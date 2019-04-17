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Индонезия выбирает нового президента. Большое влияние на предвыборную борьбу оказала растущая исламизация жителей страны. Несет ли она в себе опасность для демократических реформ?
Наследный принц Саудовской Аравии намерен модернизировать страну. Масштабные экономические проекты - лишь часть программы. Обещания общественных реформ звучат еще фантастичнее.
Новым кронпринцем Саудовской Аравии объявлен Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. У него уже есть немалый внешнеполитический опыт, но с новаторскими идеями он пока не выступал.
Двух полицейских в Астрахани расстреляли злоумышленники. Губернатор Астраханской области заявил, что за убийством стоит группа исламистов-ваххабитов.
Более 20 человек, подозреваемых в пособничестве террористам и связях с ваххабитским подпольем, задержаны в Москве и области. Большинство из них - выходцы из стран бывшего СССР.
За вооруженным нападением на воинскую часть в Актобе последовало заявление властей о раскрытии попытки госпереворота. Является ли это случайным совпадением, разбиралась DW.
В Саудовской Аравии прошли муниципальные выборы, в которых впервые в истории страны приняли участие женщины. Это хороший шаг по многим причинам, считает обозреватель Керстен Книпп.
Балканы вновь в поле зрения борцов с терроризмом. Особую тревогу вызывают так называемые "деревни салафитов" в Боснии и Герцеговине. Оправдан ли страх перед ИГ?
Как в Центральной Азия отреагировали на парижскую демонстрацию в защиту свободы прессы и на митинг в Грозном против оскорбления пророка Мохаммеда, DW объяснил Сейтказы Матаев.
В Германии группировка "Исламское государство" запрещена. Предварительное следствие ведется в отношении более чем 200 предполагаемых сторонников и боевиков "ИГ". Под подозрением и мечеть в Лейпциге.
Понятия ваххабизм и салафизм нередко используют как синонимы. Между этими течениями ислама имеется, однако, существенная разница, указывает эксперт по исламу Мухаммад Гарабей.
Ислам в Центральной Азии меняется под влиянием ультраконсервативных доктрин из стран Персидского залива. Эксперты ожидают новой волны активности фундаменталистов.
Ничто не вызывает у россиян такого страха, как угроза распространения исламского фундаментализма. При этом алармисты говорят, что в стране - уже почти один миллион радикальных мусульман.
Приверженец радикального ислама Виктор Двораковский получил тюремный срок - суд в Ставрополе приговорил его к 23 годам колонии строгого режима. Осужденный отказался признать вину в подготовке к совершению теракта.
Война в Боснии и Герцеговине в конце прошлого века привела к радикализации ислама в этой стране. Теперь там действуют многочисленные ваххабитские объединения и группировки.
На юге Сербии задержаны 17 предполагаемых исламистов. Граждане Сербии и Боснии подозреваются в связях с Мевлидом Яшаревичем, совершившим нападение на посольство США в Сараево. При обысках изъяты носители информации.
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