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Вартбург

Один из прекрасно сохранившихся средневековых замков Германии, в котором жил Мартин Лютер, - Вартбург в федеральной земле Тюрингии.

Замок Вартбург в тюрингском Айзенахе - памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. Считается одним из лучше всего сохранившихся средневековых замков Германии. После предания анафеме и наложения имперской опалы в нем нашел убежище Мартин Лютер. Комната отца Реформации почти сразу после его смерти стала местом паломничества его приверженцев. Сейчас в замке ежегодно бывает более 350 тысяч туристов.

HANDOUT - 22.11.2018, ---: Ein Eremitkäfer (Osmoderma eremita) an einer Baumrinde. Entdeckt wurde die «Urwald-Reliktart» in den Wäldern rund um die Wartburg und der Eliashöhle. (zu «Experten finden äußerst seltene Käfer in Thüringer Wäldern» vom 22.11.2018) Foto: Andreas Weigel/WF/Naturkundemuseum Erfurt/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Около замка Вартбург поселились отшельники (фото) 24.11.2018

Немецкие энтомологи обнаружили в Тюрингии сразу двух очень редких жуков. Один из видов вообще считался здесь вымершим.
#51504463 - Wartburg bei Eisenach © franke182

Замок Вартбург в Айзенахе (видео) 19.11.2018

Здесь реформатор Мартин Лютер прятался от преследований церкви. Экскурсия по Айзенаху!

Замок, где скрывался Мартин Лютер 19.11.2018

Главная достопримечательность Айзенаха.
Koeln: Blick auf Dom und Hohenzollernbruecke, Rhein | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/C. Baeck

Самые посещаемые архитектурные памятники Германии 18.04.2018

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. В нашем списке - Кельнский собор, замок Нойшванштайн и другие известные сооружения разных эпох и стилей.
Wartburg: Copyright/Fotograf André Nestler bereit gestellt von Eisenach-Wartburg Region Touristik GmbH

10 причин любить Тюрингию 09.03.2018

Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса.
Porträt des Reformators Martin Luther, Ölgemälde auf Holz von Lukas Cranach d.Ae., 1528. Das Bild hängt in der Lutherhalle in Wittenberg, dem grössten reformationsgeschichtlichen Museum der Welt. Die von Lucas Cranach und seiner Werkstatt ab 1520 geschaffenen Bilder sind als Grundtypen bis heute prägend für die Vorstellung von Martin Luther (1483 bis 1546). Martin Luther ist die Schlüsselgestalt der Reformation. Daran erinnert der Reformationstag am 31. Oktober. Nicht von ungefähr gehört der Reformator zu den am häufigsten dargestellten Personen der Geschichte. Allein die Lutherhalle in Wittenberg bewahrt um die 2.400 verschiedene Lutherbilder auf. Rund 500 Bilder sind bereits zu Luthers Lebzeiten entstanden.

Памятные места Лютера в Германии 27.10.2017

В 2017 году в Германии отмечали 500-летие начала Реформации, во главе которой стоял Мартин Лютер - основоположник немецкого протестантизма.
Die Sonne scheint am 14.10.2017 auf die Wartburg in Eisenach (Thüringen). Vor 200 Jahren, am 18. Oktober 1817, trafen sich Studenten und Professoren aus fast allen evangelischen deutschen Universitäten auf der Wartburg um gegen Kleinstaaterei und für einen deutschen Nationalstaat zu kämpfen. Foto: Arifoto Ug/Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Солнечный Вартбург 18.10.2017

Эта фотография была сделана около тюрингского города Айзенах. Здешний средневековый замок Вартбург входит в число немецких объектов Всемирного наследия.
Der Marktplatz mit historischen Gebäuden und die benachbarten Geschäftsstrassen bilden das Zentrum der Altstadt | Verwendung weltweit

Айзенах - город, где учился Лютер 15.07.2017

"Ни один другой город не знает меня лучше", - говорил об Айзенахе Мартин Лютер. Здесь будущий отец немецкой Реформации ходил в школу, а позже работал над переводом Нового Завета.
Ein originalgetreuer Nachbau von Luthers Reisewagen wird am 11.04.2017 in Eisenach (Thüringen) von Handwerkern auf der Wartburg aufgebaut. Der etwa 4,20 Meter lange und 2,60 hohe Wagen wirbt im Burghof vor dem Palas für die nationale Sonderausstellung Luther und die Deutschen, die am 4. Mai öffnet. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Как путешествовал Лютер 04.05.2017

Эту повозку построили в Германии для федеральной выставки "Лютер и немцы", посвященной 500-летию Реформации. Экспозиция открылась в замке Вартбург.

Eine Darstellung des Rosenwunders mit der Heiligen Elisabeth ist am 05.04.2017 in Eisenach (Thüringen) in der Elisabeth-Galerie auf der Wartburg zu sehen. Die berühmten Wandfresken in der Elisabeth-Galerie sind gesichert und nach Jahren wieder für Besucher sichtbar. Die 1854/55 vom Spätromantiker Moritz von Schwind (1804-1871) geschaffenen Wandbilder sind aufwendig konserviert und restauriert worden. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В замке Вартбург реставрировали фрески Елизаветинского цикла 08.04.2017

В немецком замке Вартбург около города Айзенах закончили реставрацию знаменитого цикла фресок, посвященного Святой Елизавете Тюрингской.
Schnee liegt rund um die Wartburg am 18.01.2017 in Eisenach (Thüringen), die am Abend stimmungsvoll beleuchtet wird. Sie ist die erste deutsche Burg, die in die Liste des Welterbes der UNESCO aufgenommen wurde. 1000 Jahre deutscher Geschichte spiegeln sich hier eindrucksvoll wider. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Зимний замок Вартбург 21.01.2017

Продолжаем публиковать фотографии заснеженных немецких достопримечательностей. Сегодня отправимся в Тюрингию.
09.11.2016 **** Beleuchtungstechniker proben am 09.11.2016 in Eisenach (Thüringen) die Illumination auf der Ost- und Westfassade der Wartburg und in einem der Innenhöfe. Die Illumination ist einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten zur Eröffnung des Reformationsjubiläums 2017 in Eisenach und auf der Wartburg. Foto: Michael Reichel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии эффектно подсветили замок Вартбург 11.11.2016

Эта фотография агентства dpa была сделана в Айзенахе в четверг, 10 ноября. Световая инсталляция посвящена 500-летнему юбилею начала Реформации в Германии.

#36477633 - die wartburg bei eisenach © hecke71

Вартбург - замок, в котором Лютер перевел Новый Завет 31.10.2016

В 2017 году в Германии отмечают 500-летие Реформации. Одним из мест, тесно связанных с этим событием, является замок Вартбург.
Burg Pfalzgrafenstein, Zollburg. Mittelrhein. Weltkulturerbe. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Pfalzgrafenstein001

Рейтинг немецких достопримечательностей 17.10.2016

В списке - немецкие замки, дворцы, памятники Всемирного наследия, природные парки и другие популярные места.
Blick auf die Ostseite der Wartburg im Abendlicht, UNESCO Weltkulturerbe, Eisenach, Thüringen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/Chromorange/ M. Wirth

Достопримечательности Германии: Замок Вартбург в Айзенахе (фото) 29.06.2016

Он считается одним из лучше всего сохранившихся средневековых замков Германии.
ARCHIV - Die Wartburg, aufgenommen am 21.09.2015 in Eisenach (Thüringen). Martin Luthers Beitrag zur modernen hochdeutschen Sprache steht von heute an im Fokus einer Ausstellung auf der Wartburg in Eisenach. (zu dpa «Ausstellung zu «Luther und die deutsche Sprache»» vom 03.05.2016) +++ (C) picture-alliance/dpa/S. Kahnert

Новая выставка в замке Лютера (фото) 04.05.2016

Выставка, посвященная влиянию отца немецкой Реформации на язык, открылась в тюрингском замке Вартбург.
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