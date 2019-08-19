Ватсон - немецкий пес, помогающий жертвам в суде (фото)

Этот трехлетний золотистый ретривер будет сопровождать во время судебных заседаний жертв особенно тяжких преступлений.
Штутгарт • Необычные и редкие профессии бывают не только у людей, но и у собак. В немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг появился первый четвероногий помощник, который имеет официальное разрешение и поручение сопровождать во время судебных заседаний жертв преступлений, нуждающихся в психологической поддержке - в особенности, детей и подростков, подвергшихся физическому или сексуальному насилию.
Согласно немецким законам, во время следствия и судебных процессов жертвам таких особенно тяжких преступлений положена социально-психологическая помощь, которую обычно оказывают специалисты разных общественных и благотворительных организаций, но иногда они натыкаются на границы своих возможностей. В таких случаях и будет задействоваться этот новый особенный сотрудник.
Трехлетний золотистый ретривер по кличке Ватсон прошел надлежащее обучение. Этот добродушный пес способен распознавать малейшие признаки напряжения, ни на шаг не отходит от своих подопечных, дает себя гладить, то есть помогает успокоиться. Как сообщает агентство dpa, свое первое ответственное задание он уже выполнил. Если дальнейшие результаты работы Ватсона будут положительными, соответствующее обучение пройдут также другие собаки-помощники.
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