 Ватсон - немецкий пес, помогающий жертвам в суде (фото) | Кадр дня | DW | 06.12.2019

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Кадр за кадром

Ватсон - немецкий пес, помогающий жертвам в суде (фото)

Этот трехлетний золотистый ретривер будет сопровождать во время судебных заседаний жертв особенно тяжких преступлений.

Золотистый ретривер Ватсон

Штутгарт • Необычные и редкие профессии бывают не только у людей, но и у собак. В немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг появился первый четвероногий помощник, который имеет официальное разрешение и поручение сопровождать во время судебных заседаний жертв преступлений, нуждающихся в психологической поддержке - в особенности, детей и подростков, подвергшихся физическому или сексуальному насилию.

Ватсон и министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Гидо Вольф (Guido Wolf)

Ватсон и министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Гидо Вольф (Guido Wolf)

Согласно немецким законам, во время следствия и судебных процессов жертвам таких особенно тяжких преступлений положена социально-психологическая помощь, которую обычно оказывают специалисты разных общественных и благотворительных организаций, но иногда они натыкаются на границы своих возможностей. В таких случаях и будет задействоваться этот новый особенный сотрудник.

Вастон и сотрудница общественной организации PräventSozial Сабине Кубински (Sabine Kubinski)

Вастон и сотрудница общественной организации PräventSozial Сабине Кубински (Sabine Kubinski)

Трехлетний золотистый ретривер по кличке Ватсон прошел надлежащее обучение. Этот добродушный пес способен распознавать малейшие признаки напряжения, ни на шаг не отходит от своих подопечных, дает себя гладить, то есть помогает успокоиться. Как сообщает агентство dpa, свое первое ответственное задание он уже выполнил. Если дальнейшие результаты работы Ватсона будут положительными, соответствующее обучение пройдут также другие собаки-помощники.

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    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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