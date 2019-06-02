Ваттовое море: 10 лет в списке Всемирного наследия

Прибрежное мелководье Северного моря - Ваттовое море (Wattenmeer) - необычный ландшафт и уникальная среда обитания общей площадью более 10 тысяч квадратных километров. Десять лет назад, в июне 2009 года, часть Ваттового моря была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2011 и 2014 годах территорию дважды расширяли. Сейчас площадь этого памятника Всемирного наследия в Германии, Дании и Нидерландах составляет в общей сложности 1100 квадратных километров.

Каждый час Ваттовое море меняет свой облик - в зависимости от стадии прилива или отлива. Катера и лодки могут перемещаться здесь вдоль побережья и между островами лишь по высокой воде, о чем не мешает помнить при составлении планов.

Немецкий глагол "waten" означает "переходить вброд, шлепать по воде или грязи". Самое интересное время здесь - отливы, когда по илистому дну можно прокатиться на повозке или прогуляться пешком. Делать это рекомендуется с экскурсоводом, так как вода здесь холодная и прибывает быстро. Замешкавшись, можно быстро оказаться отрезанными от берега среди начавшегося прилива.

Фотогалерея: Ваттовое море



Ваттовое море Ваттовое море. Остров Йюст (Juist)

Ваттовое море Ваттовое море. Тюлени

Ваттовое море Ваттовое море. Остров Шпикерог (Spiekeroog)

Ваттовое море Ваттовое море. Морские ракушки

Ваттовое море Ваттовое море. Курорт Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording)

Ваттовое море Ваттовое море. Прогулка по берегу

Ваттовое море Ваттовое море. Перелетные птицы на острове Боркум (Borkum)

Ваттовое море Ваттовое море. Птичий остров Нордероогзанд (Norderoogsand)

Ваттовое море Ваттовое море. Набережная в Бюзуме (Büsum)

Ваттовое море Ваттовое море во время заката Автор: Максим Нелюбин



Восемь вопросов…

Ученый-орнитолог Ханс-Ульрих Рёзнер (Hans-Ulrich Rösner) возглавляет бюро Всемирного фонда дикой природы (WWF) на Ваттовом море в Хузуме. Среди важнейших задач в деле охраны природного наследия он называет обеспечение устойчивости окружающей среды при рыболовстве, ограничение количества кабельных линий, прокладываемых по дну моря от ветроэнергетических парков, а также запрет на расширение добычи нефти с помощью подводных скважин.

DW: Что нельзя пропустить при первом знакомстве с Ваттовым морем?

Ханс-Ульрих Рёзнер: Прогулку пешком по дну Ваттового мелководья в часы отлива. Вдоль всего побережья Северного моря и на островах организуют специальные экскурсии, которые знакомят ближе с этим уникальным явлением. Ватты - это памятник Всемирного природного наследия, природный ландшВсемирное наследиеафт, охватывающий около 10 тысяч квадратных километров. Так что здесь есть что посмотреть. Для меня Ваттовое море всегда представляет необычайный интерес.

- Что вам нравится здесь больше всего?

- Широкое просторы и ощущение, что тебя окружает настоящая дикая природа. В современной Европе сегодня такое возможно только в охранных зонах и природных парках. Кроме того, чтобы отдохнуть в пути, в районе Ваттового моря ежегодно останавливается около 10 миллионов перелетных птиц. Места гнездовий большинства из них расположены в Арктике - Сибири или Гренландии. Только представьте себе, какой путь они проделывают!

- Ваш секрет для посвященных?

- На большинстве Восточно-Фризских островов запрещено движение автомобилей. Где еще хотя бы в отпуске вы можете забыть об этом достижении нашей цивилизации? Немного мест найдется. Надеюсь, что в будущем число таких островов будет увеличиваться.

- Что вам больше всего запомнилось во время первой поездки в эти места?

- Попав сюда еще ребенком, я сразу начал собирать ракушки и других мелких обитателей морского дна. До сих пор с удовольствием вспоминаю радость, которую мне доставляло это занятие.

- Какое время года здесь самое красивое?

- Для меня лично - весна, когда все начинает расти. Кроме того, именно в эти месяцы можно увидеть больше всего птиц - как перелетных, направляющихся в Арктику, так и тех, которые выводят птенцов здесь. Тот, кто предпочитает теплую погоду, будет прекрасно чувствовать себя на Ваттовом море летом, но на это время приходится и пик туристического сезона.

- Что еще стоит здесь увидеть?

- В нашем регионе много мест, богатых архитектурными памятниками. Уникальная ландшафтная особенность Шлезвиг-Гольштейна - халлиги. Так называют возвышенности в прибрежной зоне, которые во время приливов становятся островами, а в штормовую погоду вообще почти полностью уходят под воду. Сухими остаются только самые высокие их участки, на которых расположены небольшие поселения или подворья.

- Знакомство с Всемирным наследием стимулирует аппетит. Какие особенные блюда региональной кухни вы можете рекомендовать?

- Ваттовое море - Всемирное природное наследие, поэтому его потенциальные дары к столу должны оставаться нетронутыми. Минимум вмешательства человека, не говоря о хозяйственной деятельности. В районах около заповедной зоны можно отведать, например, блюда из мяса галловейских быков - крепких, в любую погоду пасущихся в прибрежной зоне. Также рекомендации заслуживает крестьянское подворье Backensholzer Hof под Хузумом, на котором производят замечательные органические сыры.

- Какой из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО вы бы сами хотели посетить?

- Йеллоустон в США - первый в мире национальный парк, основанный еще в 1872 году.

ВИДЕО: Ваттовое море за 60 секунд

ПРОЕКТ DW: Пути к Всемирному наследию

Смотрите также:

Всемирное наследие в Германии

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1978 год Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1981 год Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1981 год Вюрцбургская резиденция (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1983 год Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1984 год Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1985 год Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1986 год Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1987 год Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1990 год Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1991 год Монастырь в городе Лорш (Гессен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1992 год Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1993 год Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1993 год Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1994 год Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1994 год Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1995 год Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1998 год Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1999 год Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1999 год Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2000 год Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2000 год Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2001 год Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2002 год Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2002 год Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2004 год Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2004 год Парк Мускау (Саксония)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2005 год Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2006 год Старый город в Регенсбурге (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2007 год Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2008 год Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2009 год Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2011 год Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2011 год Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2012 год Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2013 год Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2014 год Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2015 год Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2016 год Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2017 год Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2018 год Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2018 год Наумбургский собор (Саксония-Анхальт) Автор: Максим Нелюбин



______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp