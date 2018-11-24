Один из прекрасно сохранившихся средневековых замков Германии, в котором жил Мартин Лютер, - Вартбург в федеральной земле Тюрингии.

Замок Вартбург в тюрингском Айзенахе - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается одним из лучше всего сохранившихся средневековых замков Германии. После предания анафеме и наложения имперской опалы в нем нашел убежище Мартин Лютер. Комната отца Реформации почти сразу после его смерти стала местом паломничества его приверженцев. Сейчас в замке ежегодно бывает более 350 тысяч туристов.