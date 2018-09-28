Валенса разделяет мнение о выплате Берлином репараций Польше

Бывший польский президент Лех Валенса согласен со звучащими в его стране мнениями о необходимости выплаты Германией компенсаций за ущерб, нанесенный ею Польше в годы Второй мировой войны. "Немцы богаты, а мы нет, и это - из-за их агрессии и войны", - пояснил Валенса свою точку зрения в интервью медиакомпании DW.

По словам Валенсы, Польша и Германия должны начать диалог о проблеме выплаты репараций. "Об этом следует говорить, но не требовать, поскольку для этого уже слишком поздно", - отметил он. Варшаве следует предоставить Берлину "реальные доказательства того, что проблема окончательно не решена", добавил бывший председатель движения "Солидарность", которому 29 сентября исполнилось 75 лет.

Критика в адрес Варшавы

Одновременно Валенса раскритиковал политику нынешнего руководства Польши в отношении Германии. По его мнению, польские национально-консервативные политики "бередят старые раны, используют в своих целях трагическую историю и разжигают вражду". В своих действиях они руководствуются только намерениями понравиться избирателям, невзирая на возможные негативные последствия. "То, чего достигли к данному моменту Германия и Польша в своих отношениях, не должно быть разрушено", - призвал Лех Валенса.

Кроме того он упрекнул польские власти в "пренебрежении конституцией и принятии выгодных им законов" и обратился с призывом к международному сообществу, в частности к ЕС и Германии. "Это может нас разрушить, поскольку власти манипулируют законами и обманывают нас. Сегодня нам необходима глобальная солидарность", - заявил экс-президент Польши.

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