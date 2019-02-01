 Ватикан намерен сформировать собственный Олимпийский комитет | Новости из Германии о Европе | DW | 24.12.2019

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Европа

Ватикан намерен сформировать собственный Олимпийский комитет

Ватикан создал федерацию легкой атлетики и ведет переговоры о членстве в IAAF. Представитель Папского совета по культуре не исключил участие в открытии летней Олимпиады 2024 года в Париже.

Площадь Святого Петра

Площадь Святого Петра

Ватикан намерен сформировать национальный Олимпийский комитет. Это может произойти "в среднесрочной перспективе", после того как в карликовом государстве будет 5 видов спорта, признанных профильными международными федерациями, приводит слова представителя Папского совета по культуре онлайн-издание Inside The Games в понедельник, 23 декабря.

Он особо выделил "отличные отношения" с Международным олимпийским комитетом (МОК) и счел "реалистичной" возможность присутствия Ватикана на параде наций на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Контекст

В последнее время женщин в Ватикане стало заметно больше. Кстати, представительница прекрасного пола руководит местными музеями. (08.03.2018)

В Германии вышла в переводе разоблачительная книга "Его Святейшество", раскрывающая внутренние секреты Ватикана. В немецком варианте таких разоблачений еще больше, чем в оригинале. (12.09.2012)

Местная федерация легкой атлетики под названием Athletica Vaticana была сформирована в январе 2019 года. Сейчас Ватикан ведет переговоры о членстве в Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

По словам представителя Ватикана, "профессиональный спорт стал огромным рынком", и это "необходимо принимать во внимание". "Спорт может помочь религиозным сообществам бороться с патологиями религии", а религия способна привнести в мир спорта "этические и моральные витамины", отметил он.

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    Автор: Кейт Мюзер, Ксения Сафронова


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