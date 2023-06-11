Румыния отзывает из Кении посла за расистские высказывания

Власти Румынии извинились за высказывание своего посла в Кении об африканцах и сообщили, что начали процедуру отзыва дипломата.

Румыния объявила об отзыве из Кении своего посла Драгоша Тигау и принесла извинения после того, как дипломата обвинили в расистских высказываниях. Как сообщило агентство AFP, во время заседания в здании ООН в Найроби 26 апреля Тигау, увидев за окном обезьяну, сказал: "Африканская группа присоединилась к нам".

Произошедшее придал огласке представитель министерства иностранных дел Кении Камау Мачариа. 8 июня он написал в Twitter, что был "потрясен и возмущен" высказыванием румынского посла. По данным сотрудника кенийского МИД, были предприняты попытки скрыть поведение Тигау.

Власти Румынии отреагировали на инцидент лишь в субботу, 10 июня, заявив, что узнали о нем только сейчас. "Мы глубоко сожалеем об этой ситуации и приносим свои извинения всем, кто пострадал", - говорится в заявлении румынского министерства иностранных дел. Там подчеркнули, что любые действия или комментарии расистского характера "совершенно неприемлемы". В МИД добавили, что после случившегося Тигау принес свои извинения, в том числе в письменной форме.

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