscht die Einstellung eines Bildes in die DW-Online-Datenbank. Gewuenschter Titel des Bildes: Moschee Sarajevo Gewuenschte Bildbeschreibung Eine neugebaute Moschee im Stadtteil Otoka, Sarajevo, Bosnien und Herzegowina. Das Bild wurde im März 2004 von Fabian Schmidt während einer Dienstreise nach Bosnien aufgenommen. Gewuenschte Schlagworte: Bosnien und Herzegowina Uebertragung der Rechte dieses Bildes an DW-Online Als Urheber des Bildes übertrage ich hiermit die Rechte an die Deutsche Welle. Fabian Schmidt

Боснийские ваххабиты угрожают Европе 08.11.2011

Война в Боснии и Герцеговине в конце прошлого века привела к радикализации ислама в этой стране. Теперь там действуют многочисленные ваххабитские объединения и группировки.
Bosnian police unit deploy to the spot after an unidentified gunman open fire at the US embassy in Sarajevo, Friday, Oct. 28 2011. Police blocked the area Friday and after a 30 minute standoff apprehended the shooter as pedestrians watched from behind buildings and vehicles. The man was taken to an ambulance. It is not clear whether he survived or what his motives were. (Foto:Amel Emric/AP/dapd)

Обстрел посольства США в Сараево: В Сербии задержаны предполагаемые исламисты 29.10.2011

На юге Сербии задержаны 17 предполагаемых исламистов. Граждане Сербии и Боснии подозреваются в связях с Мевлидом Яшаревичем, совершившим нападение на посольство США в Сараево. При обысках изъяты носители информации.
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