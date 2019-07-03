Вахтанг Кикабидзе: Путин хочет посадить Грузию на цепь (видео)

Вахтанг Кикабидзе, самый известный грузинский актер и певец, приветствует протесты в Грузии. В интервью DW он признался, что его радует, что на улицы Тбилиси вышло так много молодежи. Кикабидзе, как и большинство манифестантов, негативно оценивает влияние Кремля на ситуацию в Грузии.

Популярный актер и певец считает, что Россия оккупировала часть его страны, а Путин мечтает о воссоздании Грузинской ССР. Вахтанг Кикабидзе дал понять, что не отождествляет простых россиян с Кремлем. Он уверен, что российские туристы будут приезжать в Грузию, несмотря на прекращение авиасообщения.

Вахтанг Кикабидзе сказал в интервью DW, что сам в политику не пошел бы. По его словам, у него другая психология. Но он хорошо знает нового президента Украины Владимира Зеленского. Кикабидзе говорит, что он очень талантливый и образованный человек, представляющее новое поколение.

Сам Вахтанг Кикабидзе после конфликта вокруг Южной Осетии в 2008 году отказался от поездок в Россию. Но в его репертуаре по-прежнему много песен на русском языке. И если ему теперь хочется спеть по-русски, он, по его словам, едет в Украину.

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